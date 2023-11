Am ver­gan­ge­nen Sams­tag und Sonn­tag 11. und 12.11.23 fan­den in Kai­sers­lau­tern die Deut­schen Kara­te Mei­ster­schaf­ten der Jugend, Junio­ren und U21 statt. Juli­na Michel von 1. Sho­to­kan Kara­te Zen­trum Forch­heim star­te­te bei der Jugend und zeig­te bei ihrer 1. DM in der Dis­zi­plin Kata eine bären­star­ke Leistung.

In ihrem Pool beleg­te sie in der ersten Run­de den 3. Platz mit einer her­vor­ra­gend gezeig­ten Kata Enpi. Dabei erziel­te sie eine höhe­re Punkt­zahl als die spä­te­re Deut­sche Vize­mei­ste­rin Rona­ja Sie­bert. In der 2. Run­de reich­te es trotz einer aber­mals star­ken Kata Goshu Shio Sho lei­der nicht für ein Wei­ter­kom­men in dem stark besetz­ten Teilnehmerfeld.

Der Bun­des­as­si­stenz­trai­ner Moham­med Abu Wahib, der Juli­na auf­merk­sam beob­ach­te­te, lob­te ihre feh­ler­frei gezeig­te Kata und sieht gro­ßes Poten­zi­al für ihre Zukunft, der Platz im Bay­ern-Kader ist für Juli­na Michel somit gesichert!

In der Dis­zi­plin Kum­ite Jugend Mäd­chen – 54 kg kämpf­te Livia Lowry vom 1.SKZ Forch­heim beherzt und ver­lor denk­bar knapp in der letz­ten Sekun­de ihren Kampf mit 3/2 gegen die am Ende 3. Plat­zier­te der DM Dava­ry Phok aus Hes­sen. Im Kum­ite Team Bay­ern konn­te Livia ihre Kampf­stär­ke bewei­sen und war eine gro­ße Stüt­ze im Team. Die Beloh­nung hier­für Bron­ze für das Team Bay­ern mit Livia Lowry!

Die 3. Star­te­rin vom 1. Sho­to­kan Kara­te Zen­trum Forch­heim war Nova Lowry bei den Junio­ren Mäd­chen in Kum­ite – 66kg. In dem gro­ßen Star­ter­feld konn­te Nova in ihrem Pool alle Kämp­fe für sich gewin­nen, bis auf den Kampf gegen das Natio­nal­mann­schafts­mit­glied Mar­le­ne Lind­städt aus NRW, den ver­lor Nova denk­bar knapp, zog aber über die Trost­run­de ins klei­ne Fina­le ein! Den Kampf um Bron­ze konn­te sie jedoch nicht für sich ent­schei­den und ver­lor ganz knapp.

Aber auch Nova war für das Team Bay­ern als Kämp­fe­rin nomi­niert und konn­te mit beherz­ten Kämp­fen Punk­te für ihr Team ein­brin­gen und dann auch hier die Beloh­nung mit der Bron­ze Medaille!

Trai­nings­fleiß, jah­re­lan­ges Trai­ning und Beharr­lich­keit tra­gen nun lang­sam bei den Talen­ten der Forch­hei­mer Früch­te. Ihre Kum­ite­trai­ne­rin Sil­via Schna­bel 6. Dan, war mit den gezeig­ten Lei­stun­gen sehr zufrie­den, auch hier zeig­te sich Bun­des­as­si­stenz­trai­ner Noah Bit­sch beein­druckt und wird Livia Lowry zum näch­sten Natio­nal Kader Trai­ning ein­la­den! Das 1. Sho­to­kan Kara­te Zen­trum för­dert und for­dert sei­ne Talen­te und man kann gespannt sein was die Zukunft bringt!

Am kom­men­den Sonn­tag 19.11wird erst­ma­lig in Forch­heim der Frau­en­tag des Baye­ri­schen Kara­te­ver­ban­des im Forch­hei­mer Dojo statt­fin­den. Neben Kara­te wer­den auch Aero­bic und Yoga als Lehr­gangs­the­ma dabei sein. Als Rang­höch­ste wird Sil­via Schna­bel 6. Dan, Tech­ni­ken an der Part­ne­rin ver­mit­teln, bei Inter­es­se ger­ne vor­bei­schau­en und sehen, was für eine groß­ar­ti­ge und viel­fäl­ti­ge Sport­art Kara­te sein kann!

