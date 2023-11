Die neue Online-Zulas­sung macht es mög­lich: Inter­es­sier­te kön­nen sich damit nicht nur wei­te Wege, son­dern auch Geld sparen

Die Zulas­sung von Kraft­fahr­zeu­gen ist ein­fa­cher gewor­den. Mit der inter­net­ba­sier­ten Fahr­zeug­zu­las­sung „iKfz“ kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge ihr Fahr­zeug ab sofort bequem von Zuhau­se aus an‑, ab- und ummel­den. Das spart den Weg zur Zulas­sungs­stel­le, die War­te­zeit vor Ort und auch bares Geld.

Ein wei­te­rer Vor­teil: Die Fahr­zeu­ge kön­nen direkt nach der Online-Zulas­sung am Stra­ßen­ver­kehr teil­neh­men. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger müs­sen also nicht mehr war­ten, bis ihnen Kfz-Doku­men­te und Pla­ket­ten per Post zuge­hen. Statt­des­sen dür­fen sie bis zu zehn Tage mit einem vor­läu­fi­gen Zulas­sungs­be­scheid fah­ren. Das gilt erst­mals auch für juri­sti­sche Per­so­nen – vom klei­nen Hand­werks­be­trieb bis zum Unter­neh­men mit gro­ßem Fuhrpark.

Ein wei­te­rer Plus­punkt: Die Gebüh­ren für die Online-Zulas­sung sind nied­ri­ger als für das her­kömm­li­che Ver­fah­ren. Wäh­rend eine Zulas­sung am Behör­den­schal­ter 30 Euro kostet, sind für die digi­ta­le Zulas­sung nur 12,80 Euro zu bezah­len. Eine Abmel­dung kostet statt 15,90 Euro (am Schal­ter) nur 2,10 Euro (online). Die Prei­se ver­ste­hen sich jeweils zuzüg­lich wei­te­rer Gebüh­ren und Auslagen.

Um die Online-Ange­bo­te nut­zen zu kön­nen, wer­den ent­we­der ein Per­so­nal­aus­weis (nPA), eine eID­Kar­te oder ein elek­tro­ni­scher Auf­ent­halts­ti­tel (eAT) jeweils mit frei­ge­schal­te­ter eID-Funk­ti­on benö­tigt. Für juri­sti­sche Per­so­nen ist ein Unter­neh­mens­kon­to mit ELSTER-Zer­ti­fi­kat erfor­der­lich. Aus­nah­me: eine Abmel­dung (online) ist auch ohne Aus­weis möglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anlei­tun­gen, wie das Gan­ze in der Pra­xis funk­tio­niert, fin­den Inter­es­sier­te auf der Inter­net­sei­te der KFZ-Zulas­sungs­stel­le unter https://​www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​z​u​l​a​s​s​u​n​g​s​t​e​lle.