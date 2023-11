Bun­des­wei­ter Vor­le­se­tag – auch in Bayreuth

Am Frei­tag, 17. Novem­ber 2023, ist bun­des­wei­ter Vor­le­se­tag. Auch die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth ist mit dabei und lädt alle Kin­der ab drei Jah­ren zur Vor­le­se­stun­de am dar­auf­fol­gen­den Sams­tag, 18. Novem­ber, um 11 Uhr, in das Grup­pen­fo­rum der Kin­der­bi­blio­thek im RW21 ein. Eine Geschich­te schnap­pen, vor­le­sen, Kin­der begei­stern – so ein­fach ist das Erfolgs­re­zept des bun­des­wei­ten Vor­le­se­tags. Er ist seit 2004 Deutsch­lands größ­tes Vor­le­se­fest und eine gemein­sa­me Initia­ti­ve der Wochen­zei­tung „DIE ZEIT“, der Stif­tung Lesen und der Deut­sche Bahn Stif­tung. Jedes Jahr am drit­ten Frei­tag im Novem­ber setzt der Akti­ons­tag ein öffent­li­ches Zei­chen für die Bedeu­tung des Vor­le­sens und begei­stert Kin­der und Erwach­se­ne für Geschichten.