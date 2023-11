Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ruck­sack war kurz unbe­auf­sich­tigt und dann weg

BAM­BERG. Bereits am Mon­tag, 13.11.2023 gegen 15 Uhr leg­te ein 16-Jäh­ri­ger sei­nen Ruck­sack am Wil­helms­platz auf eine Bank und lies ihn nur weni­ge Minu­ten unbe­auf­sich­tigt. Die kur­ze Zeit nut­zen Unbe­kann­te, den Adi­das-Ruck­sack samt Inhalt mit­ge­hen zu las­sen. In dem Ruck­sack befan­den sich ein grü­ner Geld­beu­tel, Schul­sa­chen und ein wenig Kleingeld.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Laden­die­be wur­den überführt

BAM­BERG. Zivil­be­am­te der Poli­zei Bam­berg konn­ten Mitt­woch­nach­mit­tag einen 28-Jäh­ri­gen in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Franz-Lud­wig-Stra­ße dabei beob­ach­ten, wie er von einer Jacke die Dieb­stahls­si­che­rung ent­fern­te, die Jacke anzog und das Geschäft ver­ließ. Die Jacke hat­te einen Wert von ca. 60 Euro.

Der Laden­dekt­etiv eines Beklei­dungs­ge­schäfts am Maxi­mi­li­ans­platz konn­te eben­falls am Mitt­woch­nach­mit­tag einen 31-Jäh­ri­gen dabei beob­ach­ten, wie er sich eine Win­ter­jacke anzog und mit die­ser den Laden ver­ließ. Die Jacke im Wert von 300 Euro zahl­te er nicht.

In einem Super­markt in der Star­ken­feld­stra­ße wur­de ein 23-Jäh­ri­ger dabei beob­ach­tet, wie er 4 Dosen Ener­gy-Drink und eine Haar­kur im Wert von ca. 14 Euro ein­steck­te und den Laden ver­las­sen wollte.

Rad war nach weni­gen Minu­ten aus der Ein­fahrt verschwunden.

BAM­BERG. Am Diens­tag gegen 13 Uhr stell­te ein 50-Jäh­ri­ger sein Fahr­rad in eine Hof­ein­fahrt in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße und ging in sei­ne Woh­nung. Als er kur­ze Zeit wie­der zurück­kam, war sein unver­sperr­tes schwarz/​blaues Fahr­rad im Wert von 350 Euro weg.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Zeu­gen die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Schla­fend im Auto gefunden

BAM­BERG. Mitt­woch­früh staun­te eine Anwoh­ne­rin Im Kapel­len­schlag nicht schlecht, als sie zu ihrem Auto kam. Dort schlief auf dem Bei­fah­rer­sitz ein 23-Jäh­ri­ger. Ein 18-Jäh­ri­ger lag schla­fend mit den Füßen in der Fah­rer­sei­te, mit dem Ober­kör­per auf dem Boden vor dem Auto. Die Bei­den hat­ten das unver­sperr­te Auto durch­wühlt und meh­re­re Gegen­stän­de in eine mit­ge­führ­te Tasche gesteckt. Wes­halb sie dar­über ein­ge­schla­fen sind, wur­de schnell klar. Sie hat­ten eine Über­do­sis von bis­lang noch unbe­kann­ten Dro­gen. Wahr­schein­lich waren Opi­ate der Aus­lö­ser. Sie wur­den ins Kli­ni­kum Bam­berg zur Behand­lung gebracht.

Zeu­gen zu Aus­ein­an­der­set­zung in der Wun­der­burg gesucht

BAM­BERG. Zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen vier Per­so­nen, kam es am Mitt­woch gegen 17:00 Uhr auf dem Vor­platz eines Super­markts in der Wun­der­burg. Dort wur­de eine 19-Jäh­ri­ge von einem 25-Jäh­ri­gen erst belei­digt und dann fest­ge­hal­ten. Ein wei­te­rer Betei­lig­ter schnitt der 19-Jäh­ri­gen wäh­rend­des­sen mit einem Cut­ter­mes­ser in die lin­ke und rech­te Wan­ge. Ein unbe­tei­lig­ter Zeu­ge, der die Aus­ein­an­der­set­zung mit­be­kom­men hat­te und Hil­fe anbot, wur­de von der Geschä­dig­ten weg­ge­schickt, wor­auf­hin Die­ser die Ört­lich­keit verließ.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nun nach die­sem Zeu­gen. Der ca. 70 Jah­re, 180 cm gro­ße Mann mit Bril­le trug eine blaue Jacke, schwar­ze Jog­ging­ho­se und Crocs. Er und wei­te­re Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

GUN­DELS­HEIM. Zwi­schen Sams­tag und Mitt­woch wur­de in der Bam­ber­ger Stra­ße ein E‑Bike ent­wen­det. Das schwar­ze Fahr­rad – Pedelec, Cube/​Reaction Hybrid Pro 500 black edi­ti­on, befand sich in einem Car­port auf einem ein­ge­zäun­ten Grund­stück. Der Scha­den wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat oder zum Ver­bleib des E‑Bikes geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Dräng­ler über­holt ver­bots­wid­rig rechts und ver­ur­sacht Unfall – Zeu­gen gesucht

Gun­dels­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es auf der A73 zu einem selt­sa­men Vor­fall. Ein 49-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer war in Rich­tung Suhl kurz vor dem Bam­ber­ger Kreuz auf dem lin­ken Fahr­strei­fen unter­wegs, als er hin­ter sich ein dicht auf­fah­ren­des Auto war nahm, dass „drän­gelnd“ mehr­fach auf­blen­de­te. Auf­grund des star­ken Ver­kehrs­auf­kom­mens war es dem Audi-Fah­rer aber gar nicht mög­lich, nach rechts aus­zu­wei­chen. Schließ­lich zog der Dräng­ler über den rech­ten Fahr­strei­fen auf den Aus­fä­de­lungs­strei­fen zur A70, über­hol­te dort den Audi und noch ein wei­te­res, unbe­kann­tes Auto, wel­ches zwi­schen ihnen auf dem rech­ten Fahr­strei­fen fuhr. Anschlie­ßend zog der Dräng­ler fiel zu knapp vor dem Audi nach links bis auf den lin­ken Fahr­strei­fen der Haupt­fahr­bahn zurück, so dass es zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen des­sen Heck links und der rech­ten Front des Audi kam. Hier erkann­te der Geschä­dig­te, dass es sich um einen Hyun­dai han­del­te. Nach dem Ver­kehrs­un­fall fuhr der Hyun­dai ein­fach wei­ter und flüch­te­te von der Unfall­stel­le. Der Geschä­dig­te blieb aber hin­ten dran und folg­te dem Hyun­dai bis nach Hau­se, wäh­rend er die Poli­zei ver­stän­dig­te. Dort konn­ten die Per­so­na­li­en des 61-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­chers fest­ge­stellt und der Unfall auf­ge­nom­men wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort wur­de eröff­net und auch wei­te­re Aggres­si­ons­de­lik­te im Stra­ßen­ver­kehr wer­den noch geprüft. Zeu­gen des Unfall­ge­sche­hens wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Nach der Bau­stel­le zu schnell beschleu­nigt und die Leit­plan­ke hoch geschleudert

But­ten­heim. Am Mitt­woch­abend fuhr der 46-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des auf der A73 in Rich­tung Suhl. Am Ende der Bau­stel­le nörd­lich von Forch­heim freu­te sich der Mann wohl zu sehr über das Ende der Ver­kehrs­be­hin­de­rung und beschleu­nig­te fiel zu schnell. Dabei brach das Heck des Mer­ce­des aus. Das Auto kam ins Schleu­dern, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und über­fuhr die gera­de auf­stei­gen­de Außen­schutz­plan­ke vor der Aus­fahrt But­ten­heim. Dabei wur­de der Unter­bo­den des Mer­ce­des erheb­lich beschä­digt und das Auto blieb im Herz­stück (Grün­be­reich) der Aus­fahrt lie­gen. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Da auch Die­sel­kraft­stoff ins Erd­reich sicker­te, muss die­ses heu­te noch abge­gra­ben werden.

Ohne Füh­rer­schein am Steuer

Gun­dels­heim. Am Mitt­woch­mor­gen kon­trol­lier­ten Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei ein Auto in Gun­dels­heim. Der 45-jäh­ri­ge Fah­rer gab auf Anfra­ge sofort zu, gar nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis zu sein. Das mach­te das wei­te­re Vor­ge­hen ein­fach und schmerz­los. Das Auto blieb ste­hen und er muss­te sei­nen Weg zu Fuß fort­set­zen. Eine Straf­an­zei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Poli­zei­ein­satz gegen Dro­gen­sze­ne und Beschaf­fungs­kri­mi­na­li­tät in Bayreuth

Bay­reuth. Mit gut 20 Beam­ten geht die Poli­zei am Diens­tag­abend gegen die Dro­gen­sze­ne in der Innen­stadt / Stadt­teil Bir­ken vor. Hier soll unter ande­rem mit Betäu­bungs­mit­teln gehan­delt wer­den. Gegen einen 23 Jäh­ri­gen Bay­reu­ther wur­den meh­re­re Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet und ein Haft­be­fehl erlas­sen. Der Mann muss sich bezüg­lich meh­re­rer Ver­ge­hen ver­ant­wor­ten und wur­de einem Haft­rich­ter vor­ge­führt. Er sitzt nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt ein.

Ein lan­ge vor­be­rei­te­ter Poli­zei­ein­satz gegen die Bay­reu­ther Dro­gen­sze­ne hat am Diens­tag sein Ende gefun­den. Etwa 20 Ein­satz­kräf­te, dar­un­ter Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt, des ZED Bay­reuth, ZED Coburg und des baye­ri­schen Rausch­gift­ein­satz­kom­man­dos, konn­ten dabei zwei Per­so­nen im Stadt­teil Bir­ken fest­neh­men. Bei die­sem Ein­satz war eben­falls die Staats­an­walt­schaft Bay­reuth vor Ort. Auch wur­den in einem Haus­kom­plex Woh­nun­gen nach Betäu­bungs­mit­teln durch­sucht. Die Men­ge der sicher­ge­stell­ten Betäu­bungs­mit­tel stand zum Ende des Ein­sat­zes noch nicht fest. Die Auf­merk­sam­keit der Beam­ten galt hier­bei nicht nur Betäu­bungs­mit­teln meh­re­rer Art, son­dern auch auf­ge­fun­de­nem Diebesgut.

Gegen den 23 Jäh­ri­gen wur­den meh­re­re Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Eigen­tums­de­lik­ten ein­ge­lei­tet, wes­we­gen er sich zur Zeit in Unter­su­chungs­haft befindet.

Unter Dro­gen­ein­fluss unterwegs

BAY­REUTH. Deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum zeig­te Mitt­woch­nacht ein 18-Jäh­ri­ger, der mit sei­nem E‑Scooter unter­wegs war. Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth kon­trol­lier­ten den Mann und been­de­ten die Fahrt.

Kurz vor 22 Uhr geriet der bereits poli­zei­be­kann­te in die Kon­trol­le. Sei­ne Fahr­tüch­tig­keit stell­ten die Beam­ten aller­dings in Fra­ge, da er dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te. Ein Schnell­test bestä­tig­te den ersten Ver­dacht der Strei­fen­be­sat­zung, so dass eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum erfor­der­lich war. Gegen den jun­gen Mann läuft nun ein Buß­geld­ver­fah­ren. Ihn erwar­tet ein emp­find­li­ches Buß­geld, ein Fahr­ver­bot und ein Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Die Poli­zei weist dar­auf hin, dass E‑Scooter als Kraft­fahr­zeu­ge klas­si­fi­ziert sind und somit die gesetz­li­chen Gren­zen zum Alko­hol- und Dro­gen­kon­sum greifen.

Ver­kehrs­un­fall

Am 15.11.2023 gegen 08:44 Uhr ereig­ne­te sich auf der Kreu­zung Bahn­hof­stra­ße | Hohen­zol­lern­ring ein Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden.

Ein Fahr­schul­au­to befuhr die Bahn­hof­stra­ße in Rich­tung Luit­pold­platz und woll­te den Kreu­zungs­be­reich bei Grün­licht pas­sie­ren. Nach aktu­el­lem Ermitt­lungs­stand befuhr ein Taxi­fah­rer aus Rich­tung Josephs­platz kom­mend zur glei­chen Zeit den Hohen­zol­lern­ring, der die rote Ampel für sei­ne Fahrt­rich­tung über­sah und im Kreu­zungs­be­reich fron­tal gegen die lin­ke Sei­te des Fahr­schul­au­tos fuhr.

Durch die Kol­li­si­on wur­de der Taxi­fah­rer in sei­nem Fahr­zeug ein­ge­klemmt, er konn­te durch die Ein­satz­kräf­te jedoch zügig aus sei­nem Fahr­zeug gebor­gen wer­den. Der Fahr­schü­ler und der Taxi­fah­rer wur­den durch den Unfall ledig­lich leicht ver­letzt. Die Kreu­zung muss­te für über eine Stun­de gesperrt wer­den, um die ver­un­fall­ten Fah­rer zu ver­sor­gen und die Fahr­zeu­ge abzu­schlep­pen. Gegen 11:20 Uhr konn­te die Fahr­bahn durch die Poli­zei wie­der frei­ge­ge­ben wer­den. Der Unfall zur Haupt­ver­kehrs­zeit sorg­te für Rück­stau ent­lang des kom­plet­ten Innenstadtrings.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Laden­dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es in einem Dro­ge­rie­markt im Mark­gra­fen­weg zu einem Laden­dieb­stahl durch eine geor­gi­sche Fami­lie. Wäh­rend die 21-jäh­ri­ge Ehe­frau ihren Ein­kauf tätig­te, ver­steck­te ihr 34-jäh­ri­ger Mann Waren im Wert von über 55 EUR im Kin­der­wa­gen, den er vor sich her­schob. An der Kas­se wur­de ledig­lich der Ein­kauf der Frau bezahlt. Somit schlug beim Ver­las­sen der Dro­ge­rie die Dieb­stahl­si­che­rung an. Es erfolgt eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Gegen 07:40 Uhr ereig­ne­te sich am Mitt­woch­mor­gen in der Wil­ly-Brandt-Allee ein Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen. Eine 60-jäh­ri­ge Ford-Fah­re­rin befuhr die mitt­le­re Fahr­spur, als sie auf die rech­te Fahr­spur wech­sel­te, über­sah sie die neben ihr fah­ren­de 21-jäh­ri­ge Polo-Fah­re­rin. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 6.500,- Euro.

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen a. Brand. Am Diens­tag­mor­gen gegen 07:00 Uhr park­te ein 40-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw auf dem Park­platz des Bau­ho­fes in der Wey­hau­sen­stra­ße. Als er gegen 16:00 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te er einen fri­schen Unfall­scha­den am Fahr­zeug­heck fest­stel­len. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Eine wei­te­re Ver­kehrs­un­fall­flucht ereig­ne­te sich in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:45 Uhr, in der Kon­rad-Ott-Stra­ße in Forch­heim. Hier wur­de ein schwar­zer BMW/430I, auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Forch­heim. In der Zeit von Diens­tag, 17:30 Uhr, bis Mitt­woch, 11:20 Uhr, beschä­dig­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter einen VW/​Taigo am Heck­stoß­fän­ger links­sei­tig in der Hen­ri-Dunant-Stra­ße. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Neu­ses a. d. Reg­nitz. Am Mitt­woch­mor­gen gegen 06:45 Uhr, stell­te ein 29-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw, Audi/​A6 Avant in schwarz, in der Fähr­stra­ße 12 auf einem Park­platz ab. Als er gegen 07:00 Uhr zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, muss­te er einen fri­schen Unfall­scha­den am Kot­flü­gel und an der Stoß­stan­ge fest­stel­len. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro.

Zeu­gen, die in den o. g. Zeit­räu­men ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 20:38 Uhr kam es in einem Bau­markt in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße zu einem Laden­dieb­stahl. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter begab sich mit einer lee­ren Aldi-Tüte in den Markt, um nur kur­ze Zeit spä­ter mit einer vol­len Tasche aus dem Laden zu flie­hen. Eine Fahn­dung ver­lief nega­tiv. Der flüch­ti­ge Täter kann wie folgt beschrie­ben wer­den: männ­lich, ca. 30 Jah­re, schlank, kur­ze Haa­re, braun gebrannt, brau­ne Jacke, kei­ne Bril­le. Zeu­gen, die den Dieb­stahl beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Hal­lern­dorf. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te in der Zeit von Diens­tag, 22:00 Uhr, bis Mitt­woch, 11:00 Uhr, eine Lich­ter­ket­te in der Trails­dor­fer Stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 4. Die Lich­ter­ket­te wur­de mut­wil­lig beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 25,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Vor­fahrt missachtet

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend kam es auf der Staats­stra­ße 2197, im Kreis­ver­kehr am Orts­ein­gang, zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 4.500 Euro Sach­scha­den. Ein 30-Jäh­ri­ger über­sah beim Ein­fah­ren in den Krei­sel mit sei­nem Mer­ce­des eine 57-Jäh­ri­ge in ihrem Ford KA. Die­se brem­ste zwar noch bis zum Still­stand ab, konn­te aber einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­mei­den. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nie­mand, es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 4.500 Euro.

Cube Moun­tain­bike gestohlen

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 12.15 Uhr bis Sams­tag, 13.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein schwarz/​oranges Moun­tain­bike der Mar­ke Cube, wel­ches zu die­ser Zeit am Bahn­hof in abge­stellt und mit einem Schloss gesi­chert war. Das Rad hat­te einen Wert von etwa 550 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und/​oder Täter erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.

Beim Spur­wech­sel gestreift

LICH­TEN­FELS. Etwa 550 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der B 173, Höhe der Auf­fahrt Lich­ten­fels-Mit­te, ereig­ne­te. Eine 52-Jäh­ri­ge fuhr mit ihrem Mer­ce­des an der Auf­fahrt Lich­ten­fels-Mit­te auf die Bun­des­stra­ße auf und über­sah beim Spur­wech­sel vom Beschleu­ni­gungs­strei­fen auf die rech­te Spur einen 62-jäh­ri­gen Sko­da-Fah­rer. Die­ser fuhr nach dem Zusam­men­stoß in Rich­tung Michel­au wei­ter, wäh­rend die Unfall­ver­ur­sa­che­rin umge­hend zur Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels fuhr, um den Ver­kehrs­un­fall zu mel­den. Der Sko­da-Fah­rer konn­te schnell ermit­telt wer­den, an sei­nem Auto war der Spie­gel beschädigt.