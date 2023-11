Zum Inter­na­tio­na­len Tag der Kin­der­rech­te am Mon­tag, 20. Novem­ber, dem Jah­res­tag der UN-Kin­der­rechts­kon­ven­ti­on, ruft das Kin­der­hilfs­werk UNICEF mit einer glo­ba­len Akti­on unter dem Mot­to „#Turn­The­World­Blue – Far­be beken­nen für Kin­der­rech­te“ zu mehr Sicht­bar­keit für die Rech­te und Belan­ge der Kin­der auf. Die Stadt Bay­reuth unter­stützt die Kam­pa­gne und strahlt um 20.11 Uhr das Neue Rat­haus mit blau­em Licht an.

Über­all auf der Welt tre­ten an die­sem Tag Kin­der und Jugend­li­che zusam­men mit UNICEF für ihre Rech­te und Anlie­gen ein. Unter­stützt wer­den sie dabei von Ver­ant­wort­li­chen aus Poli­tik, Wirt­schaft, Medi­en und der Zivil­ge­sell­schaft. Ver­bin­den­des Sym­bol über alle Kon­ti­nen­te hin­weg ist die Far­be Blau als Zei­chen für die uni­ver­sell gül­ti­gen Kin­der­rech­te. Sie sichern jedem Kind welt­weit – unab­hän­gig von Her­kunft, Geschlecht, Reli­gi­on oder sozia­lem Sta­tus – das Recht zu, gesund und in Sicher­heit auf­zu­wach­sen und sein Poten­zi­al voll ent­fal­ten zu können.

Auf die­ser Basis wur­de in den zurück­lie­gen­den Jahr­zehn­ten viel für Kin­der erreicht, doch glo­ba­le Her­aus­for­de­run­gen wie der Kli­ma­wan­del, bewaff­ne­te Kon­flik­te oder Armut und Hun­ger bedro­hen das Leben und die Zukunft von Mil­lio­nen Mäd­chen und Jun­gen welt­weit aku­ter denn je. „Auch bei uns in Deutsch­land wer­den Kin­der und Jugend­li­che oft noch nicht aus­rei­chend geschützt, geför­dert und betei­ligt. Bis heu­te ist vie­len Erwach­se­nen nicht ein­mal bewusst, dass Kin­der Rech­te haben“, so Bay­reuths Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebersberger.

Um dar­an etwas zu ändern, erstrah­len am 20. Novem­ber, um 20.11 Uhr, welt­weit Denk­mä­ler und Gebäu­de in Blau – dar­un­ter auch das Neue Rat­haus am Luit­pold­platz in Bayreuth.