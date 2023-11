Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

27-Jäh­ri­ger fährt unter Drogeneinfluss

COBURG. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te ein 27-Jäh­ri­ger Cobur­ger am Mitt­woch­abend bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le im Cobur­ger Stadtgebiet.

Beam­te der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on kon­trol­lier­ten den Fah­rer eines Peu­geot am Mitt­woch um 21 Uhr in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße. Wäh­rend der Kon­trol­le fie­len den Beam­ten die dro­gen­ty­pi­schen Auf­fäl­lig­kei­ten beim Fah­rer auf. Die Poli­zi­sten unter­ban­den dar­auf­hin die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an.

Gegen den 27-Jäh­ri­gen wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermit­telt. Ihn erwar­tet eine Buß­geld­an­zei­ge mit einem Buß­geld von meh­re­ren hun­dert Euro, sowie einem min­de­stens ein­mo­na­ti­gen Fahrverbot.

Klein­kraft­rad entwendet

COBURG. Das Klein­kraft­rad eines 31-Jäh­ri­gen Cobur­gers ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am frü­hen Mitt­woch­abend im Cobur­ger Stadt­teil Wüstenahorn.

Der 31-Jäh­ri­ge hat­te sei­nen Motor­rol­ler zwi­schen 17:30 Uhr und 18 Uhr in der Scheu­er­fel­der Stra­ße abge­stellt. In die­sem Zeit­raum ent­wen­de­ten der oder die Unbe­kann­ten das Moped. Der Motor­rol­ler hat einen Rest­wert von etwa 1.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls. Zeu­gen die am Mitt­woch in der Zeit zwi­schen 17:30 Uhr und 18 Uhr im Bereich der Scheu­er­fel­der Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561–6450 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Alko­hol­ge­ruch ver­rät Smart-Fahrer

Mark­tro­dach: Am Mitt­woch­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei Kro­nach stich­punkt­ar­ti­ge Ver­kehrs­kon­trol­len im Bereich Mark­tro­dach durch. Hier­bei wur­de gegen 21:15 Uhr auch ein Smart-Fah­rer ange­hal­ten und auf sei­ne Fahr­tüch­tig­keit hin über­prüft. Hier­bei stell­te einer der Beam­ten fest, dass der Fah­rer nach Alko­hol roch. Ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­schnell­test ergab einen Wert von 1,58 Pro­mil­le. Der 41-jäh­ri­ge Fah­rer muss­te mit zur Blut­pro­be ins Kran­ken­haus. Der Füh­rer­schein des Man­nes wur­de poli­zei­lich sichergestellt.

Bei Fake­shop bestellt

Stock­heim: Eine Frau aus dem Raum Stock­heim ist offen­sicht­lich einem Online-Betrü­ger auf­ge­lau­fen. Die Geschä­dig­te hat­te vor gut drei Wochen bei einem Online-Shop Kla­mot­ten im Wert von rund 280,- Euro bestellt und per PayPal bezahlt. Anstatt der bestell­ten Ware wur­de qua­li­ta­tiv min­der­wer­ti­ge Kin­der­klei­dung gelie­fert. Rekla­ma­ti­ons­ver­su­che ver­lie­fen bis­her ergeb­nis­los. Wie sich zwi­schen­zeit­lich her­aus­stell­te, dürf­te es sich bei dem Anbie­ter um einen so genann­ten „Fake­shop“ han­deln, wes­halb sich die Geschä­dig­te zur Anzei­ge­er­stat­tung entschlossen.

Kre­dit­kar­ten­da­ten missbraucht

Mark­tro­dach: Ein Mann aus dem Gemein­de­be­reich wur­de die­se Woche bei der Poli­zei vor­stel­lig um Anzei­ge wegen Com­pu­ter­be­trugs zu erstat­ten. Der Geschä­dig­te hat­te bei der Sich­tung sei­ner Kon­to­aus­zü­ge zwei Abbu­chung fest­ge­stellt, die er nicht ver­an­lasst hat­te. Der hier­bei ent­stan­de­ne Ver­mö­gens­scha­den liegt bei rund 75,- Euro. Die Poli­zei Kro­nach hat Ermitt­lun­gen wegen Com­pu­ter­be­trugs aufgenommen.