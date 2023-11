Berufs­fach­schu­len der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH laden am Sams­tag, 18. Novem­ber, zum Tag der offe­nen Tür ein.

Mehr als 300 Schü­le­rin­nen und Schü­ler absol­vie­ren gera­de an den Berufs­fach­schu­len der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH eine Aus­bil­dung. In der Pfle­ge mit den Schwer­punk­ten sta­tio­nä­re Akut­pfle­ge und päd­ia­tri­sche Ver­sor­gung, in der Phy­sio­the­ra­pie oder als Medi­zi­ni­sche Tech­no­lo­gen für Labor­ana­ly­tik. Gesucht wer­den: Der näch­sten Jahr­gän­ge. Am kom­men­den Sams­tag, 18. Novem­ber, laden die Schu­len zu einem Tag der offe­nen Tür ein. Zwi­schen 10 und 14 Uhr stel­len Aus­zu­bil­den­de und Lehr­kräf­te gemein­sam allen Inter­es­sier­ten, die vor der Berufs­wahl ste­hen, ihre Beru­fe vor. Ein Speed-Dating für Kurz­ent­schlos­se­ne Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber run­det den Tag ab.

Das Auf­ga­ben­feld, das in den Gesund­heits­be­ru­fen war­tet, ist groß. Das spie­gelt sich auch in den Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten wider, die die Berufs­fach­schu­len der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH am Sams­tag, 18. Novem­ber, unter dem Mot­to „Star­te dei­ne Kar­rie­re bei der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH“ vorstellen.

Die Pfle­ge

In der Pfle­ge ist das neben der ein­jäh­ri­gen Aus­bil­dung zur Pfle­ge­hel­fe­rin oder zum Pfle­ge­hel­fer und der drei­jäh­ri­gen Aus­bil­dung zum Pfle­ge­ex­per­ten oder zur Pfle­ge­ex­per­tin mit den Schwer­punk­ten sta­tio­nä­re Akut­pfle­ge oder päd­ia­tri­sche Ver­sor­gung das Pflegestudium.

Gemein­sam mit den Lehr­kräf­ten haben die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm vor­be­rei­tet, das Inter­es­sier­ten den Zugang zur Berufs­welt „Pfle­ge“ auf ver­schie­den­ste Wei­se eröff­net. Prä­sen­ta­tio­nen und Vor­trä­ge, aber auch Kurz­fil­me infor­mie­ren über Teil­be­rei­che der Aus­bil­dung und den Weg zum Examen. Prak­ti­sche Demon­stra­tio­nen bie­ten einen Ein­blick in das spä­te­re Tätig­keits­feld und die Mög­lich­keit, sich unter Anlei­tung selbst auszuprobieren.

Die Phy­sio­the­ra­pie

Stu­di­um oder Aus­bil­dung? Die­se Wahl haben auch ange­hen­de Phy­sio­the­ra­peu­tin­nen und ‑the­ra­peu­ten. Am Tag der offe­nen Tür prä­sen­tie­ren die der­zei­ti­gen Aus­zu­bil­den­den ver­schie­de­ne Behand­lungs­al­ter­na­ti­ven und geben damit einen klei­nen Ein­blick in die viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben­be­rei­che, die im Kli­nik­all­tag und dar­über hin­aus warten.

Die Labo­ra­to­ri­ums­ana­ly­tik

An der Berufs­fach­schu­le für Medi­zi­ni­sche Tech­no­lo­gin­nen und Tech­no­lo­gen für Labo­ra­to­ri­ums­ana­ly­tik dreht sich alles um das Mikro­sko­pie­ren, Pipet­tie­ren und Ana­ly­sie­ren. Hier ent­decken Besu­che­rin­nen und Besu­cher in einem Labor zum Mit­ma­chen, was unter dem Mikro­skop alles sicht­bar wird und wel­che viel­sei­ti­gen Berufs­per­spek­ti­ven in For­schung, Kli­nik oder Gerichts­me­di­zin die Aus­bil­dung ermöglicht.

So kom­men Sie hin

Die Berufs­fach­schu­len für Pfle­ge und Kran­ken­pfle­ge­hil­fe (Dr.-Franz-Straße 3), Phy­sio­the­ra­pie (Karl-Hugel-Stra­ße 3) und Medi­zi­ni­sche Tech­no­lo­gen für Labo­ra­to­ri­ums­ana­ly­tik (Karl-Hugel-Stra­ße 12) befin­den sich in unmit­tel­ba­rer Nähe zuein­an­der auf einem Schul­ge­län­de und sind durch kur­ze Fuß­we­ge verbunden.

Fly­er Tag der offe­nen Tür 2023 (PDF, 1,07 MB)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie hier: www​.kli​ni​kum​-bay​reuth​.de