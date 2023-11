Am Mitt­woch, den 15.11.2023 gegen 08:45 Uhr wur­de die Feu­er­wehr Bay­reuth zu einem Ver­kehrs­un­fall nach einem Zusam­men­stoß zwei­er Fahr­zeu­ge im Kreu­zungs­be­reich Hohenzollernring/​Bahnhofstraße, auf Höhe des Anne­cy­plat­zes alarmiert.

Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te befan­den sich zwei der ins­ge­samt drei betrof­fe­nen Insas­sen noch in den bei­den Per­so­nen­kraft­wa­gen. Der Zugang zu den Fahr­zeu­gen war unein­ge­schränkt mög­lich, somit war kei­ne umfas­sen­de tech­ni­sche Ret­tung not­wen­dig. In Zusam­men­ar­beit mit dem Ret­tungs­dienst wur­den die ver­let­zen Per­so­nen aus ihren Fahr­zeu­gen geret­tet. Nach Rück­spra­che mit dem anwe­sen­den Not­arzt wur­de in einem Fall eine pati­en­ten­scho­nen­de Ret­tung des Fahr­zeug­len­kers mit Hil­fe eines Spi­ne­boards durch die Kof­fer­ra­um­öff­nung durchgeführt.

Par­al­lel stell­te die Feu­er­wehr den Brand­schutz sicher, klemm­te die Fahr­zeug­bat­te­rien ab und regel­te in Abspra­che mit der Poli­zei den Verkehr.

Ins­ge­samt waren rund 20 Ein­satz­kräf­te der Abtei­lun­gen Inne­re Stadt und Stän­di­ge Wache eine Stun­de vor Ort tätig. Zwei ver­letz­te Per­so­nen wur­den vom Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht.