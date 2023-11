Am ver­gan­ge­nen Sams­tag fuhr die 1. Damen­mann­schaft des DJK Eggols­heim nach Regenstauf zu einem wei­te­ren Aus­wärts­spiel­tag. Die Mann­schaft war gut gestimmt und hat­te viel Lust auf den Spiel­tag, trotz ver­let­zungs- und krank­heits­be­ding­ten Ausfällen.

Um ca. 16:30 Uhr ging es los. Die Eggols­hei­me­rin­nen hat­ten am Anfang etwas Pro­ble­me in das Spiel zu kom­men und ihre eigent­li­che Lei­stung abzu­ru­fen. Daher gewan­nen die Geg­ne­rin­nen einen Punk­te­vor­sprung. Der Trai­ner nahm dar­auf­hin eine Aus­zeit, um gut auf die Mann­schaft ein­zu­re­den. Dies hat­te auch posi­ti­ve Aus­wir­kun­gen, den­noch reich­te es am Ende nicht aus und man muss­te den Satz mit 25:17 abgeben.

Die Vol­ley­bal­le­rin­nen gin­gen mit dem Ziel das Spiel zu gewin­nen in den zwei­ten Satz. Es war eine aus­ge­gli­che­ne Par­tie und durch gute Annah­men und guten Angrif­fen, konn­ten Punk­te erzielt wer­den. Es gab län­ge­re Ball­wech­sel, da bei­de Mann­schaf­ten viel abwehr­ten und auch Bäl­le „raus kratz­ten“. Lei­der hat­te es am Ende auch hier nicht ganz gereicht und die Mann­schaft auch die­sen Satz an Regenstauf abge­ben mit 25:20.

Somit ging es in den drit­ten Satz und hof­fent­lich nicht letz­ten Satz, die­ses Spiels. Die Spie­le­rin­nen woll­ten noch ein­mal alles geben und taten dies auch. Lei­der konn­te man aber auch hier nicht auf das eigent­lich bekann­te Spiel­ni­veau von Eggols­heim zurück­grei­fen. Die Eggols­hei­me­rin­nen taten sich schwer, ihre Angrif­fe in Punk­te zu ver­wan­deln und somit wur­de auch die­ser Satz am Ende mit 25:19 an die Geg­ne­rin­nen abgegeben.

Die Vol­ley­bal­le­rin­nen arbei­ten auf jeden Fall wei­ter­hin an ihrer Lei­stung und sind schon gespannt auf den näch­sten Spiel­tag am 25.11 in Bayreuth.