Knap­pe Kas­se im Land­kreis – das muss nicht sein!

Kürz­lich gab es einen höchst inter­es­san­ten, öffent­li­chen Online­vor­trag: „Ener­gie­wen­de im Rhein-Huns­rück-Kreis“. Dar­in geht es ums Geld; nicht nur um das Geld, dass neben den Pflicht­auf­ga­ben der Kom­mu­nen auch die zusätz­li­chen Wün­sche erfül­len kann, wie genü­gend Fach­per­so­nal für Kran­ken­haus und Kitas, und ande­ren. Es geht auch um viel weni­ger Abhän­gig­keit von den Putins und den Scheichs die­ser Welt und nicht zuletzt um unse­re Lebens­grund­la­ge: den Kli­ma­wan­del mit all sei­nen unan­ge­neh­men Fol­gen abzubremsen.

Mein Ein­druck ist, dass der Land­kreis Forch­heim – und wei­te­re – es immer noch nicht wirk­lich gecheckt haben, dass man mit sau­be­rer Strom­erzeu­gung die Kas­se fül­len kann. Gera­de in Wahl­zei­ten wer­den vie­le gewich­ti­ge „Sprü­che geklopft“. Unse­re aktu­el­len Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten mach­ten es vor: viel Ver­spre­chun­gen, wenig Taten. Nun, es ist schwer, sich Feh­ler ein­zu­ge­ste­hen. Doch dar­an zeigt sich, wer wah­re Grö­ße hat.

Zurück zum Geld: Der Land­kreis Huns­rück (103.000 Ew.) erzielt seit 2018 jähr­lich rund 44 Mil­lio­nen Euro Gewinn durch Erneu­er­ba­re Ener­gie. Das Geld bleibt also in der Regi­on. Wie haben sie das geschafft: sie haben ihr geplan­tes Kon­zept über Jah­re ver­folgt und sind dran geblie­ben; sie haben sich getraut, bis dahin Unbe­kann­tes aus­zu­pro­bie­ren und sind so ganz zeit­ge­mäß zum Vor­bild für Ener­gie­wen­de und Kli­ma­schutz geworden.

Neu­gie­rig? Die Vor­trags­do­ku­men­ta­ti­on und auch einen Mit­schnitt gibt es hier: https://​t1p​.de/​c​a​3d0. Da fin­den sich auch Adres­sen zu Links zu Film­do­ku­men­ta­tio­nen über die Pro­jek­te. Zum Abschluss: Haben Sie kei­ne Angst vor Wind­parks auf dem Jura und ande­ren Höhen. Ler­nen kann man nur von Erfolg­rei­chen. Legen wir los.

Karin Zieg

Hors­dor­fer Str. 33

96231 Bad Staffelstein