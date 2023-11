Jubi­lä­ums­kreis­la angezapft

Alex­an­der Eich­horn (Dörf­leins) und Chri­sti­an Schuh­mann (Bisch­berg) brau­en das 10. Landkreisbier

„Mit dem Land­kreis­bier wol­len wir die welt­weit ein­zig­ar­ti­ge Bier­viel­falt der Regi­on Bam­berg wür­di­gen. So ent­steht Jahr für Jahr in Zusam­men­ar­beit ver­schie­de­ner hei­mi­scher Braue­rei­en eine neue Bier­krea­ti­on, die ihres­glei­chen suchen.“ So kün­dig­te Land­rat Johann Kalb im Okto­ber im Bau­ern­mu­se­um in Frens­dorf den zehn­ten Sud des Land­kreis­bie­res „36 Kreis­la“ an. Das natur­trü­be Kel­ler­pils haben in die­sem Jahr die Braue­rei­en Eich­horn (Dörf­leins) und Schuh­mann (Bisch­berg) ein­ge­braut. Die Auf­ga­be des Anstichs über­nahm in die­sem Jahr der Regie­rungs­prä­si­dent von Ober­fran­ken Flo­ri­an Luderschmid.

„Unse­ren Land­kreis zeich­net die größ­te Braue­rei­dich­te und damit eine außer­ge­wöhn­li­che Viel­falt der Bie­re aus. Es ist unser Ziel, die Regi­on Bam­berg nach­hal­tig als Genuss­re­gi­on zu stär­ken und so unse­re Brau­kul­tur, unse­re Iden­ti­tät, aber auch Arbeits­plät­ze und unse­ren Wohl­stand lang­fri­stig zu sichern“, erläu­ter­te Land­rat Johann Kalb beim tra­di­tio­nel­len Brau­er­sil­ve­ster. Auf die Geschich­te und Bedeu­tung die­ses beson­de­ren Tags im Jahr der Brau­er ging die 10. Forch­hei­mer Bier­kö­ni­gin Lui­sa Zamet­zer, die selbst eine Aus­bil­dung zur Brauer­in und Mäl­ze­rin absol­viert, in ihrem Gruß­wort näher ein.

Bier­som­me­lier Hans Wächt­ler erläu­ter­te dem inter­es­sier­ten Publi­kum die Beson­der­hei­ten der Bier­sor­te Pils im All­ge­mei­nen und gemein­sam mit Alex­an­der Eich­horn das dies­jäh­ri­ge Kel­ler­pils im Speziellen.

Das 10. Land­kreis­bier 2023 reiht in eine Serie von – bei Ken­nern äußerst geschätz­ten – Suden ein. Den Anfang mach­te 2015 ein „Märzen“, gefolgt vom „Jubel­bock“ (2016), dem „Frän­kisch Hell“ (2016), einem „Voll­bier“ (2017) und einem „Kel­ler­bier hefe­trüb“ (2018). 2019 wur­de dann – pas­send zum 90jährigen Jubi­lä­um des Land­krei­ses Bam­berg – ein „Fest­bier“ gebraut, 2020 ein „Lager-Gold“, 2021 das „Fran­ken Dun­kel“ und 2022 ein „Rauch­bier“.

Der Land­kreis Bam­berg ist von einer über die Jahr­hun­der­te gewach­se­nen Bier­kul­tur geprägt, die sich in der höch­sten Pri­vat­braue­rei­dich­te welt­weit wider­spie­gelt. Noch heu­te exi­stie­ren rund 65 Braue­rei­en im Land­kreis, meist fami­li­en­ge­führt, hand­werk­lich geprägt und viel­fäl­tig im Ange­bot ihrer Bier­sor­ten. Um die­se welt­weit ein­ma­li­ge Viel­falt zu erhal­ten und zu stär­ken, hat­te der Bam­ber­ger Land­rat Johann Kalb 2014 die Idee, ein eige­nes Land­kreis­bier zu entwickeln.

Die­se Bemü­hun­gen sind von Erfolg gekrönt. Im Früh­jahr 2021 wur­de das Land­kreis­bier „36 Kreis­la“ vom Baye­ri­schen Brau­er­bund e. V. und der Baye­ri­sche Hotel- und Gast­stät­ten­ver­band e. V. mit der „Gol­de­nen Bier­Idee“ – aus­ge­zeich­net. Die Aus­zeich­nung wür­digt Per­so­nen oder Initia­ti­ven, die sich in beson­de­rer Wei­se um die Prä­sen­ta­ti­on baye­ri­scher Bier­spe­zia­li­tä­ten ver­dient gemacht haben.