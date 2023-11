Es ist noch gar nicht lan­ge her, am 1.02.2023 , haben Chef­arzt Prof. Johan­nes Kraft und der lei­ten­de Ober­arzt Chri­stoph Glom­bik die Ger­ia­tri­sche Tages­kli­nik mit 20 Plät­zen eröffnet.

Ihre Visi­on: wir möch­ten älte­ren Men­schen aus dem Land­kreis oder der Stadt Coburg die durch Ange­hö­ri­ge oder einem Pfle­ge­dienst ver­sorgt sind, tags­über von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr von Mon­tag bis Frei­tag eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge alters­me­di­zi­ni­sche Betreu­ung mit einem Team aus Ärz­ten, Pfle­ge­kräf­ten und The­ra­peu­ten bie­ten. Dass alles ange­bun­den an das Kli­ni­kum Coburg, so das kur­ze Wege gewähr­lei­stet sind.

Gene­rell wer­den die Patient:innen mit einem Fahr­dienst zu Hau­se abge­holt und auch wie­der nach Hau­se gebracht. Die Kosten dafür, wie auch die Kosten für den medi­zi­ni­schen Behand­lungs­be­darf, wer­den von den gesetz­li­chen oder pri­va­ten Kran­ken­kas­sen über­nom­men. Die Anmel­dung in der Kli­nik erfolgt durch den Hausarzt/​ärztin.

Spe­zia­li­siert hat sich das Team auf:

Herz­schwä­che und Bluthochdruck

Zucker­krank­heit

Ver­mehr­te Sturzneigung

chro­ni­sche Wun­den und Schmerzen

Gewichts­ver­lust

Demenz oder Demenzverdacht

Nach dem Auf­nah­me­ge­spräch wird die medi­zi­ni­sche Dia­gno­stik wie z.B. EKG, Ultra­schall, CT, MRT, Labor, Rönt­gen gemein­sam fest­ge­legt und die indi­vi­du­el­le The­ra­pie­maß­nah­me fest­ge­legt. Nor­ma­ler­wei­se dau­ert eine Behand­lung in der Kli­nik durch­schnitt­lich 15 Tage.

Die Behand­lun­gen erfol­gen dann in einer Ein­zel- oder Gruppentherapie.

Auch vor Über­an­stren­gung muss kei­ner Angst haben, es gibt Pau­sen und Ruhezeiten.

Ins­ge­samt ist das ein Ange­bot was bei immer mehr Men­schen posi­tiv ankommt, da wir immer älter wer­den, und es wird sehr ange­nehm emp­fun­den im Tages­ab­lauf alles an Unter­su­chun­gen gere­gelt zu bekom­men, ohne wei­te Wege zu haben.

Und jetzt nach gut neun Mona­ten durf­ten die bei­den Ärz­te den 100. Pati­en­ten begrü­ßen. Am gest­ri­gen Mitt­woch, 15.11.2023 durf­te dann mal mit allen ande­ren Pati­en­ten in der Tages­kli­nik ein wenig gefei­ert wer­den. Frau Anne­ma­rie Thau­er aus Röden­tal, unse­re 100. Pati­en­tin freu­te sich sehr und sag­te: „Ich habe sehr gern von der Mög­lich­keit Gebrauch gemacht hier alles aus einer Hand zu bekom­men und kann mich ganz auf mich kon­zen­trie­ren. Ich habe hier ein Team vor­ge­fun­den, was mich sehr gut betreut, alles orga­ni­siert und ich mich sehr wohl fühle.“

Chef­arzt Prof. Kraft:

“Mit genau die­sem Ziel haben wir die Ger­ia­tri­sche Tages­kli­nik eröff­net um unse­re Patient:innen bestens zu ver­sor­gen und Ihre medi­zi­ni­schen Unter­su­chun­gen hier im Umfeld der Kli­nik Coburg zu orga­ni­sie­ren. Damit sind wir im Sin­ne bester Pati­en­ten­ver­sor­gung sehr gut aufgestellt.“

Lei­ten­der Ober­arzt Dr. Chri­stoph Glombik: „

Mein Team und ich sind sehr stolz, dass die­ses Ange­bot in die­ser kur­zen Zeit so gut ange­nom­men wird. Uns ist es eine Her­zens­an­gel­eigen­heit unse­re Pati­en­ten den Lebens­all­tag zu ver­ein­fa­chen und Sie hier mit all unse­ren Mög­lich­kei­ten hoch­wer­tig zu the­ra­pie­ren. Ein beson­ders schö­nes Gefühl ist es so vie­len schon gehol­fen zu haben.“

Bei Bedarf errei­chen Sie die ger­ia­tri­sche Kli­nik im REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg, in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße 33 und auch tele­fo­nisch unter 09561 22–7519