Neu­er Fahr­plan und Ersatzverkehr

Umfang­rei­che Erneue­rung der Infra­struk­tur – Fahr­gä­ste müs­sen mit Ein­schrän­kun­gen rechnen

(Coburg, 10. Novem­ber 2023) Die Deut­sche Bahn (DB) setzt der­zeit im Raum Coburg umfang­rei­che Moder­ni­sie­rungs­ar­bei­ten an der Bahn­in­fra­struk­tur um. Ziel der Moder­ni­sie­rung ist die Digi­ta­li­sie­rung der Schie­ne – für mehr Zuver­läs­sig­keit und Qua­li­tät im Nah- und Fern­ver­kehr. Dafür sind in der Fol­ge lei­der auch Ein­schrän­kun­gen im Bahn­ver­kehr und Ersatz­ver­keh­re not­wen­dig. Die DB bedau­ert die Unan­nehm­lich­kei­ten und bit­tet alle Rei­sen­den um Verständnis.

Umfang­rei­che Moder­ni­sie­rungs­ar­bei­ten für die digi­ta­le Schiene

Die Strecke Lich­ten­fels – Coburg – Son­ne­berg wird im Rah­men des Schnell­läu­fer­pro­gramms für den Roll­out der Digi­ta­len Schie­ne Deutsch­land mit digi­ta­ler Stell­werks­tech­nik erneu­ert und auf die zukünf­ti­gen Anfor­de­run­gen des Eisen­bahn­be­triebs aus­ge­legt. Neben der Erneue­rung der Signa­le und Wei­chen und der Ver­le­gung von rund 40 Kilo­me­tern Kabel ent­ste­hen im Rah­men des Pro­gramms der­zeit in Coburg ein moder­nes digi­ta­les Stell­werk sowie fünf Tech­nik­mo­du­le. Die neue Tech­nik ermög­licht eine bes­se­re Steue­rung und fle­xi­ble­re Fahr­mög­lich­kei­ten der Züge. Für die Arbei­ten müs­sen sich die Fahr­gä­ste im Raum Coburg zwi­schen dem 10. Novem­ber bis 4. Dezem­ber 2023 auf Ein­schrän­kun­gen ein­stel­len. In der Sperr­pau­se wer­den der Kabel­tief­bau im Bereich Coburg – Son­ne­berg für das Schnell­läu­fer­pro­gramm sowie rund 20 ver­schie­de­ne Instand­hal­tungs­ar­bei­ten an den Glei­sen durch­ge­führt. Zudem fin­den vom 11. Novem­ber bis 27. Novem­ber auf der Strecke Coburg – Röden­tal – Neu­stadt bei Coburg tur­nus­ge­mä­ße Instand­hal­tungs­ar­bei­ten statt. Dafür müs­sen meh­re­re Bahn­über­gän­ge ent­lang der Strecke zeit­wei­se voll­stän­dig gesperrt wer­den, dar­un­ter die bei­den Über­gän­ge Kalen­der­weg und Rodach­er-Stra­ße im Stadt­ge­biet von Coburg.

Zu beach­ten ist auch, dass eine Strecken­sper­rung zwi­schen Nürn­berg und Bam­berg vom 10. bis 16. Dezem­ber Aus­wir­kun­gen auf den Fahr­plan im Raum Coburg hat.

Die Fahr­plan­än­de­run­gen im Novem­ber und Dezem­ber im Überblick

Die Strecke Coburg – Son­ne­berg ist vom 10. Novem­ber (ca. 22 Uhr) bis zum 4. Dezem­ber (ca. 5.30 Uhr) gesperrt. Für den Fern­ver­kehr bedeu­tet das: In Coburg ent­fal­len sämt­li­che Fern­ver­kehrs­hal­te. Die ICE-Züge Hamburg/Berlin–Erfurt–Nürnberg–München/Wien mit Halt in Coburg wer­den zwi­schen Erfurt und Nürn­berg über die Schnell­fahr­strecke via Röden­tal (ohne Halt) umge­lei­tet. Daher ent­fällt der Halt in Coburg. Rund die Hälf­te der Züge hält ersatz­wei­se in Bamberg.

