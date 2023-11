Der Frän­ki­sche Thea­ter­som­mer und die Stadt Bet­zen­stein laden am 18. Novem­ber um 19.30 Uhr zu einem ver­gnüg­li­chen Abend in die Turn­hal­le Bet­zen­stein ein. Gezeigt wird die Komö­die ROHR­MUF­FEN UND NAGEL­LACK von Rai­ner Dohlus. Per­so­nal­man­gel im Hand­werk und Frau­en in Män­ner­be­ru­fen: Der urfrän­ki­sche Unter­neh­mer und Stur­kopf Schwarz­mann stellt aus Not die moder­ne Groß­stadt­gö­re Jas­min als Lehr­ling ein und damit pral­len Wel­ten aufeinander.

Kar­ten gibt es zum Son­der­preis von 13,00 Euro im Vor­ver­kauf und für 15,00 Euro an der Abend­kas­se. Vor­ver­kauf und Reser­vie­rung im Rat­haus Bet­zen­stein unter Tel. 09244/98520 oder Kul­tur­re­fe­rent Hans Thum­mert, Tel. ‭0170/6369463‬.