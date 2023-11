Auch im Spit­zen­spiel der 2. Bun­des­li­ga über­zeugt der RSV mit einer star­ken Team-Performance!

„Trotz der Tat­sa­che das wir unse­ren Game­plan in der Ver­tei­di­gung heu­te nur pha­sen­wei­se umset­zen konn­ten, haben wir Ham­burg über wei­te Pha­sen unser Spiel auf­ge­zwun­gen. Auf die­se Team­lei­stung kön­nen wir stolz sein und wei­ter auf­bau­en!“, fasst Spie­ler­trai­ner And­re Hopp die Begeg­nung kurz nach dem Schluss­pfiff zusammen.

Gleich von Beginn an woll­ten die Wag­ner­städ­ter den Gästen aus dem Nor­den sprich­wört­lich den Zahn zie­hen und kei­nen Zwei­fel dar­an auf­kom­men las­sen, dass die Punk­te an die­sem Wochen­en­de in Bay­reuth blei­ben. Und dies soll­te nach einem aus­ge­gli­che­nen Start ins 1. Vier­tel gelin­gen. Ein schnel­ler 10:2 Lauf der zum Ende des Spiel­ab­schnitts durch einen erfolg­rei­chen 3‑Punktwurf von Gesche Schü­ne­mann abge­run­det wur­de, stell­te den Spiel­stand nach 10 gespiel­ten Minu­ten auf 21:13 Zähler.

Bedingt durch einen ver­let­zungs­be­ding­ten Wech­sel ver­lo­ren die Bay­reu­ther im 2. Vier­tel kurz­zei­tig den defen­si­ven Faden. Ergeb­nis waren teils leicht her­aus­ge­spiel­te Punk­te der Ham­bur­ger. Doch die Line-Up der Haus­her­ren fand schnell zurück in die Spur und konn­te so auch den 2. Spiel­ab­schnitt mit 21:16 Punk­ten für sich ent­schei­den. (HZ 42:29)

Im 3. Vier­tel ent­wickel­te sich dann zuneh­mend das erwar­te­te Spit­zen­spiel auf Augen­hö­he. Bei­de Team schenk­ten sich in die­ser Pha­se des Spiels nichts. Mit 16:18 Punk­ten konn­ten die Gäste aus der Han­se­stadt, wenn auch nur knapp, das 1. Vier­tel für sich ent­schei­den. (58:57)

Auch im letz­ten Vier­tel ver­lor das Spiel zu kei­ner Pha­se an Inten­si­tät und Span­nung. So konn­ten sich die Bas­kets ca. 5 Minu­ten vor Spie­len­de noch ein­mal auf 5 Zäh­ler her­an­kä­men. Doch das Team von And­re Hopp behielt die Ner­ven. Letz­te­res bestä­tig­te sich auch an der Frei­wurf­li­nie. Hier konn­te der RSV in den ent­schei­den­den Sequen­zen 5 von 6 Frei­wür­fen ver­wan­deln. Am Ende war es Gesche Schü­ne­mann die mit zwei ver­wan­del­ten Korb­ab­schlüs­sen in der letz­ten Spiel­mi­nu­te den sprich­wört­li­chen Deckel auf die Begeg­nung setzte.

Der RSV gewinnt das Top-Spiel der 2. Bun­des­li­ga ver­dient mit 77:67 Punk­ten und unter­mau­ert so früh­zei­tig sei­ne Aufstiegsambitionen.

Aus­blick:

Wei­ter geht es für das Team bereits am kom­men­den Sonn­tag. Gegen die 2. Gar­de von Han­no­ver United sol­len am 19.11. aus­wärts die näch­sten Punk­te her.

Ein High­light jagt das näch­ste! Am 25.11.2023 laden wir euch zu unse­rem gemein­sam mit den Nürn­berg Fal­cons orga­ni­sier­ten Inklu­si­ons­spiel­tag in die KIA Metro­pol Are­na nach Nürn­berg ein. Um 15:30 spie­len wir zunächst gegen die Alba Ber­lin Rol­lis ehe im Anschluss die Fal­cons um 18:00 Uhr ihre Pro A Par­tie gegen Karls­ru­he bestrei­ten. Wei­te­re Infos zum Spiel­tag fin­det ihr auf der Web­site der Fal­cons und auf unse­ren Social-Media Accounts.