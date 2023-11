Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Don­ners­tag, 16. Novem­ber, 19.30 Uhr, zu einem Vor­trags­abend in die ehe­ma­li­ge Syn­ago­ge in Lich­ten­fels (Juden­gas­se 12) ein. Der Kunst­hi­sto­ri­ker Rob­vert Schä­fer aus Bam­berg-Gau­stadt refe­riert über die Lud­wig-Süd-Nord-Bahn, Bay­erns erste Staats­ei­sen­bahn. Die Strecke von Lin­dau im Boden­see über Augs­burg und Nürn­berg zur säch­si­schen Lan­des­gren­ze bei Hof war die erste gro­ße Bahn­li­nie in Bay­ern. Als eine der ersten Tras­sen über­haupt wur­de sie in staat­li­cher Regie errich­tet. Der Vor­trag beschreibt die inge­nieur­tech­ni­schen Her­aus­for­de­run­gen, dar­un­ter die Schie­fe Ebe­ne zwi­schen den Sta­tio­nen Neu­en­markt und Markt­sch­or­gast, aber auch die Gestal­tung der Hoch­bau­ten, nament­lich der indi­vi­du­ell gestal­te­ten Bahnhöfe.

Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich; alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den. Die Teil­nah­me ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung möglich.

www​.chw​-fran​ken​.de