Im Nah­ver­kehr ver­keh­ren die Züge zwi­schen Coburg und Lich­ten­fels sowie zwi­schen Coburg und Bad Rodach weit­ge­hend nach dem Regel­fahr­plan. Zwi­schen Coburg und Son­ne­berg besteht Schienenersatzverkehr.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu den Ein­schrän­kun­gen im Nah­ver­kehr auf der Strecke Nürn­berg – Son­ne­berg (10. Novem­ber bis 4. Dezem­ber) ein­schließ­lich der Ersatz­fahr­plä­ne sowie zu den Ände­run­gen auf den Nah- und Fern­ver­kehr auf­grund der Sper­rung der Strecke Nürn­berg – Bam­berg (10. bis 16. Dezem­ber) fin­den Fahr­gä­ste auf der Inter­net­sei­te der Deut­schen Bahn https://​bau​in​fos​.deut​sche​bahn​.com/​f​a​h​r​p​l​a​n​a​e​n​d​e​r​u​n​gen sowie in der App DB-Navigator.

Ersatz­ver­kehr zwi­schen Coburg und Creid­litz ab 10. Dezember

Um künf­tig den Anfor­de­run­gen der Digi­ta­len Schie­ne Deutsch­land gerecht zu wer­den, wird das bestehen­de Elek­tro­ni­sche Stell­werk (ESTW) in Coburg zu einem digi­ta­len Stell­werk umge­rü­stet. Dabei wer­den auch zusätz­li­che Aus­fahr­si­gna­le in den Glei­sen 2 und 3 im Bahn­hof Coburg instal­liert, die zeit­gleich mit dem digi­ta­len Stell­werk in Betrieb genom­men wer­den sol­len. Da die­se Arbei­ten unter ande­rem auf­grund von Lie­fer­schwie­rig­kei­ten noch nicht voll­stän­dig umge­setzt wer­den konn­ten, kön­nen zunächst lei­der nicht alle Zug­fahr­ten wie vor­ge­se­hen im Bahn­hof Coburg erfol­gen. Um die Aus­wir­kun­gen auf die Kund:innen und den Betrieb so gering wie mög­lich zu hal­ten, hat die DB ein Fahr­plan­kon­zept erar­bei­tet, das ab dem Fahr­plan­wech­sel am 10.12.2023 greift. Die Ände­run­gen im Über­blick – für den Fern­ver­kehr gibt es kei­ne Auswirkungen:

Der Fran­ken-Thü­rin­gen-Express fährt ohne Ein­schrän­kun­gen (ledig­lich ein Zug von Coburg nach Son­ne­berg fährt Mon­tag bis Frei­tag statt geplant um 13.05 Uhr erst um 15.05 Uhr)

Mit dem Fahr­plan­wech­sel wer­den die sie­ben Züge der neu­en Linie RE 32 (Bay­reuth – Coburg) bereits in Creid­litz wen­den und dort wie­der Rich­tung Lich­ten­fels fah­ren. Zwi­schen Creid­litz und Coburg wird für die aus­fal­len­den Züge ein Ersatz­ver­kehr mit Bus­sen ein­ge­rich­tet. Zwi­schen Lich­ten­fels und Coburg ver­kehr zusätz­lich ein Express­bus ohne Halt.

Die RB-Lini­en Bay­reuth – Coburg und Coburg – Bad Rodach von agi­lis ver­keh­ren ohne Einschränkungen.

Die­se Ein­schrän­kun­gen wer­den vor­aus­sicht­lich bis zum „klei­nen Fahr­plan­wech­sel“ im Juni 2024 bestehen. Die DB bit­tet die Rei­sen­den, sich vor Fahrt­an­tritt in den Aus­kunfts­me­di­en über die aktu­el­len Fahr­plä­ne und den Ersatz­ver­kehr zu infor­mie­ren. Die aktu­el­len Fahr­plä­ne wer­den ab Frei­tag, 17. Novem­ber 2023, dort ver­füg­bar sein.