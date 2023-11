Eis, Schnee und Glatt­eis: Der Win­ter­dienst ist Auf­ga­be der Kom­mu­ne, um die Sicher­heit auf den Stra­ßen wäh­rend der kal­ten Jah­res­zeit zu gewähr­lei­sten. Um dies zukunfts­wei­send und effek­tiv zu bewäl­ti­gen, setzt die Stadt Forch­heim auf moder­ne Tech­no­lo­gien: Der Win­ter­dienst der Stadt Forch­heim wird smart! Vor Kur­zem wur­de an einem meteo­ro­lo­gisch neur­al­gi­schen Punkt im Stadt­ge­biet ein soge­nann­ter Eis­war­ner ange­bracht, der unter ande­rem Boden­tem­pe­ra­tur, Leucht­feuch­te und Gefrier­punkt misst: Ein Laser­poin­ter schickt dabei Daten in eine Cloud. Von hier aus geht dann die Eis­war­nung sofort wei­ter an den dienst­ha­ben­den Mit­ar­bei­ter des Bau­hofs. Sen­so­ren und Künst­li­che Intel­li­genz bie­ten dabei enor­me Vor­tei­le. Durch den Ein­satz die­ser Sen­so­ren kön­nen Wet­ter­da­ten nahe­zu in Echt­zeit erfasst wer­den, um den Win­ter­dienst zu opti­mie­ren und gezielt dort ein­zu­set­zen, wo er am drin­gend­sten benö­tigt wird. Nach der Erpro­bungs­pha­se soll das Eis­warn-System aus­ge­wei­tet wer­den und auch im digi­ta­len Zwil­ling der Stadt abruf­bar sein. Hier kön­nen dann etwa Ganz­jah­res-Rad­ler bei kri­ti­schem Win­ter­wet­ter mit einem Klick den Stra­ßen­zu­stand abfragen.