Mit­tel­er­de auf der Plassenburg

Die sagen­haf­te Welt „Mit­tel­er­de“ des berühm­ten Autors J. R. R. Tol­kin wird an die­sem Wochen­en­de auf Kulm­bachs Plas­sen­burg zum Leben erweckt. In Koope­ra­ti­on mit dem Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um ver­an­stal­tet der Hofer Online­händ­ler Games Island am 18. und 19. Novem­ber 2023 die zwei­te Frän­ki­sche Table­top Mei­ster­schaft in den Räum­lich­kei­ten der impo­san­ten Burganlage.

„Wir freu­en uns rie­sig, unser Tur­nier wie­der in der ein­ma­li­gen Atmo­sphä­re des histo­ri­schen Set­tings der Plas­sen­burg prä­sen­tie­ren zu kön­nen – die Tur­nier­tickets für 2023 waren so schnell aus­ge­bucht, dass wir die Kapa­zi­tät um zwei Spiel­fel­der erwei­tert haben!“, sagt Mar­co Feld­rapp, Geschäfts­füh­rer von Games Island.

Im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um sowie dem Fest­saal der Plas­sen­burg wird an die­sem Wochen­en­de natür­lich der J. R. R. Tol­kin-Klas­si­ker schlecht­hin gespielt: „Herr der Rin­ge“. Hier gibt es die beson­de­re Gele­gen­heit, die Aben­teu­er aus den Büchern und Fil­men oder auch ganz eige­ne fan­ta­sie­vol­le Spiel­zü­ge auf dem Table­top-Schlacht­feld zu erle­ben. Es wer­den die span­nen­den und action­ge­la­de­nen Kämp­fe von Helms Klamm nachgekämpft.

Wer­den Fro­do, Sam und ihre Gefähr­ten es aus Osgi­liath schaf­fen, um ihre Rei­se nach Mordor fortzusetzen?

Für ein Table­top-Spiel wird nur ein Gegen­spie­ler, eine Hand­voll Wür­fel, eine ebe­ne Spiel­flä­che und natür­lich eini­ge „Der Herr der Ringe“-Miniaturen gebraucht und schon kön­nen die ersten Schrit­te in der Welt die­ser beson­de­ren Stra­te­gie­spie­le gemacht werden.

Nina Schip­kow­ski, Lei­te­rin der städ­ti­schen Muse­en auf der Plas­sen­burg: „Auch wenn das Tur­nier schon aus­ge­bucht ist, lohnt sich ein Besuch als Zuschau­er bei uns in jedem Fall! Es ist eine tol­le Sache, dass wir den ganz aktu­el­len Bezug zum Hob­by um die Minia­tur­fi­gu­ren auf der Plas­sen­burg erleb­bar machen kön­nen und so die Brücke schla­gen zum klas­si­schen The­ma ‚Zinn­fi­gu­ren‘“.

Ins­ge­samt 50 Teil­neh­mer aus Nah und Fern wer­den sich am 18. und 19. Novem­ber 2023 in epi­schen Schlach­ten um die Poka­le am Spiel­tisch „bekämp­fen“ und küren zudem am Sonn­tag die best­be­mal­te Armee. Die Anmel­dung zur Tur­nier­teil­nah­me ist bereits geschlos­sen, Zuschau­er und Inter­es­sier­te sind im Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um sehr herz­lich willkommen.