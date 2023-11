Für die wei­te­ren Abbruch­ar­bei­ten muss in der Nacht von Don­ners­tag, den 16.11.2023 auf Frei­tag den 17.11.2023, die bestehen­de Ver­kehrs­si­che­rung auf der Hoch­brücke Bay­reuth umge­baut bzw. in Rich­tung Bind­lach erwei­tert wer­den. Die Sper­rung tritt Don­ners­tag um 19 Uhr in Kraft und endet Frei­tag um 5 Uhr. Für die­sen Umbau ist es erfor­der­lich, den stadt­aus­wärts lau­fen­den Ver­kehr auf der Brücke in Rich­tung Bind­lach auf eine Fahr­spur ein­zu­en­gen. Wei­ter­hin muss der stadt­ein­wärts lau­fen­de Ver­kehr vor der Brücke über das Ram­pen­bau­werk zur Sophi­an- Kolb- Stra­ße aus­ge­lei­tet werden.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten, der auf­ge­bau­ten Ver­kehrs­füh­rung zu fol­gen und die aus­ge­schil­der­te Umlei­tungs­strecke zu benutzen.

Der Ver­kehr der unten­lie­gen­den Bun­des­au­to­bahn A9 wird hier­bei nicht beeinträchtigt.

Für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.