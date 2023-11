Pres­se­mit­tei­lung des Ver­kehrs­club Deutsch­land, Kreis­ver­band Bam­berg e. V., zur Debat­te um die Gestal­tung der Fried­rich­stra­ße in Bamberg:

Erst kürt die Ver­wal­tung die Vor­zugs­va­ri­an­te 6 für die Fried­rich­stra­ße, dann wer­den wei­te­re Ana­ly­sen erstellt und letzt­lich auch erfreu­li­cher­wei­se eine Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung durch­ge­führt. Der Rück­zug des Ober­bür­ger­mei­sters auf Vari­an­te 4 ent­ge­gen allen gemein­wohl­ori­en­tier­ten Sach­ar­gu­men­ten und ent­ge­gen einem über­deut­li­chen Öffent­lich­keits­wunsch für die Vari­an­te 6 ist befremd­lich, nicht zuletzt wegen der Begründung.

Die Vari­an­te 6 ist die logi­sche Umset­zung der Gesamt­kon­zep­te für die Stadt Bam­berg. Die­se sind mit jah­re­lan­ger Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung ent­stan­de­nen und vom Stadt­rat beschlos­sen wor­den, teil­wei­se ein­stim­mig. Mehr Betei­li­gung und Demo­kra­tie geht hier kaum noch. Wer dann behaup­tet, dass es kei­ne Gesamt­kon­zep­te gibt, hat die­se offen­sicht­lich ein­fach nicht gele­sen und die Abstim­mung im Stadt­rat verpasst.

Ver­ständ­li­cher­wei­se kann die Stadt nicht im Gan­zen gemäß die­sen Kon­zep­ten umge­baut wer­den, aber jedes Mal, wenn ein Teil­stück ange­packt wird, muss es dem Gesamt­kon­zept entsprechen.

Damit ist die Vari­an­te 6 kein Stück­werk, son­dern eher gutes Bei­spiel für lang­fri­sti­ge, syste­ma­ti­sche, kosten­spa­ren­de Umset­zung. Sie dient der Anpas­sung an den Kli­ma­wan­del, dem Erhalt der denk­mal­ge­schütz­ten Bau­ten, dem Schutz gefähr­de­ter Verkehrsteilnehmer*innen, dem Gesund­heits­schutz usw. Es ist kein Wun­der, dass sie daher von der Öffent­lich­keit im Betei­li­gungs­ver­fah­ren so ein­deu­tig unter­stützt wird.

Die Begrün­dun­gen für die Vari­an­te 4 sind fast aus­schließ­lich durch Eigen­in­ter­es­sen getrieben.

Gefähr­li­che Fuß- und Rad­weg­füh­run­gen auf der Fried­rich­stra­ße sind den Kri­ti­kern gleich­gül­tig, solan­ge ihre eige­nen ruhi­gen, begrün­ten Stra­ßen in Ruhe gelas­sen wer­den. So wird aus Gemein­wohl­po­li­tik nur noch Mein-Wohl-Poli­tik, die die Stadt bei ihren Kli­ma- und Mobi­li­täts­zie­len nicht vor­an, son­dern in eine Sack­gas­se treibt.

Vom Stadt­rat und ins­be­son­de­re vom Ober­bür­ger­mei­ster erwar­ten wir eine kla­re Unter­stüt­zung für die Vari­an­te 6, wenn sie für Gemein­wohl und Zukunfts­ori­en­tie­rung ste­hen wol­len – statt für Sack­gas­se und Rückschritt!

Andre­as Irmisch, Vorsitzender