Auch im zwei­ten Anlauf in die­ser Sai­son hat es für die Bam­berg Bas­kets nicht ganz zum ersten Heim­sieg in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gereicht. Am 7. Spiel­tag unter­lag die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel am Sonn­tag­nach­mit­tag in der von Honey­well und Prio­safe prä­sen­tier­ten Par­tie den MHP RIE­SEN Lud­wigs­burg mit 90:102 (49:52). Wäh­rend bei­de Trai­ner nach Spie­len­de wenig zufrie­den mit der jewei­li­gen Ver­tei­di­gungs­lei­stung ihres Teams waren, erleb­ten die 5.011 Zuschau­er in der BRO­SE ARE­NA hin­ge­gen einen tem­po­rei­chen und kurz­wei­li­gen Nachmittag.

Den ent­schei­den­den Run setz­ten die Gäste aus Lud­wigs­burg im drit­ten Vier­tel zwi­schen der 24. und 26. Minu­te, als sie sich mit einem 10:0 Lauf erst­mals deut­li­cher abset­zen konn­ten (54:67). Wäh­rend auf Bam­ber­ger Sei­te Trey Wood­bu­ry (28 Punk­te), Malik John­son (23 Punk­te) und Adri­an Nel­son (16 Punk­te, 13 Rebounds) zu über­zeu­gen wuss­ten, setz­ten in einer nor­ma­ler­wei­se Guard-domi­nier­ten Lud­wigs­bur­ger Mann­schaft dies­mal die Cen­ter­spie­ler Eli­jah Childs (20 Punk­te, 8 Rebounds) und Eddy Edi­gin (11 Punk­te, 15 Rebounds) die Akzente.

Kevin Wohl­rath: „Wir haben vor allem in der Defen­si­ve wie­der zu vie­le ein­fa­che Sachen zuge­las­sen. Das hat uns heu­te letzt­lich das Genick gebro­chen. Offen­siv läuft es, und man sieht, dass wir sco­ren kön­nen, aber in der Defen­si­ve las­sen wir ein­fach zu vie­le Punk­te zu. Das ist aktu­ell unse­re größ­te Baustelle.“