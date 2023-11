Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

SASS­AN­FAHRT. Zwi­schen Frei­tag, ca. 16.00 Uhr, und Sonn­tag, ca. 11.40 Uhr, wur­de in der Heim­stra­ße im Kin­der­gar­ten eine Fen­ster­schei­be beschä­digt. Unbe­kann­te hin­ter­lie­ßen ein kreis­run­des Loch in der äuße­ren Schei­be eines dop­pel­ver­gla­sten Fen­sters. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HALL­STADT. Auf der Kreu­zung in der Bie­gen­hof­stra­ße ereig­ne­te sich am Mon­tag­nach­mit­tag ein Unfall. Ein 45-Jäh­ri­ger mit einem Pkw, Sko­da, über­sah das Ver­kehrs­zei­chen „Vor­fahrt gewäh­ren“ und fuhr in die Kreu­zung ein. Ein 41-Jäh­ri­ger mit einem Pkw, VW/ID4, der Vor­fahrt hat­te, konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und fuhr in die Sei­te des Sko­da. Nach dem Zusam­men­stoß rutsch­ten bei­de Fahr­zeu­ge auf der Kreu­zung wei­ter und kol­li­dier­ten mit einem Pkw, Dacia/​Duster, eines 80-Jäh­ri­gen. Der Sach­scha­den am Sko­da beträgt ca. 25.000 Euro, am VW ca. 30.000 Euro und am Dacia ca. 5.000 Euro. Alle drei Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BAU­NACH. Bereits am Sams­tag­abend, ca. 19.20 Uhr, kam es auf der Staats­stra­ße zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht. Ein 18-Jäh­ri­ger fuhr mit einem Pkw, Audi/​A3, von Godel­hof in Rich­tung Appen­dorf, wo ihn ein ent­ge­gen­kom­men­der Pkw in einer Kur­ve schnitt. Beim Aus­wei­chen geriet das Heck des Audi ins schleu­dern und prall­te gegen die Leit­plan­ke. Der Unfall­ver­ur­sa­cher beging, ohne anzu­hal­ten, Fah­rer­flucht. Der Sach­scha­den am Fahr­zeug beträgt ca. 5.000 Euro. Der Leit­plan­ken-Scha­den muss noch ermit­telt werden.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

STA­DEL­HO­FEN. Eben­falls ein Unfall mit Fah­rer­flucht ereig­ne­te sich am Mon­tag­mor­gen, ca. 7.45 Uhr. Eine 18-Jäh­ri­ge fuhr mit einem Pkw, Seat/​Ibiza, auf der Staats­stra­ße von Wöl­ken­dorf kom­mend auf Höhe des Pend­ler­park­plat­zes, als ihr auf ihrem Fahr­strei­fen ein Pkw ent­ge­gen­kam. Die Frau wich nach rechts ins Ban­kett aus und über­fuhr dabei einen Leit­pfo­sten. Der unbe­kann­te Fah­rer, ver­mut­lich eines schwar­zen Pkw, VW/​Passat, fuhr trotz eines Sach­scha­dens am Seat in Höhe von ca. 2.500 Euro wei­ter. Der Sach­scha­den am Leit­pfo­sten beträgt ca. 25 Euro.

Wer Hin­wei­se zum Unfall geben kann, möch­te sich bit­te unter 0951/9129–310 an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land wenden.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de ein 31-Jäh­ri­ger in der Kapel­len­stra­ße kon­trol­liert. Dabei fan­den die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na. Das Rausch­mit­tel wur­de beschlag­nahmt. Auf den Mann kommt eine Anzei­ge wegen des Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Baum auf Fahrbahn

Eber­mann­stadt. Bedingt durch Stark­re­gen und stür­mi­schen Wind stürz­te am Mon­tag­nacht bei Thos­müh­le ein Zwil­lings­baum um und lan­de­te quer auf der Fahr­bahn. Zur Räu­mung wur­de die Feu­er­wehr Eber­mann­stadt herbeigerufen.

Erneu­ter Einbruch

Igens­dorf. In der Zeit von 06.11. bis 13.11.2023 wur­de in einem Fahr­rad­ab­stell­raums eines Anwe­sens In der Walch ein brau­nes Pedelec ent­wen­det. Zugang ver­schaff­te sich der noch unbe­kann­te Täter mit Hil­fe eines Hebel­werk­zeugs, mit dem er die ver­sperr­te Metall­ein­gangs­tür auf­he­bel­te. Anschlie­ßend stell­te er meh­re­re ande­re Fahr­rä­der und einen Rasen­mä­her in den Außen­be­reich um dann an das E‑Bike zu gelan­gen und die­ses zu steh­len. Durch die Beschä­di­gun­gen an der Tür ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 150 EUR. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt 4.000 EUR. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zu die­sem Dieb­stahl geben kann, wen­det sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0

Taschen­dieb­stahl

Göß­wein­stein. Am Mon­tag­vor­mit­tag wur­de in einem Super­markt in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße einer 82-jäh­ri­gen wäh­rend ihres Ein­kaufs ihre schwar­ze Leder­geld­bör­se aus der Jacken­ta­sche ent­wen­det. Bis­lang sind kei­ne Täter­hin­wei­se vor­han­den, da das Absu­chen des Tat­orts sowie die Sich­tung der Video­auf­zeich­nung nega­tiv ver­lief. Falls jemand die­se Tat beob­ach­ten konn­te, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Hinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mon­tag­mor­gen gegen 06:30 Uhr ereig­ne­te sich auf der Franz-Josef-Strauß-Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem E‑Scooter. Eine 25-Jäh­ri­ge befuhr mit ihrem E‑Scooter den Rad­weg von Ker­s­bach in Rich­tung Forch­heim. Als sie an der Kreu­zung eine rote Ampel miss­ach­te­te und die Fahr­bahn über­quer­te, kam es zum Zusam­men­stoß mit dem Pkw eines 41-Jäh­ri­gen. Die­ser wie­der­um gab an, die 25-Jäh­ri­ge auf­grund feh­len­den Lich­tes am E‑Scooter über­haupt nicht gese­hen zu haben. Bei­de Betei­lig­te erlit­ten durch den Unfall leich­te Ver­let­zun­gen, der Sach­scha­den wird auf ins­ge­samt 3.000,- Euro geschätzt.

Forch­heim. Gegen 16:45 Uhr ereig­ne­te sich in der Theo­dor-Heuss-Allee ein wei­te­rer Ver­kehrs­un­fall. Eine älte­re Dame mit ihrem Kia befuhr die rech­te Fahr­bahn­sei­te, als sie plötz­lich nach links abbie­gen woll­te. Hier­bei über­sah sie den neben ihr fah­ren­den 35-jäh­ri­gen Daim­ler-Fah­rer und streif­te die­sen. Obwohl hier ein Scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand, fuhr die­se wei­ter und fuhr im Anschluss auf einen ver­kehrs­be­dingt ste­hen­den Lkw auf. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 16.000,- Euro.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Zeit von Sonn­tag, 01.01.2023, bis Sams­tag, 26.08.2023, tou­chier­te ein bis­lang Unbe­kann­ter die Müll­ein­hau­sung eines Anwe­sens in der Donau­schwa­ben­stra­ße. Obwohl dadurch ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.994,32 EUR ent­stan­den war, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher unmit­tel­bar ohne wei­te­re Ver­an­las­sung von der Unfall­stel­le. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Auf­grund eines defek­ten Lich­tes, wur­de am Mon­tag gegen 23:55 Uhr ein 34-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei fan­den die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim her­aus, dass das Fahr­rad zuvor am Bahn­hof in Forch­heim ent­wen­det wor­den war. Der 34-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Dieb­stahls verantworten.

Son­sti­ges

Bucken­ho­fen. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te in der Zeit von Sams­tag, 17:30 Uhr, bis Sonn­tag, 10:00 Uhr, ein Wer­be­pla­kat in der Bucken­ho­fe­ner Stra­ße 17. Das Wer­be­pla­kat wur­de mut­wil­lig von einem Holz­zaun abge­ris­sen und beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

NEUN­KIR­CHEN AM BRAND. Am heu­ti­gen Diens­tag­vor­mit­tag wur­de bei Bag­ger­ar­bei­ten an der Bau­stel­le in der Forch­hei­mer Stra­ße die Haupt­gas­lei­tung beschä­digt. Auf­grund des aus­strö­men­den Gases wur­den die umlie­gen­den Feu­er­weh­ren der Gemein­den Neun­kir­chen a. Brand, Hetz­les, Dormitz, Ebers­bach und Forch­heim alar­miert. Der Gefah­ren­be­reich um die Bau­stel­le, vom Forch­hei­mer Tor bis zum Äuße­ren Markt, wur­de bis zum Ein­tref­fen des Ener­gie­ver­sor­gers abge­sperrt und die unmit­tel­bar betrof­fe­nen Anwoh­ner durch die Ein­satz­kräf­te vor­sorg­lich aus ihren Häu­sern gebe­ten. Nach Ein­tref­fen des Ener­gie­ver­sor­gers konn­te das Gas­leck zügig abge­dich­tet wer­den. Eine kon­kre­te Gefähr­dung der Anwoh­ner­schaft lag zu kei­ner Zeit vor. Die wei­te­ren poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen sind hier­zu noch nicht abgeschlossen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Unter Dro­gen­ein­wir­kung gefahren

LICH­TEN­FELS. Am spä­ten Mon­tag­abend fiel einer Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Cobur­ger Stra­ße ein Seat auf, der einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den soll­te. Alle drei Insas­sen stie­gen nach der Anhal­tung sofort aus und mach­ten auf die Beam­ten einen sicht­lich ner­vö­sen Ein­druck. Wei­ter­hin bemerk­ten die Poli­zi­sten aus dem Fahr­zeug­innen­raum deut­li­chen Mari­hua­na­ge­ruch. Der Fah­rer, ein 21-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Kro­nach, gab zu, zurück­lie­gend Betäu­bungs­mit­tel kon­su­miert zu haben, was sich durch einen posi­ti­ven Schnell­test auch bestä­tig­te. Bei ihm wur­de schließ­lich eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels ange­ord­net und durch­ge­führt. Er erhält eine ent­spre­chen­de Anzeige.

Der 38-jäh­ri­ge Bei­fah­rer des Pkw war über die Kon­trol­le, bei der in sei­ner Tasche eine gerin­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den wur­de, so erbost, dass er vor den Beam­ten flüch­te­te. Er konn­te fest­ge­nom­men wer­den, als er fron­tal gegen ein Schau­fen­ster rann­te. Durch den Auf­prall ver­letz­te er sich am Kopf /​Kiefer und muss­te zur ärzt­li­chen Ver­sor­gung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wer­den. Auch er wird sich im Nach­gang wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten müssen.

Rund 35.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 35.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­nach­mit­tag an der Kreu­zung Goe­the­stra­ße / Anger­stra­ße ereig­ne­te. Ein 67-jäh­ri­ger Dacia-Fah­rer miss­ach­te­te die Vor­fahrt eines 76-jäh­ri­gen VW-Fah­rers, sodass es im Kreu­zungs­be­reich zum Zusam­men­stoß der bei­den Autos kam. Hier­bei schleu­der­te der VW gegen die Gar­ten­mau­er, den Zaun sowie das Schau­fen­ster eines dor­ti­gen Anwe­sens. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die Anger­stra­ße muss­te wäh­rend der Ber­gungs­maß­nah­men sowie der Stra­ßen­rei­ni­gung für kur­ze Zeit voll gesperrt werden.

Damen­rad gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag, zwi­schen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein lila­far­be­nes Damen­fahr­rad der Mar­ke Her­cules vom Bahn­hofs­vor­platz. Das Fahr­rad hat­te noch einen Zeit­wert von etwa 20 Euro. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­mit­tag gegen 13.10 Uhr, kam es in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Lkw und einem Opel Meri­va. Der Fah­rer des blau­en MAN-Lkw fuhr nach dem Streif­vor­gang ein­fach wei­ter, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Am Opel ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 200 Euro. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

In den Gegen­ver­kehr geraten

LICH­TEN­FELS. Etwa 55.000 Euro Sach­scha­den und eine Leicht­ver­letz­te ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­mor­gen in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße ereig­ne­te. Der 19-jäh­ri­ge Fah­rer eines Ford Kuga des BRK kam aus noch unge­klär­ter Ursa­che in den Gegen­ver­kehr und prall­te hier mit einer 55-jäh­ri­gen Mer­ce­des-Fah­re­rin zusam­men. Die­se wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt und muss­te zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wer­den. An ihrem Mer­ce­des Vito wur­de die gesam­te Fah­rer­sei­te aufgerissen.