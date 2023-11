Vol­les Haus in der Kommunbräu

Das Publi­kum war begei­stert: Unter dem Mot­to „It’s T‑Jazz Time“ hat die T‑Jazz Big Band der Musik­schu­le Kulm­bach den Saal der Kulm­ba­cher Kom­mun­bräu mit Swing, Jazz, Latin, Funk und Rock zum Beben gebracht.

Unter der Lei­tung von Tho­mas Schim­mel nah­men die 20 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker den bis auf den letz­ten Platz voll­ge­pack­ten Saal mit auf eine Rei­se quer durch den Big Band Sound. Als beson­de­re Über­ra­schung hat­ten sie zwei her­aus­ra­gen­de Gesangs­so­li­sten dabei: Charles John­son, seit die­sem Jahr ganz Deutsch­land auch bekannt durch die Sen­dung „The Voice of Ger­ma­ny“ und Sän­ge­rin Veri­na Reuß.

Die noch recht jun­ge Band setzt sich aus allen Alters­klas­sen zusam­men, doch eines haben sie alle gemein­sam: Ihre Freu­de an der Musik und Begei­ste­rung für star­ken Big Band Sound und groo­vi­gen Jazz.

Mit ihrem letz­ten Kon­zert in die­sem Jahr schaff­ten sie es erneut zu begei­stern und setz­ten mit einer gelun­ge­nen Stück­aus­wahl zwi­schen bekann­ten Melo­dien wie Toto’s Afri­ca und Klas­si­kern des Jazz wie „Take 5“ noch eine Num­mer drauf. „The Chicken“ von Kris Berg ist ein Stück, bei dem die Band mit einem her­vor­ra­gen­den Gro­ve glänz­te. Laut eige­nen Anga­ben soll die­ses Stück die Geräu­sche auf einem Bau­ern­hof, ins­be­son­de­re das Auf­plu­stern des Hahns und das Gackern der Hen­nen dar­stel­len. Daher war es auch wenig ver­wun­der­lich, dass sich ein Hahn in den Satz der Posau­nen verirrte.

Nicht weni­ge der Stücke stam­men zudem aus der Feder von Georg Köst­ner, der am Kon­zert­abend nicht nur am Tenor­sa­xo­phon bril­liert, son­dern auch her­vor­ra­gend zu kom­po­nie­ren und arran­gie­ren weiß. Das Publi­kum dank­te es der Band, ihren Soli­sten, Sän­ge­rin­nen und Sän­gern mit guter Stim­mung und lau­tem Applaus. Und so wun­der­te es nie­man­den, dass die Tem­pe­ra­tu­ren im Saal nach kur­zer Zeit schon tro­pi­sches Niveau erreich­ten. Dank der gastro­no­mi­schen Lei­stung des Teams der Kulm­ba­cher Kom­mun­bräu ging jedoch nie­mand an die­sem Abend dur­stig, hung­rig oder gar unglück­lich nach Hause.

Die T‑Jazz Big Band hat sich für das kom­men­de Jahr 2024 schon eini­ges vor­ge­nom­men. Ein Auf­tritt auf der Blai­cher Ker­wa Ende Juni und ein Bene­fiz­kon­zert in der Dr.-Stammberger-Halle im Okto­ber sind bereits fest im Pro­gramm. Dann heißt es wie­der: „It’s T‑Jazz Time!“