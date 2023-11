Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Lang­fin­ger bedie­nen sich auf Baustelle

BAM­BERG. Von einer Bau­stel­le in der Wörth­stra­ße wur­den zwi­schen Mon­tag­mit­tag, 12.00 Uhr und Diens­tag­früh, 07.00 Uhr, 20 Absperr­git­ter sowie 24 Baken­stän­der­fuß­plat­ten im Gesamt­wert von etwa 5000 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Anna­stra­ße auf die Star­ken­feld­stra­ße miss­ach­te­te am Diens­tag­abend, gegen 20.45 Uhr, ein Mer­ce­des-Fah­rer die Vor­fahrt eines Pedelec-Fah­rers, der dort in Rich­tung Pfi­ster­berg­brücke unter­wegs war. Glück­li­cher­wei­se wur­de der Rad­fah­rer nicht ver­letzt. Der Scha­den an Auto und E‑Bike wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro beziffert.

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 50.000 Euro und vier ver­letz­te Per­so­nen sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Diens­tag­abend, kurz nach 22.00 Uhr, an der Ein­mün­dung Ber­li­ner Ring / Mem­mels­dor­fer Stra­ße ereig­net hat. Die Ursa­che dafür war, dass ein Sko­da-Fah­rer die Vor­fahrt eines Mer­ce­des-Fah­rers miss­ach­tet hatte.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Die­sel­stra­ße wur­de zwi­schen Mon­tag, 16.00 Uhr und Diens­tag, 08.45 Uhr, die Fahr­zeug­front eines wei­ßen Opel Adam ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro an und flüch­te­te anschlie­ßend unerkannt.

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 2000 Euro sind die Bilanz einer Unfall­flucht, die sich am Diens­tag­mit­tag, gegen 12.00 Uhr, am Hein­richs­damm zuge­tra­gen hat. Hier­wur­de die hin­te­re lin­ke Auto­sei­te eines gepark­ten Opel Astra ange­fah­ren. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin, von der das Kenn­zei­chen abge­le­sen wer­den konn­te, flüch­te­te anschlie­ßend. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht aufgenommen.

BAM­BERG. In der Wei­ßen­burg­stra­ße wur­de am Diens­tag­früh, zwi­schen 10.00 Uhr und 11.40 Uhr, die Heck­stoß­stan­ge eines dort gepark­ten grau­en VW Golf ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, ein sil­ber­far­be­ner Vol­vo stand noch hin­ter dem beschä­dig­ten Auto, an dem eben­falls ein Scha­den fest­stell­bar war. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 2000 Euro beziffert.

BAM­BERG. Auf einem Park­platz in der Veit-Stoß-Stra­ße wur­de zwi­schen 09. und 13. Novem­ber die rech­te Fahr­zeug­sei­te eines dort abge­stell­ten gel­ben Mitsu­bi­shi ange­fah­ren. Der noch unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro.

36-jäh­ri­ger Mann fährt unter Dro­gen­ein­fluss zur Polizei

BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag kam ein 36-jäh­ri­ger Mann zur Bam­ber­ger Poli­zei zu einer Ver­neh­mung. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass der Mann, der mit einem Auto gefah­ren kam, unter Dro­gen­ein­fluss stand. Er muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und sein Auto ste­hen las­sen. Er muss mit einer Geld­bu­ße, Punk­ten sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

E‑S­coo­ter-Fah­re­rin betrun­ken von der Poli­zei angehalten

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, kurz nach 02.00 Uhr, wur­de in der Kapu­zi­ner­stra­ße eine 19-jäh­ri­ge Frau mit einem E‑Scooter einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier brach­te es die jun­ge Dame bei einem Alko­hol­test auf 1,22 Pro­mil­le, wes­halb sie sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

Bilanz des Kon­zert­abends Till Lin­de­mann mit Gegenkundgebung

Im Rah­men des ange­kün­dig­ten Solo-Kon­zerts von Till Lin­de­mann betreu­te die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt sowohl eine ord­nungs­ge­mäß ange­mel­de­te Ver­samm­lung, als auch die Ver­an­stal­tung in der Bro­se Are­na. Zunächst lag das Haupt­au­gen­merk aller­dings auf der vor der Are­na statt­fin­den­den Kund­ge­bung. Dort ver­sam­mel­ten sich in der Spit­ze bis zu 200 Teil­neh­mer, um laut­stark gegen die Durch­füh­rung und der damit zusam­men­hän­gen­den Debat­te um den Künst­ler Till Lin­de­mann zu pro­te­stie­ren. Im über­wie­gend fried­li­chen Ver­lauf kam es zu eini­gen ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zun­gen zwi­schen Ver­samm­lungs­teil­neh­mern und Kon­zert­be­su­cher. In einem Fall kam es zu einer Anzei­ge wegen wech­sel­sei­ti­ger Belei­di­gung. Gegen 19:30 Uhr setz­ten sich die Teil­neh­mer der Kund­ge­bung in Bewe­gung und zogen in Rich­tung Innen­stadt. Die Schluss­kund­ge­bung fand schließ­lich am Bahn­hof statt. Wäh­rend­des­sen begann das Kon­zert in der Bro­se Are­na mit ca. 7000 Besuchern.

Ins­ge­samt war die Poli­zei mit aus­rei­chend Ein­satz­kräf­ten vor Ort, um sowohl den ord­nungs­ge­mä­ßen Ablauf der ange­mel­de­ten Ver­samm­lung, als auch der Ver­an­stal­tung zu gewährleisten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

WALS­DORF. In einem Wald­stück wur­de am Sonn­tag oder Mon­tag eine Wild­ka­me­ra der Mar­ke Sei­ssi­ger, Spe­cial Cam LTE entwendet.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat oder zum Ver­bleib der Wild­ka­me­ra geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAU­NACH. Am Diens­tag­abend ereig­ne­te sich in der Bam­ber­ger Stra­ße ein Unfall. Ein 62-Jäh­ri­ger war mit einem Fahr­rad in Rich­tung Brei­ten­güß­bach zunächst auf den Rad­weg unter­wegs, als er im Bau­stel­len­be­reich auf die Fahr­bahn wech­sel­te. Dort fuhr er in einen Kies­hau­fen und stürz­te. Ein Zeu­ge ver­stän­dig­te den Ret­tungs­dienst, der bei Ein­tref­fen der Strei­fe den Ver­letz­ten bereits behan­del­te. Der Mann wur­de mit schwe­ren Kopf­ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus gebracht.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHESS­LITZ. Bereits im Zeit­raum von Don­ners­tag, 9. Novem­ber, 18.00 Uhr und Frei­tag, 10. Novem­ber, 14.00 Uhr kam es auf einem Fir­men­ge­län­de „Am stei­ner­nen Kreuz“ zu einem Unfall mit Unfall­flucht. Ein Unbe­kann­ter stieß ver­mut­lich mit einem Lkw gegen eine Wer­be­ta­fel der Fa. Toyo­ta und ent­fern­te sich trotz eines Sach­scha­dens in Höhe von ca. 1.000 Euro uner­laubt vom Unfallort.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

BUR­GE­BRACH. Zwi­schen Mon­tag, ca. 7.15 Uhr und Diens­tag, ca. 13.30 Uhr, ereig­ne­te sich auf dem Park­platz der Kli­nik ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter fuhr einen gepark­ten Pkw, Mini/​Cooper, hin­ter der Bei­fah­rer­tür an. Der Unfall­flüch­ti­ge hin­ter­ließ neben wei­ßen Lack­spu­ren einen Sach­scha­den in Höhe von 2.000 Euro.

Hin­wei­se zum Unfall nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

UNTER­HAID. In der Wein­berg­stra­ße wur­de am Diens­tag­mor­gen ein 69-Jäh­ri­ger mit sei­nen Pkw wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis gestoppt. Auf einer Strei­fen­fahrt erkann­ten die Poli­zei­be­am­ten das Fahr­zeug, wel­ches vor weni­gen Tagen wegen einer Trun­ken­heits­fahrt schon ein­mal ange­hal­ten wur­de. Eine Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Der Mann hat nun mit einer wei­te­ren Straf­an­zei­ge zu rechnen.

LIT­ZEN­DORF. Am Diens­tag wur­den an der Staats­stra­ße meh­re­re Pla­stik­säcke mit Klei­dung, wei­te­re Tüten und Pol­ster­mö­bel hinterlassen.

Wer Hin­wei­se zur wider­recht­li­chen Müll­ent­sor­gung geben kann, wird gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Am Auto­bahn­kreuz die Vor­fahrt miss­ach­tet und Unfall verursacht

Gun­dels­heim. Am Mon­tag­nach­mit­tag woll­te der 46-jäh­ri­ger Fah­rer eines Renault am Kreuz Bam­berg von der A70 Rich­tung Schwein­furt kom­mend auf die A73 in Rich­tung Suhl ein­fah­ren. Beim Wech­sel vom Ein­fä­de­lungs­strei­fen auf die Haupt­fahr­bahn über­sah er aller­dings einen ande­ren Renault, wel­cher auf der Haupt­fahr­bahn von hin­ten her­an­kam. Des­sen 24-jäh­ri­ge Fah­re­rin konn­te trotz Voll­brem­sung ein Auf­fah­ren nicht ver­mei­den. Die Betei­lig­ten blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt, aber das auf­fah­ren­de Auto muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Beim Ein­fah­ren in die Auto­bahn einen Unfall ver­ur­sacht und weitergefahren

Hall­stadt. Am Diens­tag­mor­gen fuhr der 42-jäh­ri­ge Fah­rer eines Lkw-Gespanns an der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf. Dabei war er aber in der Kur­ve des Ein­fä­de­lungs­strei­fens zu schnell und geriet ein Stück auf die Haupt­fahr­bahn. Ein dort fah­ren­des Lkw-Gespann mit 47-jäh­ri­gem Fah­rer muss­te des­halb nach links aus­wei­chen, um ein Auf­fah­ren zu ver­mei­den, streif­te dabei aber einen auf dem lin­ken Fahr­strei­fen fah­ren­den Opel mit 49-jäh­ri­gem Fah­rer. Hier­bei wur­de zwar nie­mand ver­letzt, aber am Opel ent­stand Sach­scha­den von ca. 5.000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr nach dem Unfall ein­fach wei­ter. Da des­sen Kenn­zei­chen notiert wer­den konn­te, wur­de das Gespann und des­sen Fah­rer bereits iden­ti­fi­ziert. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort muss­te ein­ge­lei­tet werden.

An der Bau­stel­len­ein­fahrt einen Sat­tel­zug über­se­hen und Unfall verursacht

Hall­stadt. Am Diens­tag­abend woll­te der 58-jäh­ri­ge Fah­rer eines Ford an der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren. Dabei über­sah er lei­der einen Sat­tel­zug mit 40-jäh­ri­gem Fah­rer, wel­cher auf der Haupt­fahr­bahn der Bau­stel­le von hin­ten her­an­kam. Es kam zu einer seit­li­chen Berüh­rung, bei wel­cher glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt wur­de. Die Fahr­zeu­ge blie­ben fahr­be­reit und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Unter Dro­gen­ein­fluss am Steuer

Vier­eth-Trun­stadt. Am Diens­tag­mor­gen fiel den Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei ein Fiat auf, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le des 57-jäh­ri­gen Fah­rers zeig­te er deut­li­che dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Auch ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test konn­te ihn dar­auf­hin nicht mehr ent­la­sten, da die­ser posi­tiv auf THC aus­fiel. Somit muss­te sei­ne Wei­ter­fahrt been­det wer­den und ich erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen des zu unter­stel­len­den Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Lkw gerät auf Auto­bahn in Voll­brand – A 73 bei Forch­heim lan­ge gesperrt

Eggols­heim. Am Mon­tag­mor­gen war der 40-jäh­ri­ge Fah­rer eines Lkw-Gespanns auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs, als er plötz­lich ein Ruckeln im Fahr­zeug bemerk­te. Bei einem Blick in den Außen­spie­gel bemerk­te er ein röt­li­ches Schim­mern und hielt des­halb unver­züg­lich auf dem Sei­ten­strei­fen an. Er konn­te anschlie­ßend gera­de noch das Füh­rer­haus ver­las­sen, als es rasch in Flam­men auf­ging. Die frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Forch­heim und But­ten­heim kamen mit zahl­rei­chen Kräf­ten vor Ort. Als sie am Ein­satz­ort ein­tra­fen stand das Füh­rer­haus bereits im Voll­brand. Die A73 muss­te in Rich­tung Nürn­berg für meh­re­re Stun­den kom­plett gesperrt wer­den. Es wur­de nie­mand ver­letzt, aber der Lkw ist Total­scha­den und muss­te abge­schleppt wer­den. Die Asphalt­decke und Schutz­plan­ken müs­sen erst noch näher auf Schä­den kon­trol­liert wer­den, aber zumin­dest blieb der Anhän­ger unbe­schä­digt. Der Gesamt­scha­den wird der­zeit auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Die Ver­kehrs­po­li­zei bedankt sich bei den zahl­rei­chen Kräf­ten der Feu­er­weh­ren für deren Einsatz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­nach­mit­tag bog ein 62-jäh­ri­ger mit sei­nem Suzu­ki auf der Feu­er­stein­stra­ße nach links ab. In der Hal­te­bucht gegen­über der Feu­er­stein­stra­ße park­te ein Klein­bus. Des­sen 72-jäh­ri­ger Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt jedoch plötz­lich fort, als der Suzu­ki auf glei­cher Höhe war. Durch das not­wen­di­ge Aus­weich­ma­nö­ver prall­te das Fahr­zeug gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Ver­letzt wur­de nie­mand. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von 3.500 EUR.

Dieb­stahl aus Auto

Grä­fen­berg. Bereits am Sams­tag­mor­gen wur­de aus einem Fahr­zeug auf einem Super­markt­park­platz „Am Schön­feld“ ein Han­dy vom Bei­fah­rer­sitz ent­wen­det. Falls jemand etwas in der Zeit von 09.45 bis 10.00 Uhr beob­ach­ten konn­te, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Eggols­heim. Am Diens­tag­mor­gen kam es auf der Forch­hei­mer Stra­ße gegen 08:30 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne. Ein 56-jäh­ri­ger VW/­To­uran-Fah­rer befuhr die Stra­ße Am Hir­ten­tor, um die­se gera­de­aus zu über­que­ren. Hier­bei über­sah er die von links kom­men­de vor­fahrts­be­rech­tig­te Sat­tel­zug­ma­schi­ne eines 45-Jäh­ri­gen. Die­ser konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und traf den Pkw an der hin­te­ren lin­ken Fahr­zeug­sei­te. Durch den Zusam­men­stoß wur­de der 56-Jäh­ri­ge leicht ver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 21.000,- Euro. Der Pkw war nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.

Forch­heim. In der Unte­ren Kel­ler­stra­ße kam es am Diens­tag­abend gegen 18:45 Uhr zu einem Fahr­rad­un­fall. Hier­bei befuhr ein 65-jäh­ri­ger Rad­fah­rer den Geh­weg in stadt­ein­wär­ti­ge Rich­tung, blieb an einem Ver­kehrs­zei­chen hän­gen und stürz­te allein­be­tei­ligt. Durch den Sturz erlitt der 65-Jäh­ri­ge eine Kopf­platz­wun­de. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,0 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Fahr­rad entwendet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag, zwi­schen 05.45 Uhr und 16.00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein grau/​rotes Fahr­rad der Mar­ke Bulls, Typ Shar­tail 1 Disc, samt Schloss, das zu die­ser Zeit am Fahr­rad­ab­stell­platz des Bahn­ho­fes abge­stellt war. Das Rad hat­te einen Wert von mehr als 500 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Ver­kehrs­zei­chen entwendet

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Diens­tag, 31.10.2023, 17.00 Uhr bis Don­ners­tag, 02.11.2023, 07.30 Uhr, ent­wen­de­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter ein Ver­kehrs­zei­chen „Ach­tung Stap­ler­ver­kehr“, wel­ches an der Kreis­stra­ße LIF 16, am Orts­en­de von Weis­brem in Rich­tung Uet­zing, auf­ge­stellt war. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu Tat und/​oder Täter bzw. zum Ver­bleib des Ver­kehrs­zei­chens erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.