Der „Her­ren­wald“ – eine Insti­tu­ti­on macht zu. An Sil­ve­ster, in der Nacht vom 31. Dezem­ber auf den 1. Janu­ar wer­den Wir­tin Elfrie­de Engel­brecht und Toch­ter San­dra das letz­te Bier zap­fen und ein letz­tes Mal mit ihren treue­sten Stamm­gä­sten anstoßen.

Nach 70 Jah­ren – schließt damit eine wei­te­re fami­li­en­be­trie­be­ne Gast­stät­te mit Bier­gar­ten und Kegel­bahn in dem Spei­chers­dor­fer Wei­ler zwi­schen Win­di­schen­lai­bach und Unter­schwarz­ach ihre Pfor­ten. „Mit einem wei­nen­dem und einem lachen­den Auge, mit viel Weh­mut, aber auch Erleich­te­rung“, so Wir­tin Elfrie­de (Elfi) Engel­brecht mit einer Trä­ne in den Augen.

Ein wei­te­res mar­kan­tes Bei­spiel für das gras­sie­ren­de Wirts­haus­ster­ben. Es ist für die Spei­chers­dor­fer, für die ober­frän­kisch-ober­pfäl­zi­sche Wirts­haus­land­schaft und dar­über hin­aus ein wei­te­rer Ein­schnitt. Der Ent­schei­dung sei ein lan­ger, quä­len­der Abwä­gungs­pro­zess vor­aus­ge­gan­gen, ver­hehlt Toch­ter San­dra nicht. Vie­le Trä­nen sei­en in den letz­ten Mona­ten geflos­sen, beteu­ert sie. „Die Ent­schei­dung dazu fiel uns allen sehr schwer. Doch wir schaf­fen die­ses gro­ße Arbeits­pen­sum nicht mehr.“ Um der Gerüch­te­kü­che vor­zu­beu­gen, stellt sie aber gleich­zei­tig fest, dass der Her­ren­wald nicht ver­pach­tet, geschwei­ge denn ver­kauft wird. Auch die Dau­er­cam­per blei­ben. „Wer weiß denn schon, was alles noch kommt, und wel­che Türen sich noch auf­tun. Im Moment aber las­sen wir das Gast­haus Her­ren­wald ruh´n.“

Hin­ter­grund: Elfie Engel­brecht kann am 2. Janu­ar 2024 ihren 75. Geburts­tag fei­ern. Im Okto­ber waren es 56 Jah­re, dass die Gast­stät­te ihr Leben, ihr Zuhau­se war. Wen wundert´s, dass der Wirts­haus­be­trieb da gesund­heit­lich sei­ne Spu­ren hin­ter­las­sen hat. Ganz abge­se­hen davon, so San­dra, ist es alles ande­re als gewöhn­lich, erst mit 75 in den Ruhe­stand zu gehen. Auch die Kin­der haben von klein auf ihre gesam­te Frei­zeit in das Gast­haus gesteckt, um ihre Mama zu unter­stüt­zen und den Betrieb am Lau­fen zu hal­ten. Das ist auf Dau­er nicht durch­zu­hal­ten, stecken sie doch alle­samt voll im Berufs­le­ben, so Toch­ter Sandra.

Neben der Voll­zeit­be­schäf­ti­gung stand sie vor allem seit dem Tod ihres Vaters Edi im Som­mer 2020 treu an Mamas Sei­te. „Ich bin durch die Dop­pel­be­la­stung zu nichts ande­rem mehr gekom­men, nir­gends mehr hin­ge­kom­men. Das glei­che gilt für ihren Lebens­ge­fähr­ten Gerd, für Schwe­ster Iris und Schwie­ger­sohn Jür­gen, der vor allem die letz­te Zeit nur noch mit Schnit­zel klop­fen beschäf­tigt war, für die Enkel­kin­der Patrick, Mag­da­le­na, Uma und Pia oder die Freun­de des Hau­ses San­dra Buch­bin­der und Manue­la Schätz­ge. Sie alle­samt waren das Jahr über nicht nur 14. Not­hel­fer oder Feu­er­wehr, wenn am Wochen­en­de das Gast­haus aus allen Näh­ten zu plat­zen droh­te. Elfrie­de Engel­brecht konn­te sich auf sie alle ver­las­sen. Ent­spre­chend groß ist ihr Dank, allen vor­an an Toch­ter San­dra, der eine Trä­ne des Glücks in den Augen weit mehr zum Aus­druck bringt, als Wor­te es vermögen

Zudem wirft der Gast­haus­be­trieb nicht mehr so viel ab, um die Aus­ga­ben, die inzwi­schen vie­len Auf­la­gen zu decken und das Gan­ze wirt­schaft­lich und ren­ta­bel zu betrei­ben. Dafür wäre „full hou­se“ nicht nur am Sonn­tag nötig. Wer die letz­ten Jah­re genau hin­ge­se­hen habe, müs­se unwei­ger­lich fest­stel­len, dass es unter der Woche immer öfter sehr still gewor­den sei, bit­ten Elfi und San­dra vor allem ihre treue Kund­schaft um Ver­ständ­nis. Für man­che sei die Gast­stät­te auch „zu weit ab vom Schuss“, für ande­re „zu gering“ gewe­sen, ver­heh­len die Engel­b­rechts nicht im Blick auf das in den letz­ten Jah­ren sich gra­vie­rend ver­än­dern­de Anspruchs­den­ken der Kund­schaft. Zudem zwang Coro­na dazu, dass selbst die Schaf­kop­fe­rer nicht mehr kom­men konn­ten. Dar­über hin­aus reif­te die schmerz­li­che Erkennt­nis, dass es immer mehr nur die wirk­lich treu­en Gäste inter­es­sier­te, dass immer sehr viel Lie­be und Herz­blut in die Arbeit gesteckt, ja 70 Jah­re lang viel an Lebens­zeit in den Fami­li­en­be­trieb inve­stiert wur­de und das Wirts­haus 24/7 das Leben domi­nier­te. Auch war in Sachen Auf­wand und Nut­zen ohne­hin über all die Jahr­zehn­te ein zwei­tes Stand­bein erfor­der­lich, wie ein Blick in die Geschich­te zeigt.

Im „Her­ren­holz“, wie das Gebiet frü­her hieß, hat­ten die in Kod­litz 3 woh­nen­den Groß­el­tern Wil­helm und Mag­da­le­na Engel­brecht nach der Jahr­hun­dert­wen­de ein Grund­stück gero­det, um dort zunächst Flachs anzu­bau­en. In der Kriegs­zeit des ersten Welt­kriegs käuf­lich erwor­ben ent­stand hier ein Bau­ern­hof. Der Grund­stein für den Spei­chers­dor­fer Wei­ler zwi­schen Win­di­schen­lai­bach und Unter­schwarz­ach, der in den fol­gen­den Jahr­zehn­ten zu einer klei­nen Oase und zum Refu­gi­um aus­ge­baut wur­de, war gelegt. Zu den Schick­sa­len rund um den Her­ren­wald gehört aber auch, dass 1951 ein ein­ge­mie­te­ter Maue­rer den Bau­ern­hof in sei­nem Rausch durch die Unacht­sam­keit abfackel­te. Anfang der 90er Jah­re hät­te sich das Schick­sal um Haa­res­brei­te wie­der­holt. Doch konn­te ein Zim­mer­brand gera­de noch gelöscht wer­den, bevor erneut grö­ße­res Unglück geschah.

