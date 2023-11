Weih­nach­ten für alle: Damit alle eine Besche­rung bekommen.

Es ist eine jahr­zehn­te­lan­ge Tra­di­ti­on in Forch­heim: Die vor Ort akti­ven Wohl­fahrts­ver­bän­de (ASB, AWO, BRK, Cari­tas, Dia­ko­nie und der Kin­der­schutz­bund) schlie­ßen sich rund um Weih­nach­ten für die Akti­on „Weih­nach­ten für alle“ zusam­men, um Senio­rin­nen & Senio­ren ab 60 Jah­ren sowie Kin­dern, deren Fami­li­en es finan­zi­ell nicht gut geht, an Weih­nach­ten eine Freu­de berei­ten zu kön­nen. Im Rah­men der Akti­on wer­den durch die Wohl­fahrts­ver­bän­de kurz vor Weih­nach­ten Geld- und Sach­spen­den an Bedürf­ti­ge ver­teilt. Lisa Hoff­mann, Vor­sit­zen­de der Kreis­ar­beits­ge­mein­schaft Forch­heim und des AWO Kreis­ver­ban­des Forch­heim: „Die Akti­on ist ein wun­der­ba­res Zei­chen, dass wir Wohl­fahrts­ver­bän­de soli­da­risch und Hand in Hand für die Men­schen vor Ort enga­giert sind.“

Auch in die­sem Jahr sind die Pla­nun­gen bereits in vol­lem Gang: So fin­det auch in die­sem Jahr wie­der das all­jähr­li­che Bene­fiz­kon­zert am ersten Advents­sonn­tag, 03.12. um 18:00 Uhr in der Klo­ster­kir­che St. Anton statt. Zahl­rei­che Künst­ler las­sen im Ker­zen­schein weih­nacht­li­che Stim­mung auf­kom­men. Tickets gibt es im Vor­ver­kauf für 12 Euro bei der Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la, der Buch­hand­lung Osi­an­der, dem ASB Forch­heim und der AWO Forch­heim (Rest­kar­ten an der Abend­kas­se). Die Erlö­se aus den Kon­zert­ein­nah­men kom­men direkt den Bedürf­ti­gen zu Gute.

Am Sams­tag, 02.12. fin­det von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Foto-Oase in Bucken­ho­fen ein Weih­nachts­markt mit musi­ka­li­schem Ambi­en­te und dem Forch­hei­mer Weih­nachts­en­gel statt. Ein Teil der Ein­nah­men kom­men der Bene­fiz­ak­ti­on zu Gute.

„Wir freu­en uns rie­sig, dass neben Schu­len, Ver­ei­nen und Pri­vat­per­so­nen die­ses Jahr auch wie­der die Metz­ger- und Bäcker­innung dabei sind“, so Lukas Hänsch vom ASB Forch­heim, der Teil der Kreis­ar­beits­ge­mein­schaft ist. So kön­nen den Begün­stig­ten auch tol­le, lecke­re Weih­nachts­päck­chen mit hoch­wer­ti­gen Waren aus regio­na­ler Erzeu­gung über­ge­ben wer­den. In Zei­ten von stei­gen­den Lebens­mit­tel­prei­sen eine zen­tra­le Säu­le der Weih­nachts­ak­ti­on und ein tol­les Zei­chen unse­res ört­li­chen Handwerks.

Die Akti­on im Land­kreis Forch­heim lebt vom Mit­ma­chen und Wei­ter­sa­gen. Jahr für Jahr mel­den sich immer mehr Bedürf­ti­ge für die Akti­on an, da bei Vie­len die finan­zi­el­le Not steigt. Die Höhe der Zuwen­dung rich­tet sich nach der Höhe der ein­ge­gan­ge­nen Spen­den. Jede Spen­de zählt und hilft, Jung und Alt eine klei­ne Freu­de zu bereiten.

Anmel­dung von Bedürftigen

Die Akti­on „Weih­nach­ten für alle“ kommt auch in die­sem Jahr wie­der Men­schen zugu­te, deren finan­zi­el­le Mit­tel knapp sind und die in der Stadt oder im Land­kreis Forch­heim leben. Berech­tigt sind Men­schen ab 60 Jah­ren und Fami­li­en mit min­der­jäh­ri­gen Kin­dern im Haus­halt , deren Ein­kom­men die Höhe der ent­spre­chen­den Bür­ger­geld-Regel­sät­ze + Warm-Mie­te + 160,- Euro nicht übersteigt.

Anmel­dun­gen für Bedürf­ti­ge kön­nen bei den Wohl­fahrts­ver­bän­den der Kreisar­ge der öffent­li­chen und frei­en Wohl­fahrts­pfle­ge für den Land­kreis Forch­heim (ASB, AWO, BRK, Cari­tas, Dia­ko­nie, Kin­der­schutz­bund) abge­ge­ben werden.

Spen­den willkommen

Die Kreis­ar­beits­ge­mein­schaft der Forch­hei­mer Wohl­fahrts­ver­bän­de freut sich über jede Hil­fe, bedürf­ti­gen Kin­dern und Senio­ren eine Weih­nachts­freu­de zu machen.

Unser Spen­den­kon­to: Spar­kas­se Forchheim

IBAN: DE17 7635 1040 0000 0033 43

BIC: BYLADEM1FOR

Ver­wen­dungs­zweck: Weih­nach­ten für alle 2023

(Kon­to­in­ha­ber: Land­rats­amt Forch­heim – Kreiskasse).

Selbst­ver­ständ­lich erhal­ten Sie auf Wunsch auch eine Spendenbescheinigung