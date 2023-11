Staats­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach wür­digt anläss­lich der Aus­zeich­nung das ehren­amt­li­che Engagement

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit, Pfle­ge und Prä­ven­ti­on hat am Mitt­woch in Bay­reuth die Aus­zeich­nung „Wei­ßer Engel“ an Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Ober­fran­ken ver­lie­hen. Mit die­ser Aus­zeich­nung wird beson­de­res ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment in den Berei­chen Gesund­heit und Pfle­ge gewürdigt.

Staats­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach beton­te aus die­sem Anlass in Mün­chen: „Die Geehr­ten zeich­nen sich durch etwas sehr Wert­vol­les aus: Das selbst­lo­se und lie­be­vol­le Enga­ge­ment für ihre Mit­men­schen. Sie brin­gen sich für ande­re ein – für Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge, Ehe­part­ner, Eltern, Kin­der, aber auch für Frem­de und schen­ken ihnen Zeit, Auf­merk­sam­keit, Erfah­rung, Wis­sen und Empa­thie. Sie han­deln zum Wohl jedes Ein­zel­nen und lei­sten damit auch in unse­rer Gesell­schaft etwas Gutes.“

Ger­lach ergänz­te: „Mit ihrem ehren­amt­li­chen Enga­ge­ment sind sie Vor­bil­der für geleb­te Mensch­lich­keit. Sie tun weit mehr als sie müss­ten. Sie machen unser Mit­ein­an­der mensch­li­cher und lebens­wer­ter. Sie sind eine Stüt­ze in unse­rer heu­ti­gen Zeit vol­ler Her­aus­for­de­run­gen. Die Geehr­ten geben mir die Zuver­sicht, dass wir die gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit gemein­sam bewäl­ti­gen kön­nen und werden.“

Die Mini­ste­rin hob her­vor: „Ehren­amt ver­bin­det die Men­schen. Es hält uns als Gemein­schaft zusam­men und zeigt vor­bild­li­che Wer­te. Ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment ist ein wich­ti­ger Bestand­teil einer funk­tio­nie­ren­den und soli­da­ri­schen Gesell­schaft. Ich bin dank­bar, dass das Ehren­amt in Bay­ern einen so hohen Stel­len­wert hat. Denn Bay­ern ist ein Ehren­amts­land. Fast die Hälf­te der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über 14 Jah­ren enga­giert sich bei uns für das Gemein­wohl. Das sind mehr als fünf Mil­lio­nen Menschen!“

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit, Pfle­ge und Prä­ven­ti­on ver­gibt die Aus­zeich­nung „Wei­ßer Engel“ ein­mal jähr­lich in jedem Regie­rungs­be­zirk. Mit dem „Wei­ßen Engel“ wur­den in die­sem Jahr in Ober­fran­ken ausgezeichnet: