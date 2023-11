Zur Mit­glie­der­ver­samm­lung des För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e. V. (FKBB) am 18. Novem­ber von 18 bis 20 Uhr sind neben den Ver­eins­mit­glie­dern auch jene Gäste will­kom­men, die sich für die bedroh­te Welt der Bestäu­ber­in­sek­ten inter­es­sie­ren und Fra­gen haben.

Der Ver­ein als Trä­ger der Bie­nen-Info­Wa­be unter der Vor­sit­zen­den Ilo­na Muni­que konn­te bereits in den ersten ein­ein­halb Jah­ren meh­re­re grö­ße­re Pro­jek­te ver­wirk­li­chen, nicht zuletzt durch den Unter­stüt­zungs­fonds der Stadt Bam­berg, einer Aus­schüt­tun­gen über die Post­code-Lot­te­rie und durch Spen­den aus der Bevöl­ke­rung und von ande­ren Ver­ei­nen. So wur­de anläss­lich das zehn­ten Geburts­tags der Bam­ber­ger Schul­bie­ne an alle Grund­schu­len Bam­bergs über 600 Sach­bü­cher zur Imke­rei ver­schenkt, ein Gar­ten­haus mit Bio-Toi­let­te für Schul­klas­sen­be­su­che an der Bie­nen-Info­Wa­be und ein Son­nen­schutz­pa­vil­lon errich­tet, eine 12-modu­li­ge PV-Anla­ge inklu­si­ve Innen­raum­be­leuch­tung instal­liert und Kin­der-Imker­schutz­an­zü­ge in Klas­sen­stär­ke ein­ge­kauft. Außer­dem fan­den vier öffent­li­che Exur­sio­nen zur Netz­werk- und Bil­dungs­ar­beit, eine Laven­del- und Honig­mes­se sowie die Ver­lei­hung des Bie­nen­stadt-Bam­berg-Umwelt­prei­ses statt. Mit all den Maß­nah­men wer­den ins­be­son­de­re die Akti­vi­tä­ten der Initia­ti­ve „Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de“ unterstützt.

Zur Mit­glie­der­ver­samm­lung am Sams­tag, 18.11.2023 im Ver­eins­hain, der Sport­gast­stät­te des TSG05 an der Gal­gen­fuhr 30 in Bam­berg (Neben­zim­mer beim Wirt erfra­gen), wer­den abge­schlos­se­ne sowie neue Pro­jek­te vor­ge­stellt und Anre­gun­gen entgegengenommen.

Info zum Ver­ein unter bienen-leben-in-bamberg.de/bienen-infowabe/fkbb-e‑v