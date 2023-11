Bun­te Viel­falt an Bil­dern von viel­fäl­ti­gen Fotografen

Wenn man die Lud­wig­stra­ße an Indu­strie­ge­bäu­den vor­bei ent­lang­fährt, rech­net man kaum damit, dass im Hin­ter­hof der Num­mer 22, vor­bei an Con­tai­nern und Beton­klöt­zen, ver­bor­gen die Licht­werk­statt liegt. Ein Ver­ein, in dem sich vor 27 Jah­ren eine Grup­pe ambi­tio­nier­ter Foto­gra­fen und Foto­gra­fin­nen zusam­men­schloss, um den künst­le­ri­schen und krea­ti­ven Aspekt der Foto­gra­fie gemein­sam aus­zu­le­ben. Aus den ver­schie­den­sten Blick­win­keln wird dort seit­dem die Welt durch die Lin­se der Kame­ra erforscht.

Wie jedes Jahr lädt die Licht­werk­statt Bam­berg e.V. herz­lich ein, die Ergeb­nis­se der Mit­glie­der im Rah­men einer Foto­aus­stel­lung zu betrach­ten und zu dis­ku­tie­ren, oder ein­fach nur zu genießen.

Am Frei­tag, 17. Novem­ber 2023 ab 19:00 Uhr eröff­net die Aus­stel­lung fei­er­lich mit der Ver­nis­sa­ge. Bis ein­schließ­lich Sams­tag, 25. Novem­ber 2023 kön­nen Sie täg­lich ab 18:00 und wochen­ends ab 14:00 eine bun­te Viel­falt an Bil­dern von eben­so viel­fäl­ti­gen Foto­gra­fen bewundern.

Die Aus­stel­lung fin­det in der Lud­wig­stra­ße 22 in Bam­berg statt. Der Ein­tritt ist kostenlos!