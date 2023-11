Wis­sen­schaft, die begei­stert: Tag der offe­nen Tür an der Fakul­tät für Ingenieurwissenschaften

1998 hat die Fakul­tät für Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth (UBT) den For­schungs- und Lehr­be­trieb auf­ge­nom­men und im Okto­ber 1998 die ersten Stu­die­ren­den begrüßt. Das fei­ert die Uni­ver­si­tät mit einem Tag der offe­nen Tür für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus der Regi­on. Schon am Vor­abend lädt die Uni zur Schau­vor­le­sung ein.

Zeit/​Datum/​Ort:

Schau­vor­le­sung Mate­ri­al­wis­sen­schaft am Frei­tag, 17.11.2023 um 18.30 Uhr, Hör­saal H32

Tag der offe­nen Tür am Sams­tag, 18.11.2023 von 13:00 bis 18:30 Uhr, Gebäu­de FAN B

Pro­gramm

Schau­vor­le­sung Mate­ri­al­wis­sen­schaft am Frei­tag, 17.11.2023 um 18.30 Uhr mit Spe­zi­al­ef­fek­ten und span­nen­den Experimenten

Tag der offe­nen Tür am 18.11.2023:

Vor­trä­ge im Hör­saal H31, Gebäu­de FAN B (Mode­ra­ti­on: Prof. Dr.-Ing. Chri­sti­na Roth & Prof. Dr.-Ing. Chri­stoph Helbig)

13:30: Prof. Dr.-Ing. Ste­phan Trem­mel, „Tech­ni­sche Syste­me sicher aus­le­gen – Berech­nung und Simu­la­ti­on machen Unge­wiss­hei­ten beherrschbar“

13:55: Prof. Dr. Dr. Eli­sa­bet­ta Ada Caval­can­ti-Adam, „Gewe­be und Zel­len nach­bil­den und ver­bes­sern: Die fas­zi­nie­ren­de Welt des Bioengineering“

14:20: Prof. Dr. Franz Kon­stan­tin Fuss, „Sport­tech­no­lo­gie: Segen oder Betrug? Ein­blick in die Arbeit eines Sportingenieurs“

14:45: Prof. Dr.-Ing. Ste­fan Schaffö­ner, „Kera­mi­sche Werk­stof­fe für eine nach­hal­ti­ge Gesellschaft“

15:10: Prof. Dr.-Ing. Ger­hard Fischer­auer, „Mit Auto­ma­ti­sie­rung: effi­zi­en­ter, nach­hal­ti­ger, besser“

15:35: Prof. Dr.-Ing. Fri­do­lin Röder, „Wenn Bat­te­rien alt wer­den – Neue Metho­den für Dia­gno­se und Prävention“

Füh­run­gen (Treff­punkt jeweils am Info-Stand im FAN B)

im TAO-Gebäu­de jeweils um 13:00 und 14:00 Uhr

For­schung an Sei­den­pro­te­inen & mehr für inno­va­ti­ve Bio­ma­te­ria­li­en, inkl. Spinnenfütterung

Lehr­stuhl Metal­li­sche Werk­stof­fe – Legie­run­gen für extre­me Bedingungen

Lehr­stuhl Kera­mi­sche Werk­stof­fe – hart, heiß und bestän­dig! Werk­stof­fe für eine nach­hal­ti­ge Zukunft

Key­lab Glas­tech­no­lo­gie – Die unka­putt­ba­re Glas­fla­sche – Geht das?

Win­ter is coming – der Eis­spei­cher der UBT

am Lehr­stuhl Mecha­tro­nik um 13:30 Uhr

durch das Tech­ni­kum des Fraun­ho­fer IPA-Pro­jekt­grup­pe Prozessinnovation

jeweils um 14:00 und 15:00 Uhr „Kreis­lauf­wirt­schaft und Elek­tro­mo­bi­li­tät – wie passt das zusammen?“

am Lehr­stuhl Kon­struk­ti­ons­leh­re und CAD um 15:00 Uhr

Ing. Sci­ence Slam: Von Mikro­pla­stik bis Rake­ten (Mode­ra­ti­on Dr. Adri­an Roßner)

im FAN Foy­er 16:00 – 18:30 Uhr, Inspi­rie­ren­de und span­nen­de Kurz­vor­trä­ge von UBT Slam­mern, die Ihnen einen Ein­blick in die aktu­el­len For­schungs­er­geb­nis­se der Uni­ver­si­tät Bay­reuth gewähren.

Details: http://​www​.ing25​.de

Hin­ter­grund

Als der Spa­ten­stich für das FAN-Gebäu­de 1996 gesetzt wur­de, war das Gebäu­de für elf Lehr­stüh­le aus den Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten, den Mate­ri­al- und Umwelt­wis­sen­schaf­ten sowie jeweils 250 Stu­die­ren­de in den bei­den geplan­ten Inge­nieur­stu­di­en­gän­gen für Mate­ri­al­wis­sen­schaft und für Umwelt­tech­nik kon­zi­piert. Heu­te gibt es an der Fakul­tät 21 Lehr­stüh­le, wei­te­re vier Pro­fes­su­ren, sie­ben Bache­lor- und 14 Master­stu­di­en­gän­ge, etwa 670 Stu­die­ren­de, die auf meh­re­re Gebäu­de auf dem Cam­pus ver­teilt sind. Auch 1998 setz­ten die Grün­der­vä­ter auf die Bay­reuth-typi­sche Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät, die Ver­schmel­zung von natur­wis­sen­schaft­li­chen Grund­la­gen­kennt­nis­sen mit ange­wand­ten, inge­nieur­wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­sen. Daher auch der ursprüng­li­che Name der Fakul­tät: Bis 2013 hieß sie Fakul­tät für ange­wand­te Natur­wis­sen­schaf­ten. „Seit 25 Jah­ren bil­den wir nicht nur Inge­nieu­re aus, son­dern lei­sten auch einen inter­na­tio­nal wich­ti­gen Bei­trag zur For­schung in zukunfts­träch­ti­gen Tech­no­lo­gien“, sagt Dekan Prof. Dr.-Ing. Ste­phan Trem­mel: An der Uni Bay­reuth ist das Baye­ri­sche Zen­trum für Bat­te­rie­tech­nik ange­sie­delt, im Zen­trum für Ener­gie­tech­nik wird die Ener­gie­wen­de mit­ge­prägt, an der Fakul­tät wer­den umwelt­ge­rech­te Pro­duk­ti­ons- und Pro­zess­tech­ni­ken, neue Werk­stof­fe und Bio­ma­te­ria­len sowie Berech­nungs- und Simu­la­ti­ons­me­tho­den erforscht. Der Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, betont: „Die­se Liste lie­ße sich fort­set­zen – alle Fel­der eint eines: Sie sind am Puls der Zeit und geben Ant­wor­ten auf die gro­ßen gesell­schaft­li­chen Fragen.“