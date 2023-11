Von 7.30 bis 20.00 Uhr muss geräumt werden

Auch wenn die Win­ter in den ver­gan­ge­nen Jah­ren eher mild und schnee­arm waren: Mit win­ter­li­chen Ver­hält­nis­sen auf Stra­ßen und Wegen ist in den kom­men­den Mona­ten jeder­zeit zu rech­nen. Bam­berg Ser­vice steht bereit, um Bam­bergs Stra­ßen und Plät­ze mög­lichst frei von Eis und Schnee zu hal­ten. Aber auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind gefor­dert, wenn es um die Siche­rung der Geh­we­ge geht. Die Stadt Bam­berg macht daher vor Sai­son­be­ginn auf die Bestim­mun­gen für das Räu­men und Streu­en auf­merk­sam, die in der „Ver­ord­nung über die Rein­hal­tung und Rei­ni­gung der öffent­li­chen Stra­ßen und Siche­rung des Ver­kehrs auf Geh­we­gen im Win­ter in der Stadt Bam­berg“ gere­gelt sind.

Wer muss wo räu­men und streuen?

Ver­pflich­tet sind grund­sätz­lich der Eigen­tü­mer und Mieter/​Pächter, die an öffent­li­che Stra­ßen angren­zen (sog. „Vor­der­lie­ger“) oder über öffent­li­che Stra­ßen mit­tel­bar erschlos­sen wer­den („Hin­ter­lie­ger“). Wird ein Grund­stück von meh­re­ren öffent­li­chen Stra­ßen aus erschlos­sen, so besteht die Ver­pflich­tung für jede die­ser Straßen.

Von wann bis wann muss ich räu­men und streuen?

Geh­we­ge sind bei Schnee, Eis­glät­te oder Glatt­eis täg­lich von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr (auch an Sonn- und Fei­er­ta­gen) in einem siche­ren Zustand zu erhal­ten und soweit wie mög­lich von Schnee und Glatt­eis frei­zu­ma­chen. Bei Orts­stra­ßen ohne erkenn­ba­re Geh­weg­ab­gren­zung gilt der Rand der Stra­ße in einer Brei­te von 1,5 Meter (in Fuß­gän­ger­zo­nen und ver­kehrs­be­ru­hig­ten Berei­chen in einer Brei­te von 2 Metern) als Gehweg.

Was darf ich streuen?

Bei Schnee‑, Reif- oder Eis­glät­te kön­nen geeig­ne­te abstump­fen­de Mit­tel (z.B. Sand, Splitt) ver­wen­det wer­den. Nicht ein­ge­setzt wer­den dür­fen Tau­salz oder ätzen­de Mit­tel. Für die Beschaf­fung des Streu­ma­te­ri­als ist jeder Ver­pflich­te­te selbst ver­ant­wort­lich. Die an Stra­ßen­rän­dern ste­hen­den Behält­nis­se mit Streu­ma­te­ri­al sind aus­schließ­lich den Mit­ar­bei­tern von Bam­berg Ser­vice vorbehalten.

Der geräum­te Schnee oder die Eis­re­ste sind am Ran­de der Geh­bahn oder nöti­gen­falls am Ran­de der Fahr­bahn so zu lagern, dass der Ver­kehr nicht mehr als unver­meid­lich behin­dert wird. Abfluss­rin­nen, Hydran­ten, Kanal­ein­lauf­schäch­te, Omni­bus­hal­te­stel­len, Fuß­gän­ger­über­we­ge und Rad­we­ge sind bei der Räu­mung frei zu halten.

Wei­te­re Infos zum Winterdienst:

https://www.stadt.bamberg.de/Bürgerservice/Ämter/Bamberger-Service-Betriebe/Winterdienst