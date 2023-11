Rund 8.500 Men­schen hof­fen deutsch­land­weit auf eine lebens­wich­ti­ge Organ­trans­plan­ta­ti­on. Doch im ver­gan­ge­nen Jahr haben nur weni­ger als 900 Per­so­nen ein Organ gespen­det bekom­men und nur ein Drit­tel der Bevöl­ke­rung hat tat­säch­lich einen Organ­spen­de­aus­weis aus­ge­füllt. Dabei hilft jeder Organ­spen­der ande­ren schwerst­kran­ken Men­schen, die drin­gend auf ein Spen­der­or­gan ange­wie­sen sind.

Chri­sti­an Wilim­zig, Fach­arzt für Anäs­the­sio­lo­gie am Quer­schnitt­ge­lähm­ten-Zen­trum der Zen­tral­kli­nik Bad Ber­ka, wird am Frei­tag, 17. Novem­ber 2023, um 18:00 Uhr einen Vor­trag im Mal­te­ser­haus, am Bischof-Nau­sea-Platz in Wai­schen­feld zu die­sem The­ma abhal­ten und im Anschluss dar­an auch Fra­gen beant­wor­ten. Die Teil­nah­me ist kosten­los, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich