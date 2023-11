Fans von hand­ge­mach­ter Live-Musik aus Ober­fran­ken kom­men im Novem­ber und Dezem­ber wie­der voll auf ihre Kosten: die R.I.O.! – Club­tour steht an. Vier viel­ver­spre­chen­de ober­frän­ki­sche Bands rocken gemein­sam die Clubs quer durch die Regi­on. Mit dabei: Slam Ele­phant aus Bam­berg, ENNI aus Coburg, Para Sol aus Bay­reuth und Fare­well Fare­well aus Hof.

Jedes Jahr ruft der Bezirk Ober­fran­ken Bands auf, sich an den vier regio­na­len Vor­ent­schei­den zur R.I.O.! – Club­tour zu betei­li­gen. Wer hier gewinnt geht auf Tour: fünf Gigs gemein­sam mit den Sie­gern der ande­ren Vor­ent­schei­de win­ken – die R.I.O.! – Club­tour quer durch Ober­fran­ken. So kön­nen die Bands Büh­nen­er­fah­rung sam­meln und sich einem neu­en Publi­kum prä­sen­tie­ren. „Zudem geht es um den Titel Ober­fran­kens Band des Jah­res 2023: den Sie­gern stel­len wir eine umfas­sen­de För­de­rung, Coa­chings, Auf­tritts­ver­mitt­lun­gen und einen Geld­preis in Höhe von 1000 Euro zur Ver­fü­gung“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Die Besu­cher der ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen sind nach jedem Kon­zert dazu auf­ge­ru­fen, per Voting für ihren Favo­ri­ten abzu­stim­men. Der Sie­ger wird nach dem letz­ten Kon­zert in Kro­nach bekannt gegeben.

Der Ein­tritt zu allen Kon­zer­ten der R.I.O.!- Club­tour ist frei.

Ter­mi­ne der dies­jäh­ri­gen R.I.O.!-Clubtour

Do, 23.11., Live Club Bam­berg , 19 Uhr

, 19 Uhr Fr, 24.11., Zur Lin­de Hof , 20 Uhr

, 20 Uhr Do, 30.11. Glas­haus Bay­reuth 20 Uhr

20 Uhr Fr, 01.12. Paun­chy Cats Lich­ten­fels 20 Uhr

20 Uhr Sa, 02.12. Struw­wel­pe­ter Kro­nach 20 Uhr

ENNI (Coburg)

Irgend­wo zwi­schen Indie und Deutsch Pop schreibt ENNI aus Coburg bal­la­des­ke Hook­li­nes auf raf­fi­nier­te Trap Beats und zim­mert sich damit ihre ganz eige­ne Gen­re­schub­la­de. Obwohl das jun­ge Duo erst seit kur­zem zusam­men­ar­bei­tet, ist ihre musi­ka­li­sche Che­mie deut­lich hör- und spür­bar. Dabei setz­ten ENNI und Par­vus der Ent­fal­tung ihres Signa­tu­re-Sounds kei­ne Limits. Für ihre Live Gigs haben die bei­den eine Band auf die Bei­ne gestellt,die dem Pro­jekt einen ganz neu­en Anstrich verleiht.

Para Sol (Bay­reuth)

Para Sol bau­en psy­che­de­li­sche Klang­wel­ten, häm­mern trei­ben­de Riffs und erzäh­len mit ehr­li­chen Wor­ten. Sie schwim­men im Oze­an zwi­schen Blues und Head­ban­gen, ihr Kom­pass ist die Lie­be zu den alten Gro­ßen. Jonas an der Gitar­re, Dani­el am Schlag­zeug und Chris an Bass und Stim­me. Die 3 Stu­den­ten aus Bay­reuth fan­den sich im Som­mer 2022 zusam­men und haben ein Jahr lang flei­ßig Songs geschrie­ben, Ver­stär­ker geschleppt und Kon­zer­te gespielt. Die Früch­te der har­ten Arbeit sind ein Debüt­al­bum Ende die­ses Jah­res und der unbän­di­ge Wunsch, den wuch­ti­gen Sound Para Sols in die Welt zu schallen.

Slam Ele­phant (Bam­berg)

Kraft­voll, ener­gie­ge­la­den und immer mit einer fet­zen Gau­di! Das ist Slam Ele­phant –Hea­vy Funk Rock aus Bam­berg! Das ist feder­leich­ter Gitar­ren­sound, wel­cher sich schon im näch­sten Moment in schwe­re Blues­riffs ent­lädt. Das ist ein Saxo­fon, wel­ches dei­ne Ohren zuerst mit male­ri­schen Melo­dien umschmei­chelt, bevor es sich wie ein Damp­fer einen Weg durch dei­ne Gehör­gän­ge bahnt. Hea­vy Funk Rock ist der ein­sa­me Wolf, wel­cher sei­ne Sto­ry erzählt und der 3‑Stimmige Cho­ral, der ihm recht gibt.

Fare­well Fare­well (Hof)

Emo’s not dead! Zumin­dest wenn es nach der 2021 gegrün­de­ten For­ma­ti­on Fare­well Fare­well aus Hof geht. Zuvor haben alle­samt bereits mit ver­schie­den­sten Bands und Musik­rich­tun­gen die Büh­nen der Repu­blik bespielt und haben es sich nun zum Ziel gemacht, das Publi­kum mit einer gewal­ti­gen und zugleich melo­di­schen Mischung aus Emo, Punk und Hard­core zu überraschen.

Infor­ma­tio­nen zu „Rock in Ober­fran­ken“ unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​rio