Wil­helm Engel­brecht bau­te erneut, die­ses Mal ein Gast­haus mit Pen­si­on. Der „Her­ren­wald“ öff­ne­te 1954 sei­ne Pfor­ten. Zu den vie­len Anek­do­ten rund um den Her­ren­wald gehört, dass der am 4. Okto­ber 1936 gebo­re­ne Sohn Edwin (+ 2020) im Alter von vier Mona­ten schon Eigen­tü­mer des drei Hekt­ar gro­ßen Wald­grund­stücks Her­ren­wald wur­de. Der Vater hat­te es ihm kurz nach der Geburt 1936 über­schrie­ben, da ihm der Bür­ger­mei­ster zu ver­ste­hen gege­ben hat­te, dass er als erklär­ter Nazi-Geg­ner kei­nen Grund­be­sitz haben dürfe.

Seit 1967 ist der Her­ren­wald schließ­lich end­gül­tig mit den Namen Elfrie­de & Edi Engel­brecht ver­knüpft. Bei einem der Mon­ta­ge­auf­ent­hal­te von Edi Engel­brecht 1964 an der Uni Hei­del­berg mit Über­nach­tung in Wald­hils­bach bei Hei­del­berg hat­ten sich der damals 29-Jäh­ri­ge und die knapp 16-jäh­ri­ge Wirts­toch­ter Elfrie­de ken­nen­ge­lernt. „Es war Lie­be auf den ersten Blick“, erzählt sie, und für bei­de die Lie­be des Lebens. An Edi´s 31. Geburts­tag, am 4. Okto­ber 1967, gaben sich das Kod­lit­zer Urge­stein und die badi­sche ruhi­ge Gemüts­see­le in der evan­ge­li­schen Pfarr­kir­che in Birk vor Pfar­rer Hacker das Ja-Wort. 2017 konn­ten sie Gol­de­ne Hoch­zeit fei­ern. 2020 muss­te Elfie ihren gelieb­ten Edi zu Gra­be tragen.

Wäh­rend sich 1971 Edi Engel­brecht als Innen­aus­bau­er selb­stän­dig mach­te und das Geschäft bis zum Ruhe­stand 1991 betrieb wid­me­te sich Elfie Engel­brecht dem Wirts­haus­be­trieb und der Bestel­lung zunächst gro­ßer Erd­beer­fel­der. Als der Erd­beer­ver­kauf durch die Super­markt­kon­kur­renz nichts mehr ein­brach­te, wur­den die Fel­der zur Cam­ping­wie­se umstruk­tu­riert. Erst 1972 erfolg­te etwa die Anbin­dung ans Strom­netz (vor­her mit Aggre­gat), 1973 an die Was­ser­lei­tung über die Kel­ler­hut (vor­her Brun­nen­ver­sor­gung), erin­nert sich Elfi Engel­brecht an die Beschwer­nis­se der ersten Jah­re. Vor allem Gast­stät­te, Cam­ping­platz, Bier­gar­ten, Kegel­bahn und der Saal für 80 Gäste in idyl­li­scher Lage wur­den im Lau­fe der Jah­re immer mehr zum Anzie­hungs­punkt von Gästen aus aller Her­ren Län­der. Über­nach­tungs­gä­ste, Urlau­ber, Cam­per, Fahr­rad­fah­rer und Motor­rad­fah­rer kamen selbst aus Hol­land, Frank­reich, Eng­land und Grie­chen­land, Slo­we­ni­en und Nordfriesland.

Als Anlauf­stel­le für bür­ger­li­che Küche wur­de der Her­ren­wald vor allem von Gästen aus der Stadt Bay­reuth geschätzt. Zum har­ten und treu­en Kern aber zähl­ten vor allem die Win­di­schen­lai­ba­cher Rent­ner, die Schaf­kop­fer und Mucker und die Kame­ra­den der Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft, die hier ihr Ver­eins­lo­kal hat. „Wir haben unver­gess­li­che schö­ne Stun­den und schö­ne Zei­ten ver­lebt“, so Elfrie­de Engel­brecht. „Vor allem sie wer­de ich unend­lich ver­mis­sen“, beteu­ert sie. „Ach, es gäbe weiß Gott unend­lich viel zu erzäh­len“, so Elfrie­de und San­dra uni­so­no. Unver­ges­sen sind die im Her­ren­wald gefei­er­ten fünf­tä­gi­gen Her­ren­wald­kirch­wei­hen am ersten August­wo­chen­en­de Ende der 60er und 70 Jah­re im Bier­zelt, bevor sie ab 1979 direkt im Gast­haus Her­ren­wald statt­fan­den. Im Jahr 2011 wur­de dann die letz­te Kirch­weih im Her­ren­wald gefei­ert und gebüh­rend „begra­ben“. Unver­ges­sen die Fuß­ball­stamm­tisch­mann­schaft Her­ren­wald, die vor 40 Jah­ren um den vom „Busen­freund“ Adam Gmei­ner gestif­te­ten Wan­der­po­kal mitspielte.

Wor­auf freut sich Elfrie­de Engel­brecht am mei­sten? Wir haben immer alles selbst her­ge­rich­tet, so Elfi Engel­brecht. Diens­tag wur­de ein­ge­kauft. Mitt­woch sei der Tag gewe­sen, an dem Sala­te gewa­schen, Kar­tof­fel, Karot­ten und Gur­ken geschält wur­den. Ab dem neu­en Jahr kann sie Toch­ter San­dra in die Arbeit und Enkel­toch­ter Mag­da­le­na ver­ab­schie­den in die Schu­le, ohne an Ein­kau­fen, Tisch­decken und Hand­tü­cher waschen, Sala­te her­rich­ten, an die Braue­rei den­ken zu müs­sen. Und dann will sie ein­fach mal immer wie­der weg­fah­ren. Zur Schwe­ster Wald­hils­bach bei Neckar­ge­münd und zu den bei­den Brü­dern in der Hei­del­ber­ger Ecke. Alles ande­re wie Rei­sen: „Schau´ma´ mal!“

Aber bis dahin ste­hen Elfrie­de und San­dra Engel­brecht noch har­te Tage und Wochen ins Haus. Geburts­tags­fei­ern, Kegel­abend, Weih­nachts­fei­ern, der Vdk-Novem­ber-Treff und die Vete­ra­nen-Jah­res­haupt­ver­samm­lung ste­hen an. Braue­rei­ver­tre­ter, Bür­ger­mei­ster und vie­le Ver­ein­s­ab­ord­nun­gen wer­den der Wir­tin zudem zum Abschied ihre Auf­war­tung machen, ist sie wie auch ihr ver­stor­be­ner Gemahl Edi nicht nur sprich­wört­lich „bekannt wie ein bun­ter Hund“. Edi Engel­brecht war auch Mäzen und Ver­eins- und Vor­stands­mit­glied bei der Win­di­schen­lai­ba­cher Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft, der Feu­er­wehr, dem TSV Kir­chen­lai­bach und Fich­tel­ge­birgs­ver­eins, der Spei­chers­dor­fer Reser­vi­sten, des Schmid­tie-Stamm­ti­sches und des Rit­ter­bun­des Wal­deck zue Keme­n­a­tha. Ganz zu schwei­gen von den vie­len Anmel­dun­gen, die noch ein­mal die gute bür­ger­li­che Küche genie­ßen möch­ten. Selbst am ersten und zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag ist geöff­net. Nur am Mitt­woch, 27. Dezem­ber, hat der Her­ren­wald geschlos­sen, bevor von Don­ners­tag, 28. Dezem­ber, bis Sonn­tag, 31. Dezem­ber, der End­spurt statt­fin­det und Elfi und San­dra Engel­brecht in der Sil­ve­ster­nacht mit ihren getreue­sten Stamm­tisch­lern die Zeit des „Her­ren­wald“ in den 1. Janu­ar hin­ein aus­klin­gen lassen.