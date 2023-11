Immer wie­der wird ver­sucht das funk­tio­nie­ren­de System schlecht zu reden. Wir befürch­ten, dass die stän­di­gen Kom­men­ta­re auf eine Pri­va­ti­sie­rungs­kam­pa­gne hinauslaufen.

Wir, die AG 60+ Bay­reuth-Land, ver­tre­ten dazu fol­gen­de Positionen.

1. Die gesetz­li­che Ren­te nach dem Umla­ge­sy­stem muss erhal­ten bleiben.

2. Die Anla­ge von Ren­ten­bei­trä­gen in Akti­en leh­nen wir ab.

3. Alle Arbeitnehmer*innen müs­sen nach Tarif­lohn bezahlt werden.

4. Der Min­dest­lohn ist auf 14.– Euro anzuheben.

5. Alle Beschäf­tig­ten, die bis­her nicht der gesetz­li­chen Ren­ten­ver­si­che­rung ange­hör­ten, blei­ben in ihren Ver­sor­gungs­wer­ken. Berufs­an­fän­ger wer­den in der gesetz­li­chen Ren­ten­ver­si­che­rung beitragspflichtig.

6. Eine Erhö­hung des Ren­ten­ein­tritts­al­ters über 67 Jah­re hin­aus, leh­nen wir ab.

7. Wer län­ger als 67 arbei­ten kann und möch­te, kann das tun.

8. Die Bei­trags­be­mes­sungs­gren­ze in der Ren­ten­ver­si­che­rung ist zu überprüfen.

9. Rei­chen alle Maß­nah­men zur Sta­bi­li­sie­rung nicht aus, dann muss über eine Erhö­hung des Bun­des­zu­schus­ses nach­ge­dacht wer­den. Da immer mehr mensch­li­che Arbeit von Maschi­nen erle­digt wird, muss auch eine „Wert­schöp­fungs­ab­ga­be“ geprüft werden.