Ein Jahr Aben­teu­er und Arbeit im Ausland

Jetzt beim Welt­frei­wil­li­gen­dienst Bam­berg bewerben

Wie geht es nach der Aus­bil­dung oder dem Stu­di­um wei­ter? Mög­lich ist zum Bei­spiel ein Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr im Aus­land. Der Welt­frei­wil­li­gen­dienst der Erz­diö­ze­se Bam­berg ver­mit­telt bis zu zwölf jun­ge Men­schen zwi­schen 18 und 28 Jah­ren in ver­schie­de­ne Län­der wie Tan­sa­nia, Sene­gal, Boli­vi­en oder Peru.

Sie arbei­ten bei­spiels­wei­se in Kin­der­gär­ten, Wai­sen­häu­sern und Pfle­ge­hei­men. Wer Inter­es­se an einem Ein­satz hat, kann sich ab jetzt bis zum Sonn­tag, 7. Janu­ar 2024 bewerben.

„Wir suchen jun­ge Men­schen, die Lust auf ein Aben­teu­er haben, kul­tu­rell auf­ge­schlos­sen sind und gemein­nüt­zi­ge Arbeit in einem ande­ren Land lei­sten möch­ten“, fasst Kath­rin Diop zusam­men, die beim Welt­frei­wil­li­gen­dienst Bam­berg arbei­tet. Das kom­men­de Welt­frei­wil­li­gen­jahr dau­ert vom 1. Sep­tem­ber 2024 bis zum 31. August 2025. Finan­ziert wird es vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung und Zusam­men­ar­beit (BMZ) sowie vom Erz­bis­tum Bam­berg. Vor­aus­set­zung ist ein (Fach)hochschulabschluss oder eine abge­schlos­se­ne Berufsausbildung.

Gute Grün­de für das Aus­lands­jahr sind laut Kath­rin Diop: „Die Teil­neh­men­den ver­tie­fen eine Fremd­spra­che, bekom­men von uns orga­ni­sa­to­ri­sche und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung und tau­chen in eine ande­re Kul­tur ein.“ Das bestä­tigt Kri­stin Srock, die für ein Jahr in Indi­en war: „Wäh­rend mei­nes Frei­wil­li­gen­dien­stes habe ich das Land und die Men­schen ganz anders erfah­ren als im Urlaub. Ich habe Lebens­er­fah­rung gesam­melt, die mich heu­te noch beglei­tet, viel über mich selbst gelernt und weiß nun, wel­chen Weg ich in mei­nem Leben ein­schla­gen möch­te.“ Wer Inter­es­se an einem Sozia­len Jahr im Aus­land hat, kann sich beim Welt­frei­wil­li­gen­dienst Bam­berg melden.

Ansprech­part­ne­rin­nen sind Kath­rin Diop, Jas­min Trunk und Ingrid Höfer unter der Tele­fon­num­mer 0951/502‑1606 oder per E‑Mail: weltwaerts@​erzbistum-​bamberg.​de.

Wei­te­re Infos unter: www​.frei​wil​lig​-ins​-aus​land​.de