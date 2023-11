Inter­na­tio­na­ler Tag für Tole­ranz: Die Sel­ber Wöl­fe und Hockey is Diver­si­ty set­zen Zei­chen gegen Ras­sis­mus und Diskriminierung

Selb, 14. Novem­ber 2023 – Am 16. Novem­ber 2023 wird welt­weit der Inter­na­tio­na­le Tag für Tole­ranz began­gen. Seit zwei Jah­ren machen die Sel­ber Wöl­fe und Hockey is Diver­si­ty gemein­sam auf die­sen beson­de­ren Tag auf­merk­sam, um zu beto­nen, dass Ras­sis­mus und Dis­kri­mi­nie­rung im Sport kei­nen Platz haben. Die Koope­ra­ti­on zwi­schen den Sel­ber Wöl­fen und Hockey is Diver­si­ty hat in die­ser Zeit zu einer bemer­kens­wer­ten Tra­di­ti­on geführt, bei der wäh­rend des Warm-ups spe­zi­ell design­te Tri­kots getra­gen wer­den, die im Anschluss von den jewei­li­gen Spie­lern signiert und ver­stei­gert wer­den. Der Erlös aus die­ser Akti­on fließt in die Pro­jek­te von Hockey is Diver­si­ty, wobei ein Teil auch dem Nach­wuchs der Sel­ber Wöl­fe zugutekommt.

In die­sem Jahr beim Heim­spiel der Sel­ber Wöl­fe gegen die Ravens­burg Towerstars am 17. Novem­ber 2023 prä­sen­tiert sich das Hockey is Diver­si­ty Tri­kot als eine Hom­mage an die mul­ti­kul­tu­rel­len Wur­zeln des Sports. Das Design sym­bo­li­siert die Viel­falt, die unse­re Gemein­schaft stär­ker und rei­cher macht. Die Sel­ber Wöl­fe sind stolz dar­auf, die­ses Zei­chen für Tole­ranz und Respekt zu set­zen und sich für eine inklu­si­ve Sport­welt stark zu machen.

Zusätz­lich zu den Tri­kots wird es spe­zi­el­le Hockey is Diver­si­ty Spiel­pucks geben, die groß­zü­gig von Ice, Sports & Solar Systems (ISS), dem offi­zi­el­len DEL2 Puck Spon­sor, gestif­tet wer­den. Von die­sen limi­tier­ten Spiel­pucks kön­nen 50 Stück für 10 Euro pro Stück am Stand der Schutz­höh­le e.V. erwor­ben wer­den. Ein Teil des Erlö­ses aus dem Puck Ver­kauf wird an die Schutz­höh­le e.V. gespen­det. Der Ver­ein Schutz­höh­le e.V. ist eine unab­hän­gi­ge Fach­be­ra­tungs­stel­le für Men­schen, die in ihrer Kind­heit und Jugend sexua­li­sier­te Gewalt erfah­ren haben.

Dr. Mar­tin Hyun, Grün­der und CEO von Hockey is Diver­si­ty: „Unser gemein­sa­mer Ein­satz gegen Ras­sis­mus und Dis­kri­mi­nie­rung im Eis­hockey zeigt, dass der Sport eine Platt­form für posi­ti­ve Ver­än­de­run­gen sein kann. Wir sind stolz dar­auf, die mul­ti­kul­tu­rel­len Wur­zeln die­ses groß­ar­ti­gen Spiels zu wür­di­gen und wei­ter­hin für eine inklu­si­ve Eis­hockey Welt zu kämpfen.“

Auch die Ver­ant­wort­li­chen der Sel­ber Wöl­fe sind vol­ler Begei­ste­rung über die­se Part­ner­schaft, wie Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Tho­mas Man­zei aus­führt: „Es ist für uns zu einem Brauch gewor­den, Hockey is Diver­si­ty zu unter­stüt­zen. Seit meh­re­ren Jah­ren pfle­gen wir die­se Part­ner­schaft mit Stolz und aus tief­ster Über­zeu­gung. Wir sind glück­lich, Teil die­ser Initia­ti­ve zu sein, die zugleich för­dert und auf­rüt­telt. Das neu ent­wickel­te Design der dies­jäh­ri­gen Tri­kots ist sehr pas­send und wirk­lich gut gelun­gen. Dazu möch­ten wir gra­tu­lie­ren. Es gilt dar­über hin­aus den Initia­to­ren der Orga­ni­sa­ti­on einen rie­si­gen Dank aus­zu­spre­chen und sie dazu ermu­ti­gen, die­se Initia­ti­ve wei­ter fortzuführen.“

Die dies­jäh­ri­ge Akti­on am Inter­na­tio­na­len Tag für Tole­ranz zeigt erneut, wie Sport als Kata­ly­sa­tor für sozia­len Wan­del die­nen kann. Gemein­sam set­zen die Sel­ber Wöl­fe und Hockey is Diver­si­ty ein star­kes Zei­chen für Tole­ranz und Inklu­si­on und erin­nern dar­an, dass Viel­falt eine Berei­che­rung für den Eis­hockey­sport und die Gesell­schaft ins­ge­samt darstellt.