Hil­fe für klei­ne Herzen

Zwei­mal 500 Euro und eine Kiste vol­ler Ted­dy­bä­ren – im Rah­men des Social Spon­so­ring Pro­gramms der Baufi24 Bau­fi­nan­zie­rung AG ent­schie­den sich Chri­stoph Altem­ei­er, Lei­ter der Bau­fi24-Geschäfts­stel­le Erlan­gen, und sein Kol­le­ge, Finan­zie­rungs­mak­ler Ralf Heß­ler, für eine Spen­de an die Kin­der­kar­dio­lo­gi­sche Abtei­lung (Lei­ter: Prof. Dr. Sven Dittrich) des Uni­kli­ni­kums Erlan­gen sowie die Akti­on „Kin­der­herz-OP“ der Kin­der­kar­dio­lo­gie und der Herz­chir­ur­gi­schen Kli­nik (Direk­tor: Prof. Dr. Oli­ver Dewald) des Uni­kli­ni­kums Erlan­gen. Prof. Dittrich nahm die Schecks und Stoff­tie­re nun dan­kend entgegen.

„Wir möch­ten künf­tig die Pati­en­ten­zim­mer auf der kin­der­kar­dio­lo­gi­schen Sta­ti­on freund­li­cher gestal­ten und für mehr Licht sor­gen. Dafür sind wir auf Spen­den wie die­se ange­wie­sen und bedan­ken uns ganz herz­lich“, sag­te Prof. Dittrich im Namen sei­nes gesam­ten Teams.

„Der Spen­den­be­trag ist hier in jedem Fall an der rich­ti­gen Stel­le. Wir freu­en uns, neben den jun­gen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten der Erlan­ger Kin­der­kar­dio­lo­gie auch die tol­le Akti­on ‚Kin­der­herz-OP‘ zu unter­stüt­zen, die dafür sorgt, dass herz­kran­ke, bedürf­ti­ge Kin­der und Jugend­li­che aus dem Aus­land in Erlan­gen behan­delt wer­den kön­nen“, erklär­te Chri­stoph Altemeier.