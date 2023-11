Gelas­se­ner kom­mu­ni­zie­ren in Beruf und Alltag

Die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth lädt am Sams­tag, 25. Novem­ber, um 10.30 Uhr, zu einem Work­shop in Sachen erfolg­rei­cher Kom­mu­ni­ka­ti­on ins RW21 ein. Sibyl­le Huth gibt hier­zu Anre­gun­gen und prak­ti­sche Tipps. In ver­schie­de­nen Kom­mu­ni­ka­ti­ons­si­tua­tio­nen ist eine gelas­se­ne, sou­ve­rä­ne inne­re Hal­tung wich­tig. Wie kann ich men­ta­le Stär­ke auf­bau­en, Stress als Her­aus­for­de­rung im posi­ti­ven Sin­ne sehen und stress­re­si­sten­ter han­deln? Hier gibt es inter­es­san­te wis­sen­schaft­li­che Kon­zep­te, Bei­spie­le sowie klei­ne Übun­gen. In Kon­flikt­si­tua­tio­nen ist es hilf­reich, unfai­re Angrif­fe zu erken­nen, gute Tech­ni­ken zu ken­nen und die­se pas­send zur eige­nen Per­sön­lich­keit anzu­wen­den. In Übun­gen kann dies aus­pro­biert wer­den. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen sind bis Don­ners­tag, 16. Novem­ber, tele­fo­nisch unter 0921 50703840 oder online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.