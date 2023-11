Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Wei­te­rer Fahr­zeug­auf­bruch auf dem Angerparkplatz

COBURG. In der Nacht zum Mitt­woch erstat­te­te eine 18-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg Anzei­ge wegen eines Fahr­zeug­auf­bruchs am füh­ren Diens­tag­abend auf dem Angerparkplatz.

Im Zeit­raum zwi­schen 16 Uhr und 18:30 Uhr schlu­gen der oder die unbe­kann­ten Täter die Sei­ten­schei­be der Bei­fah­rer­tür des VW auf dem Park­platz in der Schüt­zen­stra­ße ein.

Aus dem Fahr­zeug­inne­ren ent­wen­de­ten Sie eine Geld­bör­se samt Per­so­nal­aus­weis, Füh­rer­schein, Bank­kar­ten und einen klei­ne­ren Bar­geld­be­trag. Ins­ge­samt beläuft sich Ent­wen­dungs­scha­den auf 100 €. Den Sach­scha­den bezif­fern die Beam­ten mit 800 €.

Bereits am Vor­tag kam es an der glei­chen Ört­lich­keit bereits zu einem Fahr­zeug­auf­bruch. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls aus einem Kraft­fahr­zeug. Zeu­gen­hin­wei­se zu den unbe­kann­ten Fahr­zeug­auf­bre­chern nimmt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Fahr­an­fän­ger ver­liert Kon­trol­le über sein Fahrzeug

COBURG. Ein demo­lier­ter BMW und min­de­stens 5000 € Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Diens­tag­abend im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 18-Jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger aus dem Land­kreis Schwein­furt war am Diens­tag um 21:55 Uhr mit sei­nem heck­ge­trie­be­nen BMW in der Was­ser­gas­se unter­wegs. Beim Abbie­gen in die Die­sel­stra­ße ver­lor der 18-Jäh­ri­ge auf­grund regen­nas­ser Fahr­bahn und nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und kol­li­dier­te mit einem gepark­ten Peu­geot. Den Sach­scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen schät­zen die Beam­ten auf 5.000 €. Bei­de Autos waren nach dem Zusam­men­stoß wei­ter­hin fahr­be­reit. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen einem Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den. Auf den Fahr­an­fän­ger kommt nun eine Buß­geld­an­zei­ge sowie eine Nach­schu­lung zu.

Auto­fah­rer über­sieht Fuß­gän­ger – Not­brems­as­si­stent ver­hin­dert schlimmeres

COBURG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Auto und einem Fuß­gän­ger kam es am Diens­tag­abend im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Trotz des Zusam­men­sto­ßes mit dem Fahr­zeug blieb der Fuß­gän­ger vor schwer­wie­gen­den Ver­let­zun­gen verschont.

Ein 20-Jäh­ri­ger befuhr am Diens­tag um 19:40 Uhr mit sei­nem Mer­ce­des die Kar­che­stra­ße und hielt bei Rot­licht an der Ampel­kreu­zung zur Ket­schen­dor­fer Stra­ße. Als die Ampel für den Mer­ce­des­fah­rer auf grün umschal­te­te fuhr die­ser los in Rich­tung Kon­gress­haus. Zur glei­chen Zeit quer­te ein 86-Jäh­ri­ger Fuß­gän­ger vom Rosen­gar­ten kom­mend die Stra­ße in Rich­tung der gegen­über­lie­gen­den Tank­stel­le. Beim Abbie­ge­vor­gang über­sah der Auto­fah­rer den Fuß­gän­ger. Das mit meh­re­ren Fahr­zeug-Assi­stenz­sy­ste­men aus­ge­stat­te Auto reagier­te eigen­stän­dig und brem­ste das Fahr­zeug ab. Den­noch kam es zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen Fahr­zeug und Fuß­gän­ger, wenn auch bei deut­lich gerin­ge­rer Geschwindigkeit.

Der Rent­ner zog sich eine Kopf­platz­wun­de zu und muss­te vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum ver­bracht wer­den. Der Mann ver­letz­te sich glück­li­cher­wei­se nur leicht. Eine Zeu­gin konn­te den Unfall­her­gang gegen­über den ein­ge­setz­ten Poli­zi­sten bestä­ti­gen. Die Cobur­ger Poli­zei nahm einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­telt gegen den 20-Jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Klein­trans­port ver­ur­sacht Unfall und fährt weiter

Kro­nach: Auf der B 173 bei Neu­ses kam es am Diens­tag­vor­mit­tag gegen 09:35 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein 73-jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis Kro­nach war zu die­ser Zeit mit sei­nem Sko­da Karoq auf der B 173 in Rich­tung Kro­nach unter­wegs, als plötz­lich ein ihm ent­ge­gen­kom­men­der Klein­trans­port auf sei­nen Fahr­strei­fen geriet. Obwohl der Geschä­dig­te nach rechts aus­wich, kam es zur Berüh­rung bei­der Außen­spie­gel. Der unbe­kann­te Klein­trans­por­ter-Fah­rer fuhr nach dem Zusam­men­stoß wei­ter in Rich­tung Süden, ohne sich um sei­ne Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher zu küm­mern. Am Sko­da ent­stand ein Scha­den in Höhe von rund 200,- Euro. Vom Unfall­ver­ur­sa­cher ist ledig­lich das Teil­kenn­zei­chen ??-IG ??? bekannt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Absper­rung geklaut

KULM­BACH. Am Diens­tag­vor­mit­tag kam es in der Kulm­ba­cher Innen­stadt zu einem Dieb­stahl: Im Zeit­raum von 8.45 Uhr bis 10.30 Uhr ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter zwei mint­grü­ne Metall­pfo­sten samt einer dazu­ge­hö­ri­ge, rot-wei­ße Ket­te. Eine Anwoh­ne­rin hat­te damit ihren Park­platz in der Nähe der Ein­mün­dung Kres­sen­stein / Fritz-Horn­schuch-Stra­ße kennt­lich gemacht. Im Lau­fe des Vor­mit­tags stell­te sie fest, dass die Gegen­stän­de spur­los ver­schwun­den waren. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf zir­ka 100 Euro.

Zeu­gen, die in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben, wen­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 an die Poli­zei Kulmbach.