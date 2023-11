Die Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels bie­tet seit 2013 mit ihrer Stif­ter­ge­mein­schaft eine brei­te Palet­te an Mög­lich­kei­ten, Ver­mö­gen in eige­nen Stif­tun­gen anzu­le­gen oder in vor­han­de­ne zuzu­stif­ten. Die Stif­ter­ge­mein­schaft rich­tet sich an Unter­neh­men, Pri­vat­per­so­nen, Ver­ei­ne und Kom­mu­nen, die gemein­nüt­zi­ge und sozia­le Pro­jek­te in der Hei­mat unter­stüt­zen wol­len. Mit der „Stif­tung Unser Markt Ebens­feld“ wur­de nun die 50. Stif­tung in der Stif­ter­ge­mein­schaft errich­tet. Die Stif­ter­ge­mein­schaft ist das gemein­sa­me Dach für för­dern­de Stif­tun­gen, Bür­ger­stif­tun­gen und Namensstiftungen.

Die Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels wur­de 2013 ins Leben geru­fen. Die Idee dahin­ter: mög­lichst vie­len Men­schen in der Regi­on die Mög­lich­keit zu bie­ten, Stif­tun­gen als Unter­stif­tung zu errich­ten, um damit dau­er­haft Gutes im Land­kreis Coburg und Lich­ten­fels bewir­ken zu kön­nen. Das Kon­zept ist auf­ge­gan­gen. Von den Aus­schüt­tun­gen der Stif­tun­gen pro­fi­tie­ren jedes Jahr zahl­rei­che gemein­nüt­zi­ge Pro­jek­te und Insti­tu­tio­nen. Über 482.000 Euro sind seit Grün­dung der Stif­ter­ge­mein­schaft bereits in die Regi­on geflossen.

Mit der jüngst gegrün­de­ten „Stif­tung Unser Markt Ebens­feld“ umfasst die Stif­ter­ge­mein­schaft Coburg – Lich­ten­fels mitt­ler­wei­le einen Bestand von 50 ganz unter­schied­li­chen Stif­tun­gen – för­dern­de Stif­tun­gen, Bür­ger­stif­tun­gen und Namensstiftungen.

Bür­ger­stif­tun­gen – von Bür­gern für Bürger

Bür­ger­stif­tun­gen enga­gie­ren sich vor Ort, sind nach­hal­tig und dau­er­haft aktiv in ihrer Gemein­de. Sie unter­stüt­zen sozia­le und huma­ni­tä­re Pro­jek­te. Gleich­zei­tig bie­ten sie die Mög­lich­keit, dass sich jede Bür­ge­rin und jeder Bür­ger in der Hei­mat­ge­mein­de enga­gie­ren kann. Bür­ger­stif­tun­gen sind ein Gewinn für unse­re Gesell­schaft, denn sie arbei­ten gemein­nüt­zig, lokal, unab­hän­gig und ehren­amt­lich. Aktu­ell gibt es drei­zehn Bür­ger­stif­tun­gen in der Stif­ter­ge­mein­schaft der Spar­kas­se Coburg – Lichtenfels.

För­der­stif­tun­gen lei­sten dau­er­haf­te Unterstützungen

Mit den Erträ­gen aus För­der­stif­tun­gen wer­den die Emp­fän­ger dau­er­haft unter­stützt. In der Stif­ter­ge­mein­schaft wur­den bis­lang fünf För­der­stif­tun­gen gegrün­det. Dazu gehö­ren: die Stif­tung Tier­heim Lich­ten­fels, die Stif­tung Hil­fe für Nach­barn Coburg, die För­der­stif­tung Hel­fen macht Spaß, die Stif­tung der Sek­ti­on Coburg des DAV sowie die Stif­tung Hil­fe für das behin­der­te Kind Coburg.

Namens­stif­tun­gen

Vie­le Stif­tun­gen tra­gen den Namen des Stif­tungs­ge­bers. Zusätz­lich kön­nen sie auch den Namen von Lebens­part­nern oder den Namen bereits ver­stor­be­ner Ange­hö­ri­ger tra­gen. Ein Groß­teil der Stif­tun­gen in der Stif­ter­ge­mein­schaft – ins­ge­samt 32 Stück – sind Namens­stif­tun­gen. Bei­spiel­haft zu nen­nen sind hier u.a.:

Ver­pa­lin Joa­chim Bau­mann Stiftung

Albert und Chri­stel Stiftung

Dr. Oli­ver Schip­pel Stiftung

Inge und Hans G. Weid­ner Stiftung

Was spricht für eine Stiftung?

Im Gegen­satz zu einer Spen­de, die sofort von der Emp­fän­ger­or­ga­ni­sa­ti­on für deren Zweck­ver­wirk­li­chung ver­wandt wird, bleibt das Ver­mö­gen einer Stif­tung dau­er­haft erhal­ten. Das ist ein gro­ßer Vor­teil. Denn mit den Erträ­gen aus dem Stif­tungs­ver­mö­gen kann der Stif­tungs­zweck lang­fri­stig ver­folgt wer­den. Zudem kön­nen Stif­te­rin­nen und Stif­ter ganz genau bestim­men, was mit ihrem Geld oder Erbe pas­sie­ren soll, was sie in ihrem Namen unter­stüt­zen wol­len. So kön­nen ganz gezielt Pro­jek­te oder Initia­ti­ven in der Regi­on geför­dert werden.

Zur eige­nen Stif­tung mit einer Unterschrift

War es bis­her rela­tiv kom­pli­ziert eine Stif­tung zu errich­ten, geht das mit dem Modell der Stif­ter­ge­mein­schaft ganz ein­fach. Im Prin­zip genügt eine Unter­schrift, die zukünf­ti­gen Stif­ter wäh­len eine zu för­dern­de Ein­rich­tung und legen die Höhe des Stif­tungs­ver­mö­gens fest. Alles ande­re wird vom Stif­tungs­ver­wal­ter und der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels erle­digt. Wei­te­rer Vor­teil: Durch die gemein­sa­me Anla­ge der Stif­tungs­ver­mö­gen pro­fi­tie­ren alle von höhe­ren Stif­tungs­er­trä­gen. Natür­lich erhal­ten die Stif­te­rin­nen und Stif­ter jähr­lich einen umfas­sen­den Geschäfts­be­richt, der sie über Anla­ge­er­geb­nis­se, Port­fo­lio­struk­tur und die durch die Stif­ter­ge­mein­schaft ins­ge­samt unter­stütz­ten Ein­rich­tun­gen aufklärt.

