Als stil­ler Fei­er­tag genießt der zweit­letz­te Sonn­tag vor dem Ersten Advent – der Volks­trau­er­tag – beson­de­ren gesetz­li­chen Schutz und bie­tet Gele­gen­heit zu Ein­kehr und Besin­nung. Der Markt Ecken­tal ist sich der Bedeu­tung die­ses Fei­er­tags als Mah­nung für den Frie­den bewusst und hat daher fol­gen­de Pla­nun­gen auf den Weg gebracht:

Die Fei­er­lich­kei­ten zum Volks­trau­er­tag fin­den am Sonn­tag, 19. Novem­ber 2023, wie folgt statt:

Eschen­au

9.15 Uhr Die Ver­ei­ne tref­fen sich vor dem Gast­haus Krämer.

9.30 Uhr In der Kir­che fin­det ein Got­tes­dienst mit Pfar­rer Mar­tin Irm­er statt. Anschlie­ßend ist eine Fei­er­stun­de am Krie­ger­denk­mal mit einer Anspra­che von Drit­tem Bür­ger­mei­ster Felix Zosel geplant, der einen Kranz nie­der­legt. Mit­wir­ken wer­den der evan­ge­li­sche Posau­nen­chor Eschen­au und der Gesang­ver­ein Auro­ra Obersch­öl­len­bach sowie die Feu­er­weh­ren Eschen­au/­Bran­d/O­ber- und Unterschöllenbach.

Forth

11.00 Uhr Abmarsch des Trau­er­zu­ges in der Mar­tin-Luther-Stra­ße 12 (ehem. Post) zum Fried­hof Forth. Die Anspra­che auf dem Fried­hof in Forth hält Pfar­re­rin Susan­ne Zecher­le. Anschlie­ßend hält Drit­ter Bür­ger­mei­ster Felix Zosel eine kur­ze Anspra­che mit Toten­ge­den­ken und legt einen Kranz nie­der. Die Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft 1874 Forth und Umge­bung legt eben­falls einen Kranz nie­der. Außer­dem wir­ken mit: die Böl­ler­schüt­zen Forth-Büg 1984, die Reser­vi­sten­ka­me­rad­schaft Groß­ge­schaidt und die Feu­er­weh­ren Forth, Frohn­hof und Mausgesees-Ebach.

Ecken­haid

14.00 Uhr Am Krie­ger­denk­mal hält Pfar­re­rin Kath­rin Hager eine Anspra­che. Es folgt eine kur­ze Rede mit Toten­ge­den­ken von Drit­tem Bür­ger­mei­ster Felix Zosel, der einen Kranz nie­der­legt. Der MGV Ecken­haid, die Feu­er­wehr Ecken­haid und der Evang.-Luth. Posau­nen­chor Ecken­haid wir­ken mit.