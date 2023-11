Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Fahr­bahn bei Rot­licht über­quert – Rad­fah­re­rin schwer verletzt

Ein Ver­kehrs­un­fall mit einer schwer ver­letz­ten Per­son ereig­ne­te sich am heu­ti­gen Mitt­woch, 15.11.2023, gegen 06:40 Uhr im Kreu­zungs­be­reich Paul-Gos­sen-Stra­ße / Hammerbacherstraße.

Nach bis­he­ri­gem Ermitt­lungs­stand über­quer­te eine 47-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin, trotz Rot­licht, die Süd­kreu­zung in Rich­tung der Geb­bert­stra­ße. Hier­bei kam es zum Zusam­men­stoß mit dem Pkw eines 33-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rers, wel­cher die Paul­Gos­sen-Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Fahrt­rich­tung befuhr und die Kreu­zung bei Grün­licht über­que­ren woll­te. Die Rad­fah­re­rin wur­de im Kreu­zungs­be­reich vom Pkw fron­tal erfasst und zog sich nach der­zei­ti­gem Erkennt­nis­stand schwe­re, aber nicht lebens­be­droh­li­che, Ver­let­zun­gen zu. Sie wur­de vom Ret­tungs­dienst in die Chir­ur­gie Erlan­gen ver­bracht. Der Pkw-Fah­rer blieb unver­letzt, der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf. ca. 5000 Euro geschätzt.

Zur Klä­rung der Unfall­ur­sa­che wur­de auf Wei­sung der Staats­an­walt­schaft Nürn­berg­Fürth ein Gut­ach­ter hin­zu­ge­zo­gen. Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me muss­te die Paul­Gos­sen-Stra­ße in Fahrt­rich­tung Nürn­berg bis ca. 08:30 Uhr gesperrt wer­den, was im mor­gend­li­chen Berufs­ver­kehr für erheb­li­che Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen sorgte.

Mög­li­che Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 mit der PI Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

2 x Unfall­flucht in Baiersdorf

Bai­er­s­dorf – Inner­halb kür­ze­ster Zeit wur­den zwei im Hof der Forch­hei­mer Stra­ße 7 gepark­te Pkw beschä­digt. Im Tat­zeit­raum vom 02.11.2023, 21:30 Uhr, bis zum 03.11.2023, 21:30 Uhr, wur­de ein gepark­ter schwar­zer BMW am hin­te­ren Kot­flü­gel beschädigt.

Wei­ter­hin wur­de am 09.11.2023, 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, ein sil­ber­ner Mer­ce­des an der hin­te­ren Stoß­stan­ge beschä­digt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand jeweils ein nicht uner­heb­li­cher Sachschaden.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Klein­kraft­rad übersehen

Eckental/​Eschenau – Am Diens­tag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 36-jäh­ri­ger Ecken­ta­ler mit sei­nem Pkw die Eschen­au­er Haupt­stra­ße in Rich­tung Ecken­haid. An der Ein­mün­dung Bahn­hof­stra­ße woll­te er in die­se nach links abbie­gen. Hier­bei über­sah er einen ent­ge­gen­kom­men­den 18-jäh­ri­gen Ecken­ta­ler mit sei­nem Klein­kraft­rad. Der 18-Jäh­ri­ge konn­te nicht mehr recht­zei­tig abbrem­sen und kol­li­dier­te mit dem rech­ten hin­te­ren Kot­flü­gel des Pkws. Durch die Kol­li­si­on stürz­te der 18-Jähir­ge mit sei­nem Klein­kraft­rad und zog sich hier­bei glück­li­cher­wei­se ledig­lich leich­te Ver­let­zun­gen zu.

Die­se wur­den durch den Ret­tungs­dienst vor Ort behan­delt. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -