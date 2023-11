Der 18.11. ist „Euro­päi­scher Tag zum Schutz von Kin­dern vor sexu­el­ler Aus­beu­tung und sexu­el­lem Miss­brauch“. Die katho­li­sche Kir­che in Deutsch­land ruft auf Grund der vie­len Über­grif­fe und Fäl­le von sexua­li­sier­ter Gewalt in ihren eige­nen Rei­hen gegen­über Schutz­be­foh­le­nen und Abhän­gi­gen zum Gebet für die Opfer und um Buße in der Insti­tu­ti­on sowie Neuausrichtung.

Der Spre­cher des Betrof­fe­nen­bei­rat im Erz­bis­tum Bam­berg, Mat­thi­as Wün­sche, und die Prä­ven­ti­ons­be­auf­trag­te, Moni­ka Rudolf, wer­den die­ses Anlie­gen Sonn­tag, den 19.11.2023 um 19.00 Uhr ins­be­son­de­re in den Abend­got­tes­dienst in St. Mar­tin Bam­berg ein­brin­gen – mit­ge­tra­gen auch von der Gemein­de­re­fe­ren­tin Ste­pha­nie Eck­stein. St. Mar­tin Bam­berg und der Seel­sor­ge­be­reich Bam­ber­ger Westen laden alle Men­schen ein, an die­sem Wochen­en­de in die­sem Anlie­gen auch in den ande­ren Got­tes­dien­sten mit­zu­be­ten oder eben um 19.00 Uhr mitzufeiern.

Musi­ka­lisch wird die Eucha­ri­stie­fei­er in der Rei­he „Klang­spiel“ gesang­lich beson­ders mit­ge­stal­tet von zwei ukrai­ni­schen Schwestern.

Der Betrof­fe­nen­bei­rat dankt für die Initia­ti­ve und die Kooperation!