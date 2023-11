Ein­stel­lung des belieb­ten Maga­zins auf­grund von per­so­nel­len Kür­zun­gen am fimt

Am 14.11.2023 erscheint die vor­erst letz­te Aus­ga­be des Online-Maga­zins „Act.Zeitschrift für Musik & Per­for­mance“ des For­schungs­in­sti­tuts für Musik­thea­ter (fimt) der Uni­ver­si­tät Bay­reuth mit dem Titel „Musi­cal im deutsch­spra­chi­gen Raum“. Nach erneu­ten ein­schnei­den­den per­so­nel­len Kür­zun­gen am fimt (nach 2014 nun auch 2023) durch die Hoch­schul­lei­tung muss das Online-Maga­zin nach fast 14 Jah­ren mit die­ser Aus­ga­be ein­ge­stellt werden.

Unter dem Titel „Musi­cal im deutsch­spra­chi­gen Raum“ wid­met sich das neue Heft der Rei­he einer Gat­tung, die zwar seit Jahr­zehn­ten fester Bestand­teil der deut­schen Kul­tur­land­schaft ist, in der For­schung jedoch immer noch eine Rand­er­schei­nung dar­stellt. Her­aus­ge­ge­ben wird die aktu­el­le Aus­ga­be von Eva The­re­sa Beck, die an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth als exter­ne Dozen­tin mit Schwer­punkt Musi­cal tätig ist und zum The­ma Musi­cal pro­mo­viert. Dr. Susan­ne Schreiblho­fer, Chri­sti­an Wege­rich und Agnes Wie­ner wid­men sich in ihren Bei­trä­gen viel­fäl­ti­gen Fra­gen nach Struk­tur und Geschich­te, Wer­ken und Reper­toire, Publi­kum und Rezep­ti­on sowie der Wirt­schaft­lich­keit des Musi­cals im deutsch­spra­chi­gen Raum.

Auf­grund der per­so­nel­len Situa­ti­on ist das fimt nun nicht mehr in der Lage, das Online-Maga­zin ACT mit den nöti­gen wis­sen­schaft­li­chen Qua­li­täts­an­sprü­chen wei­ter zu betreu­en. Seit sei­ner Grün­dung im Jahr 2010 ist das Maga­zin zu einem festen Bestand­teil der For­schungs­tä­tig­keit des fimt gewor­den. Beson­ders bei Autor*innen und Leser*innen der jün­ge­ren Gene­ra­tio­nen ist es eine eta­blier­te Platt­form. Die För­de­rung des wis­sen­schaft­li­chen Nach­wuch­ses ver­stan­den die Herausgeber*innen als eine ihrer Haupt­auf­ga­ben. Es ent­stan­den unter ande­rem Aus­ga­ben zur Rele­vanz und For­men zeit­ge­nös­si­scher Wag­ner­for­schung, Musik als Macht­in­stru­ment, Ana­ly­se und Deu­tung impro­vi­sier­ter Musik und zu Poten­zia­len von Musik und Klang zur Zukunftsgestaltung.

Das ACT-Archiv wird von der Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek Bay­reuth über­nom­men und so wei­ter­hin online abruf­bar sein.

Den Link zur aktu­el­len Aus­ga­be der Zeit­schrift fin­den sie ab dem 14. Novem­ber 2023 auf der Home­page des fimt: www​.fimt​.uni​-bay​reuth​.de