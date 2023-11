Auf Antrag des 2. Bür­ger­mei­sters Dr. Andre­as Zip­pel (SPD) und der Stadt­rä­tin Ingrid Hein­rit­zi-Mar­tin (CSU) hat das Stadt­gar­ten­amt auf den Spiel­plät­zen in der Wil­hel­mi­ne­naue, im Tier­park Röh­ren­see und an der Hin­den­burg­stra­ße inklu­si­ve Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ta­feln auf­ge­stellt. Sie sol­len die Kom­mu­ni­ka­ti­on auf dem Spiel­platz für alle erleich­tern: Kin­der und Erwach­se­ne mit ein­ge­schränk­ter oder feh­len­der Laut­spra­che sowie Men­schen, die auf­grund feh­len­der Sprach­kennt­nis­se kein aus­rei­chen­des Deutsch spre­chen kön­nen. Die Tafeln brin­gen alle Kin­der und Erwach­se­nen unab­hän­gig von ihren Sprach­kennt­nis­sen und Fähig­kei­ten mit­ein­an­der ins Gespräch, initi­ie­ren gemein­sa­mes Spie­len, hel­fen bei Kon­flikt­lö­sun­gen oder brin­gen Fra­gen und Wün­sche zum Aus­druck. Kurz: Sie sind eine ein­fa­che Mög­lich­keit, die Teil­ha­be aller Men­schen am öffent­li­chen Leben zu fördern.