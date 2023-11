Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg:

MICHEL­AU I. OFR, LKR. LICH­TEN­FELS / LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend kam es zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Jugend­li­chen auf dem Rad­weg zwi­schen Michel­au und dem Lich­ten­fel­ser Orts­teil Schney. Am Frei­tag erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter Haft­be­fehl gegen einen 19-Jäh­ri­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Am Mon­tag, gegen 19.15 Uhr, traf sich der 19-Jäh­ri­ge mit einer vier­köp­fi­gen Per­so­nen­grup­pe am Bahn­hof in Schney. Bereits dort soll es zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den jun­gen deut­schen Män­nern gekom­men sein. Wenig spä­ter lie­fen alle Fünf auf dem Rad­weg an der Kreis­stra­ße LIF2 von Schney nach Michel­au. Hier eska­lier­te die Situa­ti­on erneut. Dabei ver­letz­te der 19-Jäh­ri­ge einen 15-Jäh­ri­gen mit einem Mes­ser. Der 19-Jäh­ri­ge floh anschlie­ßend vom Tat­ort. Eben­so der 15-Jäh­ri­ge und sei­ne Beglei­ter. Sei­ne leich­te Ver­let­zung wur­de spä­ter in einem Kran­ken­haus behandelt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Noch am Don­ners­tag nah­men Beam­te den 19-Jäh­ri­gen vor­läu­fig fest. Er wur­de am Frei­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Haft­be­fehl gegen den Mann. Er befin­det sich seit­dem in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermitt­ler suchen in die­sem Zusam­men­hang wei­ter nach Zeu­gen, die die Vor­fäl­le am Bahn­hof und auf dem Rad­weg beob­ach­tet haben.

Kon­kret sol­len sich am Bahn­hof gegen 19.15 Uhr zwei Per­so­nen auf­ge­hal­ten haben, die als Zeu­gen in Betracht kom­men. Außer­dem ist die Aus­sa­ge eines Rad­fah­rers von Bedeu­tung, der zwi­schen 19.45 Uhr und 21.20 Uhr auf dem Rad­weg zwi­schen Schney und Michel­au fuhr. Auch die­ser könn­te die Grup­pe gese­hen haben. Mög­li­cher­wei­se trug er eine gelbe/​orange Warn­we­ste. Eben­so wer­den Fahr­zeug­füh­rer auf­ge­ru­fen, die zur Tat­zeit zwi­schen Schney und Michel­au unter­wegs waren, sich zu melden.

Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­po unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.