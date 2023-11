Vor­trä­ge, Aus­stel­lung, Gesprä­che, Aus­tausch und Laternenumzug

Anläss­lich des Welt-Früh­ge­bo­re­nen-Tags laden das Team des Peri­na­tal­zen­trums der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und der För­der­ver­ein des Bun­ten Krei­ses e.V. zu zwei Ver­an­stal­tun­gen ein: Am Frei­tag, 17. Novem­ber 2023, gibt es einen Cha­ri­ty-Stand des Bun­ten Krei­ses im Rot­main­cen­ter – mit Lila-Later­nen­um­zug für Eltern und Kin­der um 16.45 Uhr. Am Sams­tag, 18. Novem­ber 2023, gibt das Pfle­ge­team des Peri­na­tal­zen­trums Ein­blicke in sei­ne Arbeit.

Eines von zehn Kin­dern kommt in Deutsch­land zu früh zur Welt. Vie­le von ihnen brau­chen medi­zi­ni­sche Unter­stüt­zung für den Start ins Leben. Das Kli­ni­kum und der För­der­ver­ein für den Bun­ten Kreis sind seit Jah­ren für die­se Kin­der und Eltern da. Am Frei­tag, den 17. Novem­ber, sind alle betrof­fe­nen Eltern, ehe­ma­li­ge Früh­chen und Inter­es­sier­te ein­ge­la­den, sich zwi­schen 10 und 19 Uhr an einem Cha­ri­ty-Stand in der ersten Eta­ge des Rot­main­cen­ters mit dem Team des Bun­ten Krei­ses aus­zu­tau­schen und unter­ein­an­der ins Gespräch zu kom­men. Dazu gibt’s klei­ne Snacks und ein Rate­spiel mit vie­len Gewin­nen. Um 16.45 Uhr tref­fen sich dann Kin­der und Fami­li­en zum Lila-Later­nen­um­zug durch die Stadt. Wer kei­ne lila Later­ne hat, bekommt die­se ger­ne gegen eine klei­ne Spen­de am Akti­ons­stand. Aber auch über selbst­ge­ba­stel­te und mit­ge­brach­te Later­nen freut sich das Team des Bun­ten Kreises.

Einen Tag nach dem offi­zi­el­len Welt-Früh­ge­bo­re­nen-Tag lädt dann das Team des Peri­na­tal­zen­trum am Sams­tag, 18. Novem­ber, ab 11 Uhr ein, in die Welt der Aller­klein­sten ein­zu­tau­chen. Unter dem Mot­to „Rund­um gepflegt“ bie­tet das Team in zwei Blöcken – ein­mal ab 11.30 Uhr und ein­mal ab 15 Uhr – mit ver­schie­de­nen Kurz­vor­trä­gen Ein­blicke in sei­ne Arbeit:

Die Bedürf­nis­se und damit auch die Pfle­ge von Kin­dern kön­nen sehr unter­schied­lich sein, je nach­dem, in wel­cher Schwan­ger­schafts­wo­che sie gebo­ren wer­den. Besu­che­rin­nen und Besu­cher erfah­ren, was die Pfle­ge von Früh­ge­bo­re­nen so beson­ders macht, wie ein Tag auf der Kin­der­in­ten­siv­sta­ti­on aus­sieht und wie es dem Team auch in schwe­ren Situa­tio­nen gelingt, Zeit für Mut­ter und Kind zu schaf­fen, die Bin­dung zwi­schen Eltern und Kind zu för­dern oder das Stil­len best­mög­lich zu unter­stüt­zen – und sie sehen, wie sich die Pfle­ge dar­auf ein­stellt und die Ent­wick­lung der Kin­der för­dert. Auch das Still­team der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH wird sich vor­stel­len. Den Rah­men der Ver­an­stal­tung bil­det die Aus­stel­lung „Über­Le­ben“ mit Foto­gra­fien von Wal­ter Schels, der mit sei­nen Bil­dern das Leben zu früh gebo­re­ner Kin­der doku­men­tiert hat.

Die Ver­an­stal­tung fin­den im Kon­fe­renz­raum 4 des Kli­ni­kums Bay­reuth, Preu­schwit­zer Stra­ße 101, statt. Ein­ge­la­den sind alle, die sich für die Arbeit der Pfle­ge im Peri­na­tal­zen­trum inter­es­sie­ren, ins­be­son­de­re auch Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die gera­de vor der Berufs­wahl ste­hen. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Das Peri­na­tal­zen­trum und sei­ne Arbeit

Felix wog 650 Gramm als er gebo­ren wur­de. Viel zu früh in der 24. Schwan­ger­schafts­wo­che. Nicht nur ein­mal haben die Eltern und das Team des Peri­na­tal­zen­trums in den dar­auf­fol­gen­den Mona­ten um das Leben des klei­nen Man­nes gebangt. Zahl­rei­che Unter­su­chun­gen und Ope­ra­tio­nen waren nötig, um ihm den Start ins Leben zu ermög­li­chen. Und nicht immer war klar, ob es gelin­gen wird. In der gesam­ten Zeit war das Team des Peri­na­tal­zen­trums an der Sei­te der Eltern. Sie haben sich mit ihnen gesorgt, sie in der Pfle­ge unter­stützt und ange­lei­tet und sich gemein­sam gefreut, als Felix das Kran­ken­haus nach vie­len Mona­ten end­lich mit sei­nen Eltern ver­las­sen durf­te. Sei­ne Geschich­te ist nicht all­täg­lich. Aber sie zeigt, was im Fall der Fäl­le mög­lich ist.

Spe­zia­li­sten für die Allerkleinsten

Als Zen­trum der höch­sten Ver­sor­gungs­stu­fe ist das Peri­na­tal­zen­trum am Kli­ni­kum Bay­reuth spe­zia­li­siert auf die Behand­lung krank oder zu früh gebo­re­ner Kin­der. Hier beglei­tet ein enga­gier­tes Team früh­ge­bo­re­ne Kin­der und vor allem auch deren Eltern, unter­stütz und betreut die­se umfas­send. In vie­len Fäl­len kom­men Früh­ge­bur­ten nicht über­ra­schend, son­dern sie zeich­nen sich bereits im Lau­fe der Schwan­ger­schaft ab. Die Betreu­ung von Mut­ter und Kind beginnt dann bereits vor der Geburt.

Bis Eltern und Kind gemein­sam die Kli­nik ver­las­sen kön­nen, ist es oft ein lan­ger Weg – teils sind es meh­re­re Mona­te. Und vie­le Fami­li­en wer­den auch nach der Ent­las­sung Hil­fe und Unter­stüt­zung brau­chen. Die Eltern wer­den daher von Anfang an in ein umfang­rei­ches Netz­werk ein­ge­bun­den – immer mit dem Ziel, sie und die Kin­der opti­mal durch die­se Zeit zu begleiten.

Das Pro­gramm am Sams­tag, 18. Novem­ber im Überblick:

Beginn: 11 Uhr | 15 Uhr, Kon­fe­renz­raum 4, Kli­ni­kum Bayreuth

Für alle Fäl­le: Das Peri­na­tal­zen­trum mit der Wochen­sta­ti­on und der Sta­ti­on für früh- und reif­ge­bo­re­ne Kinder

Das Peri­na­tal­zen­trum mit der Wochen­sta­ti­on und der Sta­ti­on für früh- und reif­ge­bo­re­ne Kinder Hil­fe beim Start ins Leben: Her­aus­for­de­run­gen der Pfle­ge auf der Kinderintensivstation

Her­aus­for­de­run­gen der Pfle­ge auf der Kinderintensivstation Es geht los: Im Kreiß­saal geht es um Mut­ter und Kind – eine Heb­am­me erzählt

Im Kreiß­saal geht es um Mut­ter und Kind – eine Heb­am­me erzählt Stil­len: Das Still­team unter­stützt Mut­ter und Kind in allen Situationen

Im Anschluss an die Kurz­vor­trä­ge ist Zeit zum gegen­sei­ti­gen Aus­tausch und das Team wird ger­ne offe­ne Fra­gen beantworten.