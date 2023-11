Aktu­ell, intel­li­gent und brül­lend komisch

Jonas Grei­ner wur­de 2019 von Olaf Schu­bert als New­co­mer des Jah­res aus­ge­zeich­net und über­zeugt in sei­nem zwei­ten Solo­pro­gramm „Grei­ner für Alle“ wie­der mit sei­ner unver­wech­sel­ba­ren Art, spit­ze, iro­ni­sche Gesell­schafts­kri­tik und lusti­ge All­tags­ge­schich­ten mit hoch­ka­rä­ti­gem und erfri­schen­dem Humor zu kom­bi­nie­ren. Der mehr­fach preis­ge­krön­te Stand-Up-Come­di­an und Kaba­ret­tist ist regel­mä­ßi­ger Gast in TV-Shows wie dem „Ver­eins­heim Schwa­bing“ (BR), „Olafs Klub“ (MDR) oder bei Night­Wa­sh. Vide­os sei­ner Auf­trit­te wur­den im Netz mil­lio­nen­fach geklickt.

In sei­nem monat­li­chen Über­blick bei You­Tube blickt Jonas Grei­ner sati­risch auf das gesell­schaft­li­che und poli­ti­sche Geschehen.

Im Pod­cast „Die Welt­mei­ster­schaft des Schwach­sinns“ macht er sich gemein­sam mit Come­dy-Kol­le­ge Qui­chot­te regel­mä­ßig auf die Suche nach dem größ­ten Schwach­sinn, den die Men­schen im Lau­fe der Geschich­te so ver­zapft haben: Ver­rück­te Herr­scher, beklopp­te Ver­schwö­rungs­theo­rien, selt­sa­me Geset­ze und vie­les mehr. Zu hören ist er außer­dem regel­mä­ßig mit ver­schie­de­nen Radio-Come­dys bei MDR JUMP.

Das Gast­spiel von Jonas Grei­ner am fin­det 9.12. um 20h im „Thea­ter am Michels­berg“ in Bam­berg statt.

www​.jonasgrei​ner​.com

