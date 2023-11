„Von Freund zu Freund“ nennt Mar­tin Schar­nagl aus Kitz­bü­hel, euro­pa­weit aner­kann­ter und erfolg­rei­cher Kom­po­nist meist tra­di­tio­nel­ler Blas­mu­sik­wer­ke, eines sei­ner popu­lär­sten Stücke. Kein Wun­der, dass es sich im Land­kreis Forch­heim und dar­über hin­aus schnell von Freund zu Freund her­um­sprach, dass Mar­tin Schar­nagl auf Ein­la­dung des Kreis­ver­ban­des Forch­heim im Nord­baye­ri­schen Musik­bund einen ganz­tä­gi­gen Work­shop „Kon­zer­tan­te Blas­mu­sik“ abhal­ten wird.

Ort des Gesche­hens war nun am ver­gan­ge­nen Sonn­tag die Heim­stät­te des Musik­ver­eins Forch­heim-Bucken­ho­fen, der auch den größ­ten Teil der 54 Blas­mu­sik-Enthu­sia­sten stell­te, die aus 17 Musik­ver­ei­nen stammten.

Gleich meh­re­re sei­ner kon­zer­tan­ten Wer­ke hat­te Schar­nagl im Gepäck, die alle­samt vom Musik­ver­lag Run­del euro­pa­weit ange­bo­ten wer­den. Glück­li­cher­wei­se ergab die Teil­neh­mer­li­ste eine aus­ge­wo­ge­ne Beset­zung, vom Schlag­werk über’s tie­fe Blech (Bass­tu­ba, Posau­ne, Eupho­ni­um und Wald­horn) zum hohen Blech (Flü­gel­horn und Trom­pe­te) und letzt­lich zum Holz (Saxo­phon, Kla­ri­net­te und Flö­te) war alles gut ver­tre­ten. Beste Vor­aus­set­zun­gen für ein Ergeb­nis, wel­ches nach vier Dop­pel-Unter­richts­stun­den inten­si­ver Arbeit in Theo­rie und Pra­xis alle, den Dozen­ten eben­so wie die Teil­neh­mer, rest­los zufrie­den stellte.

So konn­te Clau­dia Heim, als Land­kreis-Vor­sit­zen­de des Nord­baye­ri­schen Musik­bun­des selbst am Tenor­horn aktiv, am Ende eines lan­gen Tages den Dozen­ten mit war­men Wor­ten, einem Fran­ken­wein-Prä­sent und anhal­ten­dem Teil­neh­mer-Applaus auf sei­ne Rück­rei­se nach Öster­reich schicken.