Sie­ges­se­rie geht nach ful­mi­nan­ter Auf­hol­jagd weiter

Nach einem guten Start in die Par­tie der roten Haus­her­ren und einer Füh­rung nach 10 Minu­ten kam im zwei­ten Vier­tel Sand ins Getrie­be und die Gast­ge­ber strau­chel­ten. Der Cen­ter der Main­tal Bas­kets Hass­ber­ge drück­te dem Spiel offen­siv (22 Punk­te zur Halb­zeit) sowie defen­siv (meh­re­re Blöcke gegen zum korb­zie­hen­de Spie­ler) sei­nen Stem­pel auf. In der Fol­ge ging man mit einem 15 Punk­te Rück­stand in die Pause.

Coach Domi­nik Hamil­ton fand die rich­ti­gen Wor­te und brach­te das Trio Ras­ko­vic, Süp­pel F. und Schoger.

Ras­ko­vic stell­te den geg­ne­ri­schen Cen­ter kalt (nur noch 6 wei­te­re Punk­te) und eröff­ne­te die Auf­hol­jagd mit 2 3ern, wäh­rend Flo­ri­an Süp­pel und Johan­nes Scho­ger viel Ener­gie in der Defen­si­ve in den eige­nen Rei­hen brachten.

Nach star­ken Aktio­nen von Dorsch und Erhard konn­te so der Rück­stand lega­li­siert wer­den, sodass es mit einem Stand von 80:80 in die Ver­län­ge­rung ging.

Hier spiel­te Ras­ko­vic sei­ne gesam­te Erfah­rung aus und die Staf­fel­stei­ner fei­er­ten einen umju­bel­ten 94:87 Sieg unter den Augen der zahl­reich erschie­ne­nen Fans.

TSV Staf­fel­stein: Dorsch M. (29), Erhard N. (18), Rak­so­vic N. (11), Scho­ger J. (11), Süp­pel F. (9), Glahn F. (8), Lla­pi P. (6), Schu­berth S. (2), Süp­pel B., Justi­ce N.

Jonas Boy­